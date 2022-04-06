Сенатори заборонили імпорт вейперів та електронних сигар

Під час прийняття постанови в Сенаті Загального закону про податок на імпорт та експорт, ввезення електронних сигарет та пристроїв для випаровування тютюну було заборонено.

Ця заборона також поширюється на нові та нові продукти, які використовують нагрітий тютюн, електронні системи доставки нікотину, подібні ненікотинові системи та альтернативні системи споживання нікотину.

Таку думку запропонували Комісії з фінансів та державного кредиту та законодавчих досліджень II. Незважаючи на те, що він був схвалений 68 голосами «За», 39 проти та трьох утримань, він повинен бути переданий Палаті депутатів для розгляду та затвердження.

Але цю заборону, встановлену в Податковому акті, включеному в розділ 8543.40.01, обговорювали деякі сенатори, які вважали, що вона порушила право на розвиток особистості.

Сенатор Густаво Мадеро назвав заборони непропорційними, оскільки цей захід вже був здійснений у жовтні 2021 року: «І це було підтримано Верховним судом нації (SCJN), який у жовтні минулого року вирішив суперечність дисертації » у статті 16 перший розділ Загального закону про боротьбу з тютюном.

Los senadores aludieron que aún faltan estudios para determinar si son dañinos (foto: especial) Getty Images

Крім того, він зазначив, що випарники не були показані більш шкідливими, ніж сигарети, він також говорив про регулювання марихуани, яке здавалося непослідовним і суперечливим, що, з одного боку, мова йде про регулювання марихуани, а з іншого боку, він хоче заборонити випарники.

«Ми виступаємо за регулювання марихуани, і цей законопроект пропонує заборонити випарники, і я вважаю, що це суперечливим, що ми виступаємо за заборону споживання конопель для його регулювання, і ми виступаємо за заборону випарників », - сказав він, що цей захід згубний для споживачів у доступі до хорошого якісна продукція.

І він попередив, що єдине, що забороняє - це імпорт, а не споживання, тому буде маркетинг піратської та підробленої продукції, що «призведе до більшої шкоди», - сказав сенатор.

Так само, Нубія Майорга з Інституційної революційної партії (PRI) в тому ж ключі сказала, що цей захід завдасть лише більшої шкоди, оскільки «заборона не є інструментом для викорінення комерціалізації тютюнових пальників».

Mencionaron que la SCJN lo declaró inconstitucional (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

«Все, що ми збираємося зробити, це потрапити на чорний ринок», і він також зазначив, що SCJN оголосив заборону на цю продукцію неконституційною. «Немає досліджень, які визначають, що це шкідливо», крім того, що торгівля буде обмежена, тому він заявив, що лава PRI голосуватиме проти думки.

Так само Девід Ортіс Салінас і Клаудія Аная , які висунули ті ж аргументи щодо торгівлі та розвитку чорного ринку.

Слід пам'ятати, що SCJN визнано неконституційним , оскільки виявило, що порушує вільний розвиток особистості та свободи торгівлі, а також є непропорційним, оскільки його не слід порівнювати з випадком тютюну, а скоріше враховувати характеристики продукту сам, як заявила міністр Ана Маргарита Ріос Фарджат

Хоча міністри вирішили зарезервувати вплив продуктів на здоров'я. Хоча головуючий міністр SCJN Артуро Залдіварвизнав, що виголошення може змінитися з появою нових аспектів, які слід враховувати.

Федеральна комісія з питань захисту від ризиків для здоров'я (Cofepris) також зазначила, що це шкідливі продукти через наявність металів, таких як кадмій, нікель, свинець, серед інших, які шкідливі для здоров'я, оскільки вони включають похідні канцерогенів. Встановлено, що вони можуть спричинити ураження дихальних шляхів, серцево-судинніпошкодження та мутагенні пошкодження.

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