Лідія Качо співчувала Саші Соколу після нового послання проти Луїса де Льяно: «Порахуй на мене»

Журналістка Лідія Качо висловила солідарність зі співачкою та актрисою Сашею Соколом , щоб видати нове повідомлення у відповідь на заяву, опубліковану продюсером та творчим Луїсом де Льяно , в якій вона запевнила, що «він не скоїв жодного злочину », після того, як мали стосунки, коли колишній Тімбіріче був неповнолітнім і йому було 39 років.

Майже через місяць після запуску серії знаків, в яких Луїс де Ллано спростував заяви під час інтерв'ю з Йорді Росадо, співачка знову використовувала свої соціальні мережі, щоб переконатися, що продюсер не говорив правдув заяві, яку вона поділилася 30 березня, і попередила його: « Побачимося в суди».

Зіткнувшись з цим, мексиканська журналістка Лідія Качо надіслала їй повідомлення про підтримку після тривалого повідомлення, яке Сокол розмістив у своєму акаунті в Instagram : «Розраховуй на мене, дорогий Саша. Дійсно, саме вчинки педофіла тонуть його, а не мужність жертви».

Lydia Cacho lanzó un mensaje de apoyo a la cantante (Foto: Instagram)

Той, хто приєднався до неї, була актриса і ведуча Ребекка де Альба, коментуючи: «Завжди з тобою». Однак не тільки знаменитості наповнили мережі коментарями на підтримку колишнього Тімбіріче, оскільки сотні користувачів мережі висловили повагу і прихильність до Соколу.

«Нехай справедливість буде здійснена і заплатить за вчинений злочин », «Я дуже захоплююся тобою за вашу мужність», «Нехай це не залишиться безкарним», «Всі ті, хто замовкни і не відвернув вас від того, що хижак був таким же винним, як і він », «Ти справжня швабра і приклад для всіх», були деякими повідомленнями, які Сокіл отримав від користувачів Instragram .

«Минуло майже місяць з мого комюніке 8 березня. Я думав, що мені більше не доведеться говорити про це, але обставини не залишають мені вибору. Луїсбреше, коли хоче залучити моїх батьків, кажучи, що стосунки були «прозорими». Ніщо не йде далі від істини. Прозорість? Це серйозно? Мої батьки дізналися про стосунки ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК вони почалися. Я ще раз повторюю, коли це почалося, мені було 14; коли вони дізналися, я наближався до 16. Яквони могли погодитися на те, що вони не знали, що існувало? », почався в новому тексті, опублікованому у вівторок, 5 квітня.

Luis de Llano tenía 39 años mientras que Sasha era aún una menor de edad (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Сокол запевнив, що її мати, покійна Магдалена Куйлері, зіткнулася з продюсером, однак, наслідками законних процес закінчився змушуючи її відмовитися від можливого позову.

«Звичайно, моя мати задумалася позов на Луїса де Льяно кримінально. Юристи стримували її тими ж аргументами, які заважають стільки людей захищатися від зловживань: відсутність адекватного законодавства, стигматизація, страх, сором. Вонавирішила зіткнутися з Луїсом, і він пообіцяв триматися подалі від мене. Він негайно вивів мене з Тімбіріче, відправивши мене в інтернат за кордон», - додав він.

Згідно із заявами колишнього Тімбіріче, Де Льяно зумів підтримувати зв'язок з нею таємно від своїх родичів.

La polémica se desató tras la aparición de Luis de Llano en el canal de Yordi Rosado (Foto: Instagram)

«Як можна назвати відносини, які були майже повністю приховані «прозорими»? Умене є докази всього, що я кажу. Він цього не робить, оскільки їх не існує».

Саша зіткнулася з тим, хто критикував свою матір за те, що вона жила з Луїсом де Льяно, навіть те, що вона називала «доглядом». Нарешті, Саша Сокол видав суворе попередження продюсеру: «Те, що я зробив, поділившись правдою, було не з наміром каменувати Луїса. Його каменяють за свої вчинки. Луїс: Думати, що ви не діяли аморально - це аморальна річ. Побачимося в суді».

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