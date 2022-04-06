Поганий сон може збільшити вісцеральний жир, що викликає серцеві захворювання та обмін речовин

16-08-2021 Grasa visceral. SALUD @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

Хоча є дані про те, що дефіцит сну збільшує ризик ожиріння, експериментальні докази обмежені. Однак дослідження продовжують показувати важливість хороших звичок сну для підтримки здорової маси тіла, але багато чого ще належить навчитися, коли мова йде про розуміння більш тонких деталей цих відносин.

Дослідники з клініки Майо, США, проливають нове світло на цю тему, демонструючи, як недосипання може підвищити рівень підступного вісцерального жиру глибоко в животі, що призводить до серйозних ризиків для здоров'я.

Довга лінія опублікованих досліджень висвітлила зв'язок між недосипанням та ожирінням та пов'язаними з ним умовами. Цевключає в себе показ того, як нерегулярний режим сну може підвищити ризик гіпертонії та інших метаболічних порушень і подвоїти ймовірність серцевих захворювань. Таксамо дослідження показали, як додатковий сон може призвести до дефіциту калорій і знизити ризик ожиріння у новонароджених.

Хоча наукові знання накопичуються в цій галузі, дослідники клініки Майо зазначають, що ніяких конкретних досліджень щодо розподілу жирових відкладень не проводилося. Йогоробота, яка була опублікована в Журналі Американського коледжу кардіології, зосереджена на відмінностях між підшкірним жиром, який знаходиться під шкірою, що можна просто відчути, коли людина щипає живіт, і вісцеральний жир, невидимий тип глибоко в животі, який може оточувати печінку, кишечник та інші органи.

Вісцеральнийжир становить лише близько 10 відсотків загального жиру в організмі у більшості людей, але коли він накопичується до надмірного рівня, він може відігравати непропорційну роль у несприятливих результатах здоров'я. Це тому, що він виробляє велику кількість хімічних речовин, пов'язаних з найрізноманітнішими станами, включаючи серцево-судинні захворювання, такі як серцевий напад та атеросклероз, діабет 2 типу, печінкова недостатність, шлунково-кишкові розлади, рак та астма.

Se observó que los voluntarios consumían más de 300 calorías adicionales al día durante sus períodos de restricción del sueño (iStock)

Тому важливо контролювати рівень вісцерального жиру. В результаті дослідження клініки Майо було розроблено для вивчення того, як сон може відігравати регуляторну роль. У ньому брали участь 12 здорових людей, які не страждають ожирінням і були поміщені в нормальну групу, яка спала дев'ять годин на ніч або в обмеженій групі, яка спала лише чотири години на ніч протягом двох тижнів. Цесталося після певних часів акліматизації та інших нормального відновлення сну, а потім групи обмінялися звичками сну після періоду відбілювання звичок три місяці.

Групи завжди мали вільний доступ до їжі, і вчені відстежували споживання енергії, витрати, масу тіла, біомаркери апетиту та розподіл жиру за допомогою КТ. Булопомічено, що добровольці споживали понад 300 зайвих калорій на добу в періоди обмеження сну, тоді як їх енергетичні витрати залишалися колишніми. Цепризвело до невеликого збільшення ваги, але на 11 відсотків збільшення вісцерального жиру , заявили дослідники.

«Накопичення вісцерального жиру було виявлено лише за допомогою комп'ютерної томографії, і в іншому випадку це було б не помічено, тим більше, що збільшення ваги було досить скромним, всього близько 450 грам,пояснила Найма Ковасін,яка керувала дослідженням. Поодинці заходи ваги були б помилково обнадійливими з точки зору наслідків для здоров'я недостатнього сну».

Дослідження було розроблено для відтворення нерегулярних моделей сну, які працівники зміни могли витримати, причому періоди неадекватного відпочинку перемежовуються з нормальними періодами відпочинку. Важливовідзначити, що вчені виявили, що вплив на вісцеральний жир, здавалося, зберігається поза періодами недостатнього сну, навіть коли вага тіла зменшується, що може мати кумулятивний ефект , якщо ці моделі сну відбуваються протягом декількох років.

Los patrones de sueño irregulares pueden elevar el riesgo de hipertensión y otros trastornos metabólicos y duplicar la posibilidad de padecer enfermedades del corazón

«Зазвичай жир переважно відкладається підшкірно або під шкірою», - сказав Віренд Сомерс, інший головний дослідник у дослідженні. Однак неповноцінний сон, здається, перенаправляють жир в найнебезпечніший вісцеральний відсік. Важливо, хоча під час відновного сну спостерігалося зниження споживання калорій і ваги, вісцеральний жир продовжував збільшуватися . Це говорить про те, що неадекватний сон є раніше невизнаним тригером для відкладення вісцерального жиру, і що відновлення сну, принаймні в короткостроковій перспективі, не змінює вісцеральне накопичення жиру», - резюмував він.

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