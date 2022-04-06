Online Prepa-SEP: коли термін реєстрації заявників

Нова можливість відкрилася для десятків людей, які хочуть навчатися через SEP Online High School, оскільки реєстрація абітурієнтів вже почалася і яка, за даними Міністерства народної освіти, могла б закритися раніше, якщо вона досягне 15 000 повних записів.

І це те, що Online Prepa-SEP забезпечує гнучкість графіків, що дає випускникам можливість здійснювати інші заходи одночасно з наміром виховувати себе професійно. Однак є термін реєстрації претендентів.

Крім того, платформа доступна студентам 24 години на добу, сім днів на тиждень. Якщо вони отримують доступ до процесу реєстрації, зацікавлена сторона повинна виконати щонайменше 23 модулі під час навчання за допомогою віртуального радника, який відповідає за керівництво, оцінку та передачу своїх знань студентам.

Los aspirantes tendrán que tomar un curso. (Foto: Pixabay)

Якзареєструватися?

Згідно з інформацією з SEP, студентам доведеться зробити деякі кроки для досягнення своєї мети. Нижче ми розкриємо вимоги та процес реєстрації.

*Першим кроком є доступ до наступного посилання. Тут.

* Після того, як там, ви повинні зареєструватися за допомогою свого унікального ключа населення (CURP).

*Потім вам потрібно буде розмістити свою адресу електронної пошти та підтвердити її.

* Потім вам доведеться завантажити необхідну документацію, таку як: CURP та свідоцтво про народження у форматі PDF.

*Потім вам потрібно буде відповісти на анкету особистої інформації та надіслати відповідь.

За словами освітнього органу, отримавши дані доступу з 27 квітня по 1 травня, вам доведеться пройти пропедевтичний курс, який пройде з 2 по 29 травня цього року.

Для того, щоб отримати доступ до цього курсу, на вашу електронну пошту буде надіслано номер користувача (ID), а також пароль.

Ознайомитися з результатами пропедевтичного модуля здобувач зможе з 2 по 15 червня на порталі prepaenlinea.sep.gob.mx . обов'язковий пропедевтичний модуль триває чотири тижні і дозволить студентам розвивати навички, коли мова йде про перегляд інтернет-платформи та дізнатися про освітню модель.

Los aspirantes deberán cargar sus documentos. Foto: Pixabay.

Нарешті, якщо вас прийняли серед 8000 студентів, які розглядаються для проекту, вам доведеться завершити процес реєстрації через платформу SEP.

Колитермін реєстрації?

Абітурієнти, які прагнуть подолати себе, зможуть зареєструватися до 22 квітня цього року, про що повідомляє освітній орган.

Навчальна програма спрямована на людей мексиканської національності, які проживають всередині країни або за її межами, а також іноземців, які доводять своє законне перебування в країні будь-якого віку та які закінчили навчання в середній школі. Зацікавлені повинні мати свій сертифікат.

Існує 23 конкретні модулі для здійснення вашої шкільної діяльності, які тривають принаймні чотири тижні, у гнучкий час з щотижневою доставкою через діяльність на платформі.

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