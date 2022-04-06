Нова Зеландія заявила про застосування тарифів і нових обмежень на імпорт з Росії

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta speaks during a session of the UN Human Rights Council, which voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack, in Geneva, Switzerland February 28, 2022. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

ВладаНової Зеландії оголосила в середу, що країна застосовуватиме 35-відсоткові тарифи на весь імпорт з Росії і продовжить існуючі експортні заборони на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними російськими галузями.

«Зображення та повідомлення, що виходять із звірств, скоєних проти мирних жителів Бучі та інших регіонів України, є огидними та ганебними, а Нова Зеландія продовжує реагувати на безглузді акти агресії Путіна», - заявила міністр закордонних справ Наная Махута.

У зв'язку з цим він підкреслив, що Росія повинна «нести відповідальність за військові злочини та звірства, вчинені проти невинних мирних жителів». «Поряд з 41 іншими країнами Нова Зеландія оголосила про підтримку переслідування Міжнародного кримінального суду (ICJ) і надала фінансування для розслідування», - додав він.

Таким чином, ці нові санкції, застосовані Новою Зеландією, прагнуть «тиснути на режим Путіна» разом з іншими заходами, що здійснюються міжнародною спільнотою, «для припинення бойових дій в Україні», - заявив міністр торгівлі Деміен О'Коннор.

Nueva Zelanda anunció la aplicación de aranceles y nuevas restricciones a las importaciones de Rusia REUTERS

Очікується, що ці нові санкції, оголошені владою Нової Зеландії, набудуть чинності 25 квітня, як йдеться у заяві виконавчої влади Нової Зеландії, яка заявила, що «це найзначніша економічна реакція Нової Зеландії на вторгнення Росії на сьогоднішній день».

Зі свого боку, Білий дім оголосив у вівторок, що надасть Україні ще 100 мільйонів доларів військової допомоги, приносячи американську допомогу європейській країні до понад 1,7 млрд доларів з моменту початку російського вторгнення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив у примітці, що сьогодні уповноважив за наказом президента Джо Байдена новий відкликання артефактів DOD «для задоволення нагальної потреби України в додаткових системах протизброї».

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі уточнив, що це протизбройні ракети Javelin, які США постачають Україні і з якими запевнив, що країна захищає себе «дуже ефективно».

Блінкен, який нагадав про «звірства, вчинені російськими військами в Бучі», підкреслив, що Вашингтон та його союзники продовжуватимуть рішуче підтримувати Україну в «мужньому» захисті її «суверенітету і територіальної цілісності».

У зв'язку з цим він стверджував, що понад 30 країн, крім США, направляють військову допомогу Україні з початку вторгнення, замовленого президентом Росії Володимиром Путіним 24 лютого.

«Разом ми щодня надсилаємо допомогу в безпеці і прискорюємо відвантаження ще більшої кількості озброєння та оборонної техніки, яку Україна використовує для захисту», - додав він.

Окрім «зміцнення позицій України на полі бою та таблиці переговорів», її союзники збирають дані для «документообігу про порушення» та приводять їх до відповідних органів для очищення відповідальності, сказав він.

(З інформацією від Europa Press)

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