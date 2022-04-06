Стрілянина в Кібдо (Чоко) залишили троє загиблих в районі Сан-Вісенте

CUERNAVACA, MORELOS, 13DICIEMBRE2016.- Una balacera entre policías del Mando Único de Cuernavaca y sujetos que asaltaban un negocio de construcción y mantenimiento de albercas se saldó con un asaltante muerto al llegar al hospital y un policía herido. Los hechos ocurrieron a las 11:10 de la mañana en la avenida Plan de Ayala. Tres sujetos que presuntamente participaron en el hecho fueron detenidos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

У вівторок ввечері в популярному районі Сан-Вісенте, на схід від Кібдо, бойовики приїхали стрілянини по групі людей, які доставляли на вулицю, залишивши 3 людей мертвими, один з них неповнолітній, про що засуджує нинішня віце-президентська формула кандидата Серхіо Фахардо Луїс Гільєрмо Мурільо ,зі свого облікового запису Twitter.

Події відбулися після дев'ятої години вечора. Урайоні повідомили поліцейських, які перевозили поранених стріляниною до медичного центру столиці Чочоа.

У версії SEMANA ще 3 людини отримали поранення, включаючи неповнолітніх; місцеві ЗМІ PubliMóvil Chocóзаявили, що лікарня Сан-Франциско де Асісповідомила про пошкодження від нападу.

На даний момент влади немає виголошення; однак на початку місяця жителі Кібдо засуджували обіг лякаючих брошур проти населення, підписаного Гаітанистськими силами самооборони Колумбії, в якому попереджали про помсту нікому спійманий проведення зустрічей з членами інших незаконних угруповань, які присутні в цьому регіоні Тихого океану, таких як «Лос Мексиканос» або «Лос Зетас».

Колумбієць заявив, що події попередньої ночі будуть пов'язані з розрахуванням між «Лос Мексиканосом» та «Лос-Пальменьосом», що суперечка щодо мікроторгівлі в цій області Кібдо.





З іншого боку, колишній міністр науки, технологій та інновацій Мейбл Торресвідреагував на акти насильства в Кібдо, зазначивши, що із смертю минулої ночі в цьому колумбійському регіоні досі в 2022 році загинуло 68 смертей.

Так само колишній міністр заявив у Twitter, що дівчина повідомила, що одна з травм продовжувала боротися за своє життя в лікарні Сан-Франциско де Асіс у столиці Чочоа.

Foto de archivo. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desplazan en un lancha por un río en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 30 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Rios

Насильницькі перспективи в Чоко спонукали Офіс омбудсмена розпочати свою гуманітарну місію зі своїми посадовими особами в регіоні Чоко, щоб піклуватися про 900 сімей (4000 осіб) з 25 громад муніципалітету Новіта , які перебувають у загальному стані ув'язнення. ELNвимагала, щоб громада не переїжджала зі своїх будинків, щоб уникнути насильницьких наслідків.

«Ми закликаємо партизанів ELN та Гаїтанистські сили самооборони (AGC) поважати права громад на території та дозволити вільне переміщення мирних жителів та припинити свої дії проти спільноти Новита, крім дотримання прав людини та міжнародного гуманітарного права», він сказав. Омбудсмен Карлос Камарго Ассіс, у заяві, опублікованій на веб-сайті цієї організації минулих вихідних.

Мер Новіти Леон Фабіо Хуртадо заявив в інтерв'ю RCN, що 5000 людей (950 сімей) обмежені з березня: «Муніципалітет Новіта має 11 000 жителів, але 70% залишаються в Альто-Тамані. З 13 районів є вісім, які переживають труднощі (...) Силибезпеки очікують,але в цих конфліктних питаннях громади повинні мати гарантії, щоб мати можливість рухатися через свої ділянки, бо бояться мінних полів. Покиіснує присутність груп поза Законом, громади будуть жити в страху», - підкреслив він у ранковому звіті новин цієї мережі.





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