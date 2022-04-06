Знаменитості, які були б у колумбійській версії популярного конкурсу кондитерських виробів «Зпікати зі знаменитістю»

Колумбійці були вражені, дізнавшись, що популярний британський конкурс кондитерських виробів «Випалити», вперше приїжджає до країни зі своєю версією «знаменитості».

Хоча інформацію кілька тижнів тому підтвердив HBO Max, відповідальний за цю нову ставку, в останні години журналіст Карлос Очоа, відомий як «Телевізійна біблія», дав детальну інформацію про знаменитостей, які були б частиноюреаліті-шоу.

Відповідно до того, що заявила ведуча Teleantioquia, список знаменитостей очолювала б актриса Данна Гарсія, яказапам'яталася завдяки постановкам, таким як «Пристрасть яструбів», «Гачок до серця» та «Белла Каламідади».

Ще одним великим сюрпризом, який принесе «Випікати знаменитість Колумбії», буде присутність Карлоса Варгаса, ведучого програми пліток «La red», який би попросив відпустку на Caracol Televisión піти і записати конкурс.

«El picante» поставив би його на кухні Морін Белкі Рамірес, більш відомий як Марбель, який, незважаючи на свої останні суперечки та скандали, були б враховані виробництвом конкурсу після його видатної участі в «MasterChef Знаменитості Колумбії» (2021).

У той час як «банановим дестертом» був би актор Хуан Мануель Рестрепо, відповідальний за те, щоб дати життя Леону у другому сезоні «Пристрасті яструбів» та молодий Чарлі в «Ла-Реїна-дель-потік».

У квоті знаменитостей, які складуть цю першу колумбійську версію конкурсу кондитерських виробів, Карлос Очоа також виділив співака Андреса Кабаса, колишнього футболіста Карлоса «Ель Пібе» Вальдеррамута модель Белкі Арізала, яка дебютує у цьому типі виробництва.

Нарешті, було виявлено, що «Зпалити знаменитість Колумбії» також включатиме впливову Калі Наталію Гіральдо та актрису Боготи Йоганну Фадул , яка насправді викрила в останніх історіях Instagram місце, де було знято шоу: Санта-Фе де Антіокія.

Потенційні учасники Bake Off Колумбія

Оригінальна ідея народилася в Англії під назвою «The Great British Bake Off» («Великий британський кондитерський шеф», іспанською мовою), і з великим успіхом перекочувала в інші країни, тому HBO Max вирішив зробити ставку на національну версію, повну знаменитостей.

Що ще не зрозуміло, це точна дата, коли конкурс буде випущений, хоча, як передбачається, це між вереснем і листопадом цього року. Крім того, ходять чутки, що Caracol Televisión може придбати права на трансляцію його за відкритим сигналом.