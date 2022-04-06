Зараз відкритий заклик до Expocraftsanías 2022; дізнайтеся, як брати участь

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

Цього року найважливіший ярмарок рукоділля в Колумбії та один з найважливіших у Латинській Америці досягає свого 32-го видання: Expoartesanías перевершує свої три десятиліття існування , просуваючи ручну працю сотень громад та підприємств як національних, так і іноземних.

Ярмарок, який відбудеться з 7 по 20 грудня, буде вітати експонентів з Колумбії та регіону, а заклики тепер відкриті для ремісничих груп, асоціацій та майстерень корінних, традиційних, сучасних та міжнародних ремісників, щоб зробити свої заявки.

Крім того, для цього видання заклик поширюється на гастрономічних послів та підприємств (включаючи харчові вантажівки), які присвячені виготовленню колумбійських препаратів з місцевими продуктами. Також буде простір для національних та іноземних організацій, орієнтованих на підтримку ремісників або проектів з акцентом на цю діяльність.

Дзвінкибудуть відкриті до 30 червня на веб-порталі Expoartesanías, на початку є банер, який говорить: «Я експонент», де вам доведеться перемістити курсор, щоб відобразити меню з декількома варіантами, включаючи реєстраційну форму.

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І це те, що Expoartesanías продовжує залишатися головною комерційною вітриною для невеликих місцевих та регіональних ремісників, які прагнуть зробити свої проекти видимими; насправді Ана Марія Фріес, менеджер ремесел у Колумбії, зазначила, що це також велика культурна галерея «, яка щороку дає нам можливість знову відкрити своє коріння та нашу ідентичність через ремесла, зроблені трудомісткими та талановитими руками майстрів».

У зв'язку з цим він підкреслив продажі, які минулого року залишили баланс на користь 12 мільярдів песо, які потрапили безпосередньо в кишені сотень експонентів для існування своїх сімей та мету, яку вони мають на цей рік перевищення цієї цифри, щоб продовжувати «сприяти багатству традиційні торги країни, реактивізуючи сектор та святкуючи його існування», - повідомляє Фріес.

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Як тільки цей етап закінчиться, проекти будуть кураторські на основі критеріїв відбору, передбачених ярмарком (і які описані в посібнику з участі, знайденому на сторінці Exporcults), щоб зберегти значення предків, які повинна мати кожна проведена робота, а також факт виконання обіцянки цінність для відвідувачів заходу.

Згодом усі заявки повинні бути розглянутими до вівторка, 23 серпня, оскільки цього дня вибрані будуть оголошені через веб-портал події.

Іншіцифри, про які слід пам'ятати про Expocraftsanías 2021

31-му виданню вдалося подолати виклики, накладені пандемією, і подальші заходи постановили: понад 650 експонентів особисто зустрілися на флагманському заході колумбійських ремесел, ділова конференція яких залишила внутрішні угоди на суму понад 561 мільйон песо та понад 1,354 мільйонів песо в міжнародних закупівлях, додавши в цілому $1713 112,000.

Крім того, ще одним інноваційним фактором, залишеним останнім виданням, є те, що Artesanías Colombia запустив портал Колумбії Artesanal, який прагне просувати культурний та ремісничий туризм в країні за допомогою інтерактивної карти, яка включає 12 ремісничих напрямків, в яких разом з ремісниками обидва громадяни та іноземці, досліджують пейзажі, які надихають творців ремесел, які виставляються на ярмарку.

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