в'язні протестують у чотирьох в'язницях Еквадору через передачу п'яти лідерів «Лос Лобос» до в'язниці максимальної безпеки

Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon

В Еквадорі триває тюремна криза. Після переселення п'яти лідерів мега-групи Los Lobos, які, як повідомляється, спричинили останню криваву баню у в'язниці Туріна півдні Еквадору, інциденти були зафіксовані в чотирьох в'язницях країниминулого вівторка.

У в'язницях Латакунга, Мачала, Есмеральдас та Санто-Домінго ув'язнені піднялися на тераси, взяли під контроль деякі двері і навіть спалили матрац. Владаописала ці дії як «демонстрації» і повідомила, що протоколи безпеки одночасно активуються для наведення порядку в цих реабілітаційних центрах. ув'язненів цих в'язницях повідомили ЗМІ, що це був протест на знак солідарності з ув'язненими, які були передані з Турі.

Минулої ночі в понеділок, після ескалації насильства в тюрмі Турі, яка залишила щонайменше 20 загиблих, кілька з них обезголовлені, міністр внутрішніх справ генерал Патрісіо Каррільо оголосив про передачу п'яти лідерів злочинних банд до в'язниці максимальної безпеки Ла-Рока. Громадянськаплатформа SOS Cárceles Ecuador підтвердила, що вони будуть лідерами банди Лос-Лобос, другої за величиною мега-групи в Еквадорі. За підрахунками, до банди приєднуються 8 000 ув'язнених. в'язниціSOS також виявили, що в'язниці, де проходили протести, знаходяться під командуванням Лос-Лобоса.

Влада знала, що після передачі лідерів будуть реакції. Самміністр Каррілло заявив, що уряд буде твердо стояти проти банд і що вони були готові до будь-якої відповіді.

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas FERNANDO MACHADO | AFP

Заданими поліцейських джерел, у в'язниці Латакунга щонайменше 50 ув'язнених піднялися на тераси центру. Влада вступила з військовими вантажівками і патрульними автомобілями Національної поліції. Туди евакуювали кухню та обслуговуючий персонал, щоб захистити їх цілісність. Крім того, було обмежено проїзд по дорогах, що ведуть до цієї в'язниці. Ситуація контролювалася.

Губернатор Котопаксі Освальдо Коронельпідтвердив, що те, що сталося у в'язниці Латакунга, - це акція на підтримку ув'язнених, яких перевели з Турі в Ла-Рока, в Гуаякілі, і що це не заколот.

У той же час у в'язниці Мачала траплялися і інциденти, які призвели до передачі до цієї в'язниці спеціальних підрозділів Національної поліції та членів Збройних сил. Навіть родичі ув'язнених вийшли на місце події, щоб інформувати про події та протестували про нібито передачу ув'язнених з цієї в'язниці. Як повідомляється, у цій в'язниці ув'язнені взяли під контроль в'їзні та виїзні ворота центру.

«Наші родичі спокійні, без проблем, ні з чим. Ми хочемо, щоб не було передачі, наші ув'язнені тут добре. Вони не в бою або нічого. Вони не воюють, навіть тут немає вбивств», - сказала одна жінка. Інший родич також сказав, що: «Моєму братові сказали, що його збираються перевести в місто Гуаякіль, ми боїмося, що його там вбиють», повідомляє газета El Universo.

У в'язниці Есмеральдас, лише через годину після інцидентів у Мачалі, група з 150 ув'язнених спалила матрац у дворі в'язниці, згідно з повідомленням поліції. Однак через кілька хвилин ув'язнені самі загасили б вогонь.

Десяткиполіцейських також втрутилися в в'язницю Санто-Домінго, на тривогу заколоту. Незважаючи на це, поліція не дала жодної заяви і було відомо, що директор центру мав діалог з групою ув'язнених, яка звернулася з кількома запитами.

У середу вдень президент Гільєрмо Ласо зустрінеться з міністром внутрішніх справ Патрісіо Карільо та міністром уряду Франсиско Хіменесом, щоб обговорити питання, пов'язані з безпекою. IACHR вимагав від держави вжити заходів проти тюремної кризи, яка залишила понад 315 загиблих у 2021 році, одне з найвищих вбивств у в'язниці в Латинській Америці.

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