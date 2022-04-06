Марш проти Педро Кастільо: перуанські знаменитості, які протестували на площі Сан-Мартін

У ніч на понеділок президент Педро Кастільо оголосив у повідомленні нації, що МитрополитЛіма та конституційна провінція Кальяо ввійдуть у надзвичайний стан через протестиперевізників з приводу збільшення палива. Для того, щоб зупинити заворушення в столиці, президент наказав комендантську годину з 02.00 до 23,59 годин у вівторок, 5 квітня.

Однак це не завадило сотням перуанців вийти на вулиці, щоб протестувати проти уряду. Таким чином, з ранніх годин ранку мобілізацію викликали о 15:00 на площі Сан-Мартін, яка стала вірусною всоціальних мережах з хештегами #FueraCastillo і #TodosALaCalle .

Незважаючи на те, що вдень і коли він зустрівся з Радою спокесівосіб Конгресу Республіки, президент Кастільо оголосив, що скасовує цей захід, марш продовжився. Доцієї зустрічі приєдналися кілька відомих перуанців, які приїхали на площу Сан-Мартін, щоб попросити президента Перу прибрати з урядового палацу.

МАРІОХАРТ

Колишній хлопчик-реальність опублікував через свої історії в Instagram, що він перебував на площі Сан-Мартін, будучи одним з перших громадських діячів, які виступили з його появою. Після крику «З Кастільо!» , Написав на своєму майданчику: «В союзі сила, підемо Перу!» , «Давайте виведемо його з вірою», «Нехай ніхто не забере нашу свободу. Ось ваш комендантську годину».

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

РОДРІГОГОНСАЛЕС І ГІГІ МІТРЕ

На демонстрації були присутні господарі Amor y Fuego, програми, яка була скасована через національну розв'язку. Популярний «Пелухін» опублікував відео у своєму Instagram, де його бачать, як він протестує разом зі своїм партнером. «Терміново, новий президент! Новий конгрес», фігура Willax Tv, а також людей навколо них чути крики.

Родріго Гонсалес та Джіджі Мітре приєднуються до маршу проти Педро Кастільо. ВІДЕО: Інстаграм

БРУНЕЛЛАГОРНА

Білявий водій з Амеріки Хой, який відвідував перуанську футболку, опитав деяких людей, які отримали поранення під час протесту. Вона також не мала гарного часу, оскільки вона дуже близько скинула до неї бомба сльозогінного газу. «Марш вийшов з-під контролю. Перший раз біля мене скинули кілька бомб сльозогінного газу, але ми будемо продовжувати боротьбу, поки Кастільо не піде. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia», - написала Хорна.

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

ВАНЕСАТЕРКЕС

Перуанська актриса приїхала на Пласа Сан-Мартін , щоб підняти голос протесту з сотнями громадян. В інтерв'ю ATV вона зазначила, що не тільки в Лімі вони хочуть від'їзду глави держави, але й значна частина Перу також просила цього. Через свої мережі її бачили, як спів «Contigo Peru», щоб заохотити більше співвітчизників вийти на вулиці.

Перуанська актриса Ванесса Теркес була присутня на марші проти Педро Кастільо. (ВІДЕО: Instagram/ @vanessaterkes)

МАЙКЛФІНСЕТ

Хоча його критикували в мережах за те, що він був лідером маршу проти Педро Кастільо, який отримав назву «Великий марш за свободу», актор не боявся і був присутній на площі Сан-Мартін. «Ось ми, перуанці всієї крові. Не втрачайте свободи, захистіть її своїм життям для свого сьогодення та майбутнього. Тут, в нашому прекрасному Перу. Чекаємо на вас!» ,він написав у Твіттері.

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

НІККОПОНС

Актор, який зіграє Паоло Герреро у біографічному серіалі Netflix , документував усі деталі маршу проти Кастільо. За його словами, поліція мала намір розігнати демонстрантів, незважаючи на те, що демонстрація була мирною. «Протест мирний, безладів немає, ми співаємо. Чому ви хочете відправити водяні насоси? Чому вони хочуть скидати бомби сльозогінного газу?» ,чути в його історії в Instagram.

Нікко Понсе в марші проти Педро Кастільо. (ВІДЕО: Інстаграм/NikkooFicial)

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