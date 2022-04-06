Луїс Адвінкула та Карлос Замбрано врятували Бока Хуніорс з першого після «ляпера Россі» Депортіво Калі

БокаХуніорс, зКарлосом ЗамбранотаЛуїсом Адвінкулав якості початківців, малює зДепортіво Каліна початку2022 року Copa Libertadores. Саме два перуанські захисники врятували воротаря Агустіна Россі і уникали першого з колумбійців.

Це сталося за 13 хвилин до першого тайму, Теофіло Гутьєррес отримав глибокий прохід, і це було дуже довго. Йоні Гонсалес пішов до воротаря тиску Агустін Россі, який «підірвав» м'яч, і таким чином він був залишений колумбійському вінгеру.

Луїс Адвінкула показав всю свою силу і дійшов до «кавовій машині». Перуанцю довелося підмітати, щоб заблокувати його постріл. Однак на цьому дія не закінчилася. Гонсалес погрожував «Bolt» всередині, і коли він збирався добити, Карлос Замбрано з'явився, щоб заблокувати його.