Національна збірна Перу: венесуельський журналіст та його запекла критика «біколор», якщо він претендує на чемпіонат світу з Катару 2022

Перуанська команда змогла досягти мети спокусливої квоти на ЧС-2022 після побиття парагвайської збірної на останній даті південноамериканської Відбіркові матчі. Йому все одно доведеться зіграти матч за репехаж проти азіатського представника, щоб визначити, чи буде він остаточно претендувати на чемпіонат світу. У зв'язку з цим венесуельський журналіст висловив запеклу критику на випадок, якщо це станеться .

Особа, що стосується Федеріко Рохас, який у програмі DirecTV «Fútbol Total» провів дискусію з іншими колегами щодо варіантів національного акторського складу на заході чемпіонату світу, якщо вони подолають репехаж проти Австралії чи Об'єднаних Арабських Еміратів.

Все почалося, коли Клаудіо Хусейн, один із учасників дискусії, побачив Перу кваліфіковану на цій великій спортивній події з позитивними результатами проти Данії та Тунісу, беручи до уваги, що данці не виконали завдання на Євро-2020, крім того, що вони були суперником, з яким вони вже зіткнулися. « Незважаючи на складний дебют з Францією, я бачу, що вона (Перу) отримує результати для Данії та Тунісу. Яне бачив Данію добре в футболі на Євро. Це було більше хвилювання щодо поганого епізоду, який мав Еріксен. Я кажу вам, Перу пощастило б пограти з тією ж групою; що це учнівство, і це вже не буде сюрпризом», - сказав аргентинець.

Ось де Рохас з'явився, щоб критикувати свого партнера по програмі. « Ваш аргумент полягає в тому, що він вже зіткнувся з цим чотири роки тому, і ви робите це, щоб полегшити те, що може бути потворним результатом. Вашаргумент дуже розпливчастий, я очікував, що ви скажете речі так, як вони повинні сказати»,- сказав він.

Але це було ще не все, оскільки він згадав, що французи, що панують чемпіонів світу, перемогли б «ванкіроджу». « Скажемо правду, що Франція збирається обіграти Перу в прем'єрі. Якщо він піде на чемпіонат світу, він буде дуже погано провести час з Францією. Мине хочемо добре виглядати з перуанською публікою. Я знаю, що у вас (Густаво Черкіз) є зобов'язання там, ви почесний посол перуанського футболу», - додав він.

Саме Густаво Черкіз заперечував те, що сказав Федеріко, коментуючи, що « Франція є великим кандидатом на перемогу на чемпіонаті світу, тому що це одна з найкращих команд і має чотири фантастичні роки », - сказав він.

Комунікатор DirecTV зайнявся дискусією зі своїми колегами з програми «Fútbol Total» про «біколор» | Відео: «Перуанський шоколад»

ПЕРЕВАЛПЕРУ В РЕПЕШАГ

«Біколор» вдалося досягти репехажу після закінчення п'ятого місця в південноамериканських плей-офф та набрали 24 очки. Насправді, він досяг цього в останній день проти парагвайців після побиття їх. Тим часом їхні провідні переслідувачі, такі як Колумбія та Чилі, залишилися поза подією чемпіонату світу, оскільки вони залежали виключно від результату «blanquirroja».

Що стосується чилійців, то другий раз поспіль вони залишилися поза чемпіонатом світу після того, що сталося для Росії 2018 року, коли вони закінчили шосте з 26 очками, такими ж, як Перу, але з гіршими різницями голів. Зі свого боку, колумбійці зазнали зміни тренера в середині кваліфікаційного процесу після від'їзду португальця Карлоса Кейрозу для вступу в Рейнальдо Руеда. У будь-якому випадку йому було недостатньо, в тому, щопреса тієї країни описувала як гучний провал.

ДОСВІДПЕРУ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ В РОСІЇ 2018

У разі, якщо «біколор» перевершить представника Азії, він вписувався б безпосередньо в групу D з Францією, Данією та Тунісом. Хоча це було б не вперше, коли я зіткнувся з «Лесом» та данцями, оскільки вони вже зустрілися на останньому чемпіонаті світу та з двома поразками від 1 до 0 . Таким чином Рікардо Гарека та компанія вперше спробують подолати репехаж та претендувати на чемпіонат світу. Потім з накопиченого досвіду вирушайте пропонувати кращу версію збірної.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

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