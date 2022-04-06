Маріо Дельгадо закликав «перемогти» консерваторів та виборчих органів у відкликанні мандату

Через кілька днів після того, як відбудеться процес відкликання мандату, Національний рух регенерації (Морена) розпочав інтенсивну кампанію, щоб підштовхнути до того , щоб президент Андрес Мануель Лопес Обрадор ( AMLO ) залишався на посаді.

Члени вишневої партії, включаючи самого національного лідера Маріо Дельгадо Каррільо, скористалися своїми подорожами та просторами, щоб підтримати цю демократичну вправу , яка з нагоди, коли вона була піднята, викликала нескінченні сумніви.

З цього приводу під час робочого туру в Кулякан, Сіналоа, Мореніста запевнила громадян, що участь у голосуванні наступної неділі 10 квітня є ще одним кроком для Мексики, щоб жити в «справжній демократії».

Дельгадо Каррілло закликав «перемогти» консерваторів та виборчої влади, таких як INE, які прагнули будь-якою ціною бойкотувати цю популярну консультацію, яка, незважаючи на всі перешкоди, відбуватиметься в повній нормальності.

Mario Delgado aseguró que en la votación se pone en riesgo todo lo obtenido por la 4 T (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

«Люди Мексики хочуть жити в демократії, і було багато боротьби, битв, з якими ми зіткнулися, щоб жити в справжній демократії. Цієїнеділі у нас є ще одна битва, щоб зіткнутися, ми повинні перемогти консерваторів, але ми також повинні сказати, що ми повинні перемогти виборчий авторитет , який має намір представляти тих самих людей, як завжди, тих у минулому», - сказав лідер Морени.

Пізніше бойовик зазначив, що в тому ж дусі, який вони показали у 2018 році, люди повинні вийти цієї неділі, щоб проголосувати і «не зробити крок назад» у боротьбі за те, щоб жити в справжній демократії; крім того, вони покажуть президенту всю підтримку, яку він має в країні.

Він додав, що все, чого досягла Четверта трансформація (Q4) протягом останніх трьох років його мандату , також поставлено на карту . Він також висвітлив усі досягнення Табаскеньо, якого він класифікував як президента, що «у нас давно не було».

«На кону 10 квітня - це все, що було досягнуто в цій Четвертій Трансформації, що ми продовжуємо підтримувати тих, хто цього найбільше потребує, щоб інфраструктурні роботи будувалися в рекордні терміни, що більше немає корупції. Вінпообіцяв, що обіцяв Андрес Мануель, збулося, давно ми мали в Мексиці, що він тримав своє слово, що він був на боці народу», - сказав лідер Моренисти.

Mario Delgado aseguró que los conservadores y autoridades electorales quisieron sabotear la consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO) Galo Cañas | Galo Cañas

Маріо Дельгадо пояснив, що всі досягнення цієї адміністрації мали місце без збільшення податків і без бензину, тому що, за його словами, «зараз це керується чесністю та без корупції», ситуація, яка б турбувала опозицію, оскільки з моменту прибуття четвертого кварталу «у них закінчилися крадіжки».

Нарешті, партизанський президент зазначив, що політичний рух на чолі з Табаскеньо намагається віддати всю владу народу, щоб вони могли обирати та видаляти президентів, як зараз, і так у майбутніх зусиллях вони не будуть знову лідерів «як ті, що раніше: злодії, корумповані чи вбивці», - сказав Дельгадо Каррільо.

Незважаючи на ці аспекти, висвітлені президентом Морени, навколо справи було кілька суперечок, оскільки послідовники AMLO зробили все, щоб мати можливість наполягати на відкликання Мандату, поки не змінили законодавство , яке вони пройшли деякий час тому.

Незалежно від невеликого бюджету, який Національний виборчий інститут отримав цього року, щодо якого народна консультація була призупинена через брак ресурсів, він зробив усе можливе для його розвитку, навіть якщо це було не так для президента та інших чиновників.

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