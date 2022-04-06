Дізнайтеся, як приготувати паелью за іспанським рецептом

Seafood paella on the wooden table close-up

Паельяз морепродуктів - одне з найвідоміших, а також найсмачніших страв іспанської кухні. У Перу у нас є національна версія, яка, хоча вона не зовсім однакова, має певну схожість, і це смачний рис з морепродуктами.

Незважаючи на те, наскільки смачна паелья, часто вважається складною стравою для приготування через кроки, які він дотримується, або входів, які він використовує. Але це не могло бути далі від реальності, оскільки правда полягає в тому, що це блюдо, яке можна приготувати вдома. Звичайно, потрібна практика, щоб стати експертом у приготуванні будь-якої страви, але, на щастя, паелью не дуже складно приготувати, тому пошук ідеальної техніки не займе у вас багато часу і з першого разу ви зможете здивувати друзів і рідних іншою стравою на обід.

Якщо ви хочете знати, як готується паелья, продовжуйте читати наступну записку, в якій ми пропонуємо вам оригінальний іспанський рецепт, щоб ви могли зробити її вдома .

Часприготування: 20 хвилин

Часприготування: 25 хвилин

Загальнийчас: 45 хвилин

Порцій: Вистачає на 4 людини

ІНГРЕДІЄНТИ

-2 склянки рису

-4 склянки бульйону з креветок

-½ кг кальмарів

-½ кг свіжих морепродуктів

-1 жменю морських раковин молюсків і мідій

-1 цеболла

-1 середній помідор

-½ червоного перцю

-2 зубчики часнику

-½ склянки гороху

-1 пучок свіжого листя петрушки

-Оливкове масло

-Сол( за смаком)

-Перець (за смаком)

-Жовтий барвник або деякі нитки шафрану

ПІДГОТОВКА

1. Перше, що ми зробимо, це всі інгредієнти готові до використання. Ми почали з очищення та очищення молюсків. Ми використовуємо шкаралупу та голову, щоб приготувати бульйон і залишаємо його для подальшого використання.

2. Теперочищаємо креветки і нарізаємо їх кружальцями.

3. Митакож очищаємо морські раковини великою кількістю води, щоб вони випустили залишки піску.

4. Теперна сковороді паельї або дуже великій і глибокій сковороді ми обсмажуємо в оливковій олії, цибулю, часник, перець і помідор, які ми раніше нарізали невеликими квадратиками, і додаємо трохи перцю і солі за смаком.

5. Кладемокальмари в каструлю, а потім морські черепашки і даємо їм варитися кілька хвилин. Зауважимо, що ви починаєте робити бульйон, це те, що має статися. Коли він буде готовий, ми резервуємо.

6. Тепердодайте 2 склянки рису і перемішайте, щоб все перемішалося. Потім додаємо 4 склянки приготованого раніше бульйону з морепродуктів. Якщо його недостатньо, доливаємо воду.

7. Вседобре перемішайте і додайте чайну ложку жовтого барвника або нитки шафрану і дайте настоятися близько 3 хвилин.

8. Навітьз рідиною в каструлю паельї ми додаємо свіжий горошок, морепродукти та петрушку, попередньо нарізану дуже дрібно. Перевіряємо сіль і перець і при необхідності додаємо ще трохи.

9. Даємойому варитися до тих пір, поки рідина не стане майже сухою. У цей час ми можемо додати кілька смужок перцю для прикраси та кілька креветок з їх шкаралупою.

10. Тепердавайте зменшимо вогонь і накриємо кришкою. Дайте йому варитися 15 хвилин і продегустуйте зерна. Якщо він готовий, зніміть його з вогню і подавайте паелью з морепродуктами з сплеском оливкової олії зверху, щоб надати їй ще більше смаку.

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