Патрісія Армендаріс захистила Морену від загроз відкликати візи: «Вони хотіли нам показати»

В останні години конгресмен США Вісенте Гонсалес запропонував владі своєї країни, щоб візи були вилучені з Мексиканські депутати , які входять до так званого Комітету дружби Мексико-Росія , який просувається Національним рухом регенерації та Лейбористською партією в Конгресі.

Це щонайменше 25 мексиканських громадян та чиновників, які можуть залишитися без візи після листа, надісланого техаським політиком держсекретареві США Ентоні Блінкена та секретареві внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Під час своєї посади демократичний законодавець звинуватив мексиканців у передбачуваному співучасті у уникненні вільного світу та виборі на бік тиранії. Він сказав, що незважаючи на те, що сам президент Лопес Обрадор «продовжує займати нейтральну публічну позицію щодо конфлікту між Росією та Україною (...), дії, вжиті членами власної партії Морени та іншими, говорять про інше».

В умовах таких загроз, саме депутати і Морени, і ПТ відреагували аргументами на захист рішення, прийняте ними колеги при розвитку цієї групи дружби, а також різних комітетів з іншими країнами.

Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

Такий випадок був Патрісія Армендаріс, бізнес-леді та депутат лави Національного руху регенерації. Через свої соціальні мережі він пояснив зі своєї точки зору, як розвивався конфлікт.

За словами мексиканського чиновника, все почалося в Конгресі, коли члени Партії національної дії (PAN) запустили пропозицію надати хвилину мовчання жертвам, залишеним вторгненням Росії в Україну, від чого морености відмовилися.

Для Армендаріза це була провокаційна подія, яка прагнула показати, що з його боку існує нібито підтримка Росії, яка була б очевидна з початкового прапора його Комітету дружби.

Зіткнувшись з цим, він закликав законодавців Конгресу зосередитися на «законодавстві на користь Мексики», оскільки визнає, що це саме «мандат наших представників».

Diputada Patricia Armendáriz acusó a panistas de haberlos provocado para e exhibir supuesto apoyo pro ruso(Foto: Twitter / @PArmendarizMX)

Зі свого боку, Херардо Фернандес Норонья, найсильніший захисник політики четвертої трансформації (Q4), нарікав у соціальних мережах, що длявиконання свого інституційного завдання воно описується як «проросійське».

«Проросійські», тепер з'ясовується, що участь у вашій інституційній задачі створення дружніх груп — це проросійська діяльність. Найменше, що ви повинні зробити, це виконувати свою роботу журналістом, чи вони про-янкі?» , написав він у своїй соціальній мережі.

В іншому повідомленні Фернандес Норонья запевнив, що краще втратити візу, ніж «здійснення свободи», нагадуючи, що дні дотого, як Дональд Трамп виступив з протестом на посаді президента США, він продемонстрував проти нього в Trump Tower.

Херардо Фернандес Норонья - один з мексиканців, який міг бачити свою візу під загрозою, оскільки він з'явився у списку, надісланому техаським конгресменом секретарям Ентоні Блінкена та Алехандро Майоркаса.

El diputado Gerardo Fernández Noroña envió un fuerte mensaje al Parlamento Europeo, a quienes calificó de "culebras", "injerencistas" e "hipócritas" (Foto: Cámara de Diputados)

Конфлікт нібито розвинувся, коли депутат Мар'яна Гомес дель Кампо закликалина сеанс на хвилинну мовчання над відкриттям тіл у місті Буча, Україна.

Зі свого боку, віце-координатор лави Моренисти Леонель Годой повідомив, що рішення слід ретельно обговорити і проаналізувати, оскільки до цього часу не вистачало доказів, щоб дізнатися, чи був це передбачуваний «монтаж».

Після обговорення союзники Четвертої Трансформації закликали додати хвилину мовчання для втрати людського життя в інших конфліктах, які наразі не мають однакової уваги, наприклад, що склалася між Марокко та Республікою Сахраві.

У відповідь голова Ради директорів, заступник Серхіо Гутьєррес Луна Національного руху регенерації (Морена) дав хвилину мовчання за втрату людського життя в обох конфліктах.

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