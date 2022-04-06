Погана смуга, яку Депортіво Калі закінчився після перемоги проти Бока Хуніорс у Копа Лібертадорес

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Deportivo Cali's Jhon Vasquez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

Колумбійський чемпіон Депортіво Каліу вівторок озлобив дебют Бока Хуніорсу групі E Copa Libertadores, обігравши його 2:0 гол від центрального захисника Аргентини Гільєрмо Бурдіссо, який носив трикотаж команди Xeneize протягом чотирьох років, а інший - вінгер Джоном Васкесом.

Колумбійці, які прийшли на матч передостаннім в місцевому турнірі, здобули перемогу завдяки гарному виконанню керма Кевіна Веласко, який служив дві передачі в бойовому матчі, маючи мало можливостей і відзначений сильною грою.

Перемога також була варта припинення поганої смуги зелено-білої команди в Копа Лібертадорес. Йогоостання участь була в 2016 році, і з цього приводу він забив п'ять поразок у шести матчах, зіграних на груповому етапі. Саме в цьому виданні одним із його суперників був Бока Хуніорс, з яким він програв 6-2 у La Bombonera і намалював 0-0 на своєму стадіоні. Такимчином він повертається до тріумфу після шести матчів континентального турніру.

Крім того, він знову переміг Бока Хуніорс через 21 рік. Останній раз 2 травня 2001 року, коли Рафаель Дудамель був воротарем Депортіво Калі. Результат того часу був 3-0 з рахунками Херардо Бедоя, Віктора Гюго Арістізабала та власного голу Хуліо Маршанта.

У перші хвилини команда Xeneize почала атакувати на чолі з парагвайським Оскаром Ромеро, головним болем для півзахисників команди Азукареро та юнацьким Екеквіелем «Чангіто» Зебаллосом, який двічі закінчив гол уругвайського Гільєрмо де Амореса на цій сцені.

Тим часом колумбійці мали свої найчіткіші шанси на першу половину на 13-й хвилині, коли в контратаці воротар Агустін Россі заскочив у кліренсі, а футбол залишився кричати Йоні Гонсалес, який заплутався і рано опинився перуанським центром - назад Карлосом Замбрано .

З плином часу матч впав, і Бока втратив ясність в перші хвилини, хоча він наблизився до того, щоб знову забити в п'єсі в 39, в якій подвійне збереження Де Аморес врятував Калі , оскільки він вперше висвітлив постріл середнього класу Даріо Бенедетто, а потім відхилив постріл відскоку, зроблений Зебаллосом.

На комплементарному етапі матч став ще більш заплутаним, і команди мали багато труднощів, створюючи можливості, до яких додалося поганий стан поля стадіону Депортіво Калі .

СпалахиТео Гутьєрреса наблизилиАзукареров до воріт Россі, в той час як Ромеро залишався найважливішим з аргентинців, хоча в другій половиніПарагваюдовелося багато разів шукати м'яч на своїй землі, тому що він стає занадто мало.

Коли матч виглядав більш заплутаним, господарі відкрили рахунок до 69 у штрафному ударі з правого боку, який взяв Веласко, і що Бурдіссо зумів очолити м'яч, незважаючи на те, як важко він збирався, відправити його на задню частину мережі і поставити венесуельський тренер Рафаель Дудам л, щоб відсвяткувати.

Бока, приголомшена скорингом, отримав другий удар через десять хвилин , коли Веласко у великій п'єсі з лівого боку переповнився і відправив повзучий хрест для Васкеса, який з'явився як привид і ліворуким пострілом засудив матч на користь колумбійців .

На другий день, запланований на наступний тиждень, Xeneize прийме зміцнений Завжди готовий у вівторок, тоді як Виробники цукру відвідають Коринтян у середу.

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