Омбудсмен закликає до того, щоб спорт розглядався як професія в Колумбії

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

Беручи до уваги досягнення колумбійських спортсменів за останні роки, Офіс омбудсмена запевнив, що необхідно прискорити процес реформування Закону 181 від 1995 року. Це означає, що національний уряд через Міністерство спорту та Конгрес Республіки було запропоновано забезпечити, щоб спорт вважався професією в країні, щоб забезпечити кращі соціально-економічні можливості для національних спортсменів.

На думку чиновника, це закон, який має заборгованість за реформи, враховуючи нову інституційну основу, яка була консолідована в останні роки, великі досягнення спортсменів та соціально-економічний вплив, який мають спорт, відпочинок та фізична активність на країну.

Омбудсмен провів слухання, щоб почути на власні очі побоювання, які мають представники високопродуктивних спортсменів, інвалідів та аматорів, спортивних лідерів, представників тренерів та батьків спортсменів з точки зору гарантування права на спорт. У цьому просторі Камарго підкреслив, що через регіональне Сантандер, Національне управління громадського захисника та делегатів з питань спорту, жінок та дітей були зроблені конкретні дії для перевірки прав у цій галузі та було ініційовано цикл навчальних програм з акцентом на права людини в Сантандерській легкоатлетичній лізі та їхніх клубах.

Крім того, слід зазначити, що в першу чергу робота буде сформульована з Міністерством спорту, Індерсантандером, Індербу, мерією Букараманги та урядом Сантандера.

З іншого боку, для забезпечення дотримання прав спортсменів у Колумбії Офіс Омбудсмена запустив у цьому сценарії Стратегію сприяння нагляду за громадянами. Лідер організації пояснив, що «важливо працювати заради гідності спортсменів і робити спорт правом усіх, а не кількох. Ми прагнемо підвищити обізнаність громадян про важливість спорту в усіх аспектах нашого життя, з моменту народження, до тих пір, поки не стаємо дорослими людьми».

Нарешті, він повторив свій заклик до всіх громадян бути напоготові, щоб уникнути та повідомити про будь-який тип насильства щодо спортсменів. «З Офісу омбудсмена ми продовжуватимемо супроводжувати постраждалих та їхніх сімей, і будемо продовжувати стежити за результатами розслідувань, що проводяться Генеральною прокуратурою щодо випадків передбачуваного сексуального насильства щодо деяких спортсменів у цьому регіоні країни», - сказав Камарго.

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