Калі - арбітражні суперечки Бока: можливий червоний і штраф на лупу

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Boca Juniors' Dario Benedetto is shown a yellow card by referee Jesus Valenzuela REUTERS/Luisa Gonzalez

Дві арбітражні суперечки відбулися в дебютному матчі Депортіво Калів 2022 Кубок Лібертадореспроти аргентини Бока Хуніорс. Головним героєм в обох п'єсах був нападник Даріо Бенедетто , а за словами аналітика арбітражу Infobae Мігеля Шиме, венесуельський арбітр Хесус Валенсуела мав право та помилку судити ці дії.

Перша п'єса прийшла в кінці перших 45 хвилин матчу. Довгий контроль над аргентинським нападником в кінцевому підсумку відкидається правою спиною команди «цукру» Альдейра Гутьєрреса. Однак, прагнучи отримати м'яч назад, Бенедетто сміливо вдарив колегу ударами Гуайос. Для Scime п'єса заслужила червону карту за застосування надмірної сили. За порушення гравець побачив лише жовту картку.

Друга п'єса сталася за двохвилинне додавання першого тайму, коли нападник стверджував про порушення в цьому районі через зіткнення з воротарем Гільєрмо де Аморес. Для Мігеля Счімаспектакль був спровокований гравцем Бока Хуніорс, тому Валенсуела мала рацію, не забивши пенальті.

На балансі матчу залишилося п'ять жовтих карт, три для Бока Хуніорс і дві для Депортіво Калі . Крім того, загалом було 33 фолів, 20 на користь команди «Вердібланко» та 13 для «Ксенейз».

У перші хвилини команда Xeneize почала атакувати на чолі з парагвайським Оскаром Ромеро, головним болем для півзахисників команди Азукареро та юнацьким Екеквіелем «Чангіто» Зебаллосом, який двічі закінчив гол уругвайського Гільєрмо де Амореса на цій сцені.

Тим часом колумбійці мали свої найчіткіші шанси на першу половину на 13-й хвилині, коли в контратаці воротар Агустін Россі заскочив у кліренсі, а футбол залишився кричати Йоні Гонсалес, який заплутався і рано опинився перуанським центром - назад Карлосом Замбрано .

З плином часу матч впав, і Бока втратив ясність в перші хвилини, хоча він наблизився до того, щоб знову забити в п'єсі в 39, в якій подвійне збереження Де Аморес врятував Калі , оскільки він вперше висвітлив постріл середнього класу Даріо Бенедетто, а потім відхилив постріл відскоку, зроблений Зебаллосом.

На комплементарному етапі матч став ще більш заплутаним, і команди мали багато труднощів, створюючи можливості, до яких додалося поганий стан поля стадіону Депортіво Калі .

СпалахиТео Гутьєрреса наблизилиАзукареров до воріт Россі, в той час як Ромеро залишався найважливішим з аргентинців, хоча в другій половиніПарагваюдовелося багато разів шукати м'яч на своїй землі, тому що він стає занадто мало.

Коли матч виглядав більш заплутаним, господарі відкрили рахунок до 69 у штрафному ударі з правого боку, який взяв Веласко, і що Бурдіссо зумів очолити м'яч, незважаючи на те, як важко він збирався, відправити його на задню частину мережі і поставити венесуельський тренер Рафаель Дудам л, щоб відсвяткувати.

Бока, приголомшена скорингом, отримав другий удар через десять хвилин , коли Веласко у великій п'єсі з лівого боку переповнився і відправив повзучий хрест для Васкеса, який з'явився як привид і ліворуким пострілом засудив матч на користь колумбійців .

На другий день, запланований на наступний тиждень, Xeneize прийме зміцнений Завжди готовий у вівторок, тоді як Виробники цукру відвідають Коринтян у середу.

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