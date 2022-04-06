Найкраще з Рікардо Гареки на конференції в Перу: підготовка в Іспанії, похвала Крістіана Куева та його наступність

Рікардо Гарека провів прес-конференцію, щоб поговорити про все, що настане в найближчі місяці, де національна збірна Перу проведе життєво важливий матч для досягнення чемпіонату світу з Катару 2022 року. Аргентинський тренер торкнувся багатьох тем, і тут ми розглянемо його. Звичайно, перш ніж говорити про футбол, він просив єдності в складний соціальний момент, який переживає країна. «Що стосується всього, через що переживає країна, надішліть їм велике обійми. Важливо бути більш згуртованими, ніж будь-коли, щоб вийти з цієї ситуації», - почав він.

«Перу буде, до кінця травня, в Європі. Там ми будемо робити дні адаптації. Планується міжнародний матч. Це має для нас першорядне значення. Це трохи те, що в бюджеті. Ми почнемо з гравців звідси, яких цитують», - сказав він про підготовку, яку він змусить задуматися про репехаж.

«Країною була б Іспанія (Мурсія чи Барселона). Ці питання вирішуються. Існує лише одна годинна різниця з Дохою. Це дало б нам можливість зробити необхідну нам адаптацію. Також був би товариський матч, вони ще не підтвердили цього мені», - додав він.

«Команда приїде добре. У нас не буде жодних проблем. У матчі може статися все, що завгодно, ми стикаємося з командою, яка також має прагнення досягти чемпіонату світу», - сказав він.

«Що стосується травми Карлоса (Замбрано), ми бачимо можливість остаточного діагнозу. Ми не вважаємо, що важливо зупинити це від усіх конкурентів. Ось що сказав мені Нестор Бонілло (фізичний тренер)», - прокоментував він «Кайзер», який отримав поранення минулого вівторка Бока Хуніорс у Копа Лібертадорес.

«Я б не говорив про питання реновації прямо зараз. По-перше, тому що він автоматично поширюється в умовах будь-якої ситуації, яка залишає нам шанс продовжувати (репеча)). Єдине, що на моїй думці - це. Я не хочу проектувати себе. Єдине, що мене цікавить, це перемога в матчі, який дозволить нам вийти на чемпіонат світу», - сказав він.

Після цього він говорив про Паоло Герреро і Джефферсона Фарфана. «Ми обидва розглядали їх, доки вони мають виступи у відповідних клубах. З Паоло ми могли б щось подібне до того, що було зроблено з Йотуном, але проблема в часі. Оскільки вони не грають, важко побачити їх за репехаж».

«Вони зосереджені на своїй спортивній кар'єрі. Це призводить до того, що вони турбуються про можливість грати. Якщо вони хочуть супроводжувати нас (до відбиття), ми в захваті. Це було б величезною радістю для нас», - сказав він.

«Я думаю, що Андре Каррілло збирається зробити це до репехажу. Це в часі. Коли справа доходить до нього, і усвідомлюючи, що він швидко одужає, часи дадуть йому. Ми не збираємося нікого поспішати. Вони повинні бути на 100%», - сказав він.

Чи буде експлуатуватися «Бамбіно»? «Я не думаю, що Джанлука Лападула буде діяти. Це залишиться на потім, коли у вас буде розумний час, щоб відновитися. Він знаходиться в повній конкуренції з Беневенто. У вас немає можливості операції прямо зараз».

«Баланс кваліфікацій залишає нас задоволеними. Звичайно, ми хотіли б класифікувати безпосередньо. У мене є лише слова подяки за великі зусилля, які доклали хлопці. Це були дуже складні ситуації, через які нам довелося пережити через пандемію. Ми виграли право грати в репехаж. Ніхто нам нічого не дав», - проаналізував він.

«Куева не тільки в цьому кваліфікаційному раунді. І поза футбольними смаками він нам багато дає. Завжди Куєва виділялася. Це важливо для нас. Він заслужив цей світовий розгляд. Похвала цілком заслужена. У нас завжди був такий гравець. Він інший гравець», - похвалив він.

«Тема Акіно: він буде повністю відновлений. Це наше бажання. Ми уважно стежили за ним. У випадку з Йотуном, через зусилля, які він доклав, він перевантажив себе. Це тема Роберто (Mosquera). Ми на зв'язку», - виявив він.

Щодо можливості знову зіткнутися з Францією та Данією на ЧС-2022, він сказав: «Якщо ми претендуємо на чемпіонат світу... це простий збіг. Я відповідаю на це після репехажу».

«Де Валера у нас дуже висока концепція. І він ще не реалізував свого справжнього потенціалу. Він гравець, який почав пізно. Це буде краще. У нас багато очікувань. Перу має майбутнє. Це дає нам спокій», - сказав він.

Нарешті, він розповів про чутки про інтерес інших південноамериканських країн. «Я не буду мати думки. Я повністю зосереджений на Перу. Це честь бути поміченим. Якщо у мене немає офіційного контакту, вони всі чутки. А тепер у мене нічого немає ні від кого. Я не можу зібратися з ким-небудь прямо зараз».