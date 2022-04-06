Puro Santimiento: Знаменитості виявляють солідарність з групою після автобусної атаки в Panamericana Sur

Жіноча група Puro Santimientoна чолі з ПамелаФранкоповідомила через свої соціальні мережі, що Автобус, де їздили музиканти, був побитий камінням група протестувальників. Інцидент стався на км. 273 Panamericana Sur, близько 5 ранку цієї середи, 6 квітня.

За даними оркестру в своєму акаунті в Instagram, агенти Національної поліції Перу прибули на місце події, щоб розігнати натовп сльозогінним газом. Однак нічого з цього не допомогло через велику кількість протестувальників, які захопили територію, тому музикантам не залишалося іншого вибору, як залишитися всередині транспортного засобу.

У останніх заявах Крістіана Домінгеса, власника групи, деяким художникам вдалося вийти з автобуса, щоб прогулятися до Ліми. Однакодному з них, Едвін Кото, не так пощастило, тому що його вдарили каменем в голову. На даний момент йому допомагають в місцевому медичному посту.

Puro Santimiento нападає натовп протестувальників. (Відео: Інстаграм)

Образи насильства не тільки здивували диригентів Амеріки Хой, але й різних діячів з арт-сцени, які висловили солідарність з Puro Santimiento та пораненими музикантами, які опинилися на дорозі Іка більше 3 днів через зупинкаперевізників.

ГабріелаЕррера, учасниця Есто ес-Герра, виступила через свої історії в Instagram, щоб закликати до припинення насильницьких дій під час демонстрацій. «Протест — це справедлива і мирна справа, гаразд, але вандалізм і насильство з боку псевдопротестуючих немає».

«Моя повна солідарність з музикантами оркестру Puro Santimiento, які опинилися на дорожньому блоці в Іці, коли вони повернулися до Ліми. Сподіваюся, що влада вживе заходів з цього питання і що повна вага закону ляже на них», - сказала дівчина реальності.

Gabriela Herrera se solidariza con los músicos heridos de Puro Sentimiento. (Foto: Instagram)

Ще однією фігурою, яка стояла в солідарності з Puro Santimiento , була Карла «Котіто» Руеда , яка написала в Instagram: «Ні насильству! Ніщо не виправдовує насильство. Вони просто хочуть повернутися додому так само, як і інші люди, які застрягли в безробітних».

Carla Rueda pide que cese la violencia en las protestas. (Foto: Instagram)

AmericaHoy приймаєДжанет Барбоза, Етел Посо та Брунелла Хорна нарікав на ситуацію, через яку переживає група Домінгеса, хто вінне витримав сліз на знімальному майданчику , коли вибачився перед пораненими музикантами.

«Ми згодні з демонстраціями, що вимоги повинні бути почуті, але насильство - це не шлях. Це не збирається ні до чого приходити, вся країна думає однаково. Це шкодить нам, як перуанцям, але насильство - це не шлях», - сказала дочка Гізели Валькарчель.

ВЕЛИКІЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ

Під час свого проголошення в Америці Сьогодні Крістіана Домінгеса запитали про те, скільки він витратить на фіксацію мобільності, на що він відповів: «Це буде дуже дорого, і найсумніше, що після того, як ми потроху одужаємо. Ви не знаєте, як страшно було (знати про напад), не тільки через втрати думати про те, як люди роблять всередині». Доцих витрат додається те, що він розвивав, щоб його музиканти могли їсти та пити, поки вони перебувають на мілину в Іці.

Так само він не міг стримати сліз, коли вибачився перед родиною своїх музикантів, оскільки кілька з них, включаючи його члена безпеки, які залишалися в автобусі цілими днями.

«Лучіто, він знає, що він піклується про всіх нас, ми 50 людей, які піклуються про нас, спасибі за це, він також батько сім'ї, він може піти, але він там, він залишається, заспокоюючись. Дякую за це, компанія надзвичайно дякує вам, музикантам, тисячу вибачень», - сказав він посеред плачу.

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