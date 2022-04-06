Саша Сокол звинуватив Луїса де Льяно в брехні і попередив його: «Побачимося в суді»

Майже через місяць після того, як Саша Сокол опублікувала заяву, в якій повідомляється, що відчула жертву зловживань з боку телевізійного продюсера, коли вона була залучена до романтичних стосунків з ним ще в підлітковому віці і він був 39-річним чоловіком, тепер співачка детально розписала аспекти міцної справи і надіслав міцне повідомлення.

«Минуло майже місяць з моєї заяви 8 березня. Я думав, що мені більше не доведеться говорити про це, але обставини не залишають мені вибору. Луїс бреше, коли хоче залучити моїх батьків, кажучи, що стосунки були «прозорими». Ніщо не йде далі від істини. Прозорість? Це серйозно? Мої батьки дізналися про стосунки ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК вони почалися. Я ще раз повторюю, коли це почалося, мені було 14; коли вони дізналися, я наближався до 16. Як вони могли погодитися на те, що вони не знали, що існувало?» , почалася в темі Twitter, написаної цього вівторка, 5 квітня.

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