Рубль стирає збитки, незважаючи на ризик дефолту та санкції

(Bloomberg) Російський рубль стерті великі втрати, які він поніс за кілька тижнів після вторгнення Росії в Україну.

Валютаперевищила 81,16 за долар США в середу в московських операціях, рівень, на якому вона закрилася 23 лютого, за день до того, як президент Володимир Путін розпочав свою атаку. Відновлення відбувається в іронічний момент, тоді як широкі санкції паралізують економіку Росії і змушують уряд хитатися на межі дефолту.

Рубльзміцнився на одинадцяту сесію з 13, незважаючи на ознаки підвищеного тиску, при цьому курс долара - рублевий впав до 5% до 79,11 в місцевій торгівлі, до закриття на рівні 79,70. Оскільки Європейський Союз і США координують новий арсенал фінансових санкцій проти Росії, Мінфін заявив, що його спроба погасити борг у доларах була заблокована, що може наблизити країну до першого зовнішнього дефолту приблизно за століття.

Рубльвпав відразу після вторгнення 24 лютого на тлі міжнародних санкцій, які фактично закінчили свій час як валюта вільної торгівлі. Однак суворий контроль за капіталом, включаючи заборону іноземцям продавати російські активи, а також обов'язкові валютні продажі експортерами допомогли рублю повернути собі позиції.

Путінтакож вимагав, щоб іноземні покупці російського природного газу здійснювали свої платежі в національній валюті. Отже, наразі Росія може продовжувати отримувати вигоду від припливу грошових коштів, оскільки продає природний газ та нафту за високими цінами.

Міністрфінансів США Джанет Йеллен на слуханні комітету Конгресу заявила в середу, що люди не повинні робити більш глибоких висновків щодо ралі рубля, підкресливши, що країна має контроль над капіталом і що ринок рубля не вільний.

Напочатку березня місцевий курс наблизився до 122 рублів за долар, що являє собою обвал більш ніж на 30% від рівня передатак. У той час як офшорні джерела цін в декількох пунктах вказували навіть більш слабкі рівні, ліквідність була сильно ускладнена.

Оригінальнапримітка:

Рубль стирає втрату вторгнення Навіть як ризик за замовчуванням, санкції закручуються

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