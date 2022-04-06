MinSalud уповноважує вакцину Янссена для бустерних доз

El Ministerio de Salud también informó que fueron aplicadas 338.517 vacunas, de las cuales 116.023 corresponden a segundas dosis y 24.291 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

В останні години Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що, незважаючи на початкове положення в січні 2022 року не застосовувати бустерні дози вакцини Янссен , воно дозволяло біологічну використовувати для третьої дози .

Варто пам'ятати, що МінСалюд спочатку визначив, що біопрепарати будуть використовуватися для інших пацієнтів для завершення графіків вакцинації при другому введенні.

Однак через свій офіційний акаунт у Twitter міністерство повідомило, що вищезгадану вакцину вже можна використовувати для третіх доз біологічної проти covid-19: «Чи завершили ви графік вакцинації за допомогою Pfizer, Moderna, Sinovac або AstraZeneca, 4 місяці або більше тому? Тепер ви зможете отримати бустер за допомогою вакцини Янссен».

Отже, тепер колумбійці зможуть застосовувати свою бустерну дозу з біологічним Янссеном, незважаючи на те, що раніше вводили вакцину з іншої лабораторії. МінСалюд не деталізував причини свого рішення, але варто нагадати, що в попередніх заявах було зазначено, що визначення грунтувалися на доступності та характеристиках кожного з флаконів.

Однак, як вакцина з одноразовою дозою Янссена для Міністерства охорони здоров'я, підкріплення цієї вакцини було б зроблено іншим типом біологічної, завдяки як його функціональності для підвищення рівня вакцинації в країні, так і властивостями вакцини та можливістю посилення захисту проти вірусу. через застосування бустера з дозою з іншої лабораторії.

96,8%населення Боготи вже завершили схему вакцинації проти covid-19

Міністерство охорони здоров'я зазначило, що станом на 3 квітня 2022 року було застосовано загалом 15 770 894 доз вакцин проти COVID-19, як повідомляється в останньому звіті «Вакцинометра» Міністерства охорони здоров'я, опублікованому на веб-сайті SaludATA.

Ці дози, що вводяться населенню Боготи, означають, що 96,8% населення Боготи вже мають повний графік вакцин проти вірусу (дві дози), тоді як з точки зору вакцинації хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 11 років повідомляється, що 73,4% цієї популяції вже мають перші доза.

Примітно, що на національному рівні країна демонструє стабільність з точки зору випадків covid-19. Директор епідеміології та демографії Клаудія Куеллар виступила з загальними рекомендаціями під час Єдиного командного пункту 126.

«Ведення обладнання для спостереження, відстеження або тестування в зазначені часи; швидке проведення стримування» було основним пунктом, зробленим посадовою особою, з особливим акцентом на населення з факторами ризику, і вона закликала застосовувати тести відповідно до пріоритетності, встановленої в керівних принципах.

Він додав, що «ми перебуваємо в дуже стабільній ситуації, але ми не можемо сказати, що відростання не відбудеться або що у нас раптом не буде вступу деяких підмов, тому нам доведеться продовжувати виконувати весь план вакцинації».

Так само він зазначив важливість посилення заходів, вжитих на галузевому та міжгалузевому рівнях, що дозволить більш позитивно вплинути на здоров'я та добробут людей, які проживають в Колумбії.

Куеллар підтвердив необхідність підтримки заходів біозахисту та посилення вакцинації у людей віком від 60 років і старше, які, незважаючи на низькі показники смертності, залишаються віковою групою, яка найбільше становить ці показники.

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