Джуліана та Їна Кальдерон та їх жарт про запрошення Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума до шлюбу

У ці перші дні квітня Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума звучали більш енергійно між соціальними мережами та засобами масової інформації через їхній шлюб. Насправді, розповсюдження запрошень на весілля - з яких дата, обрана для його реалізації, ще не продовжена - вже розпочався і такі цифри соціальних медіа, як Шуджам Вальдірі, сестра інфлюенсера Барранкільї, дала звіт про те, яким було запрошення.

Отже, все складається з коричневої коробки, яка має на обкладинці два літери «А», початкових імен Андреа Вальдірі та Андреса Феліпе Камарго Гонсалес (ім'я Феліпе Сарума); всередині - своєрідна карта, мабуть, у склі, яка говорить «Андреа та Андрес... З Божим благословенням ми маємо жест запрошення їх до нашого шлюбу». У свою чергу, є також конверт, за допомогою якого повідомляється, що весілля буде душем з конвертів.

На додаток до вищесказаного, запрошення також включала пляшку віскі, точніше Blue Label.

З огляду на те, що Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума почали поширювати запрошення на свій шлюб, в ці дні Джуліана Кальдерон - сестра Їни - поділилася деякими історіями Instagram як жарт на цю тему. Отже, в ході зображень він чув, що говорить: «Ви не повірите, але я вже отримав запрошення міс Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума до шлюбу... кажуть, що не надіслали нам напій, тому що ми багато пили, так агіта».

Ось як Джуліана показала з гумору пляшку води з карткою, яка містить наступне повідомлення, написане чорно-червоним маркером: «Джуліана та Ійна запрошують вас до нашого шлюбу, Андреа Вальдірі».

Джуліана та Іна Кальдерон жартують про своє передбачуване запрошення до шлюбу Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума

Зі свого боку, Іна Кальдерон поділилася фрагментом чату, який вона мала зі своєю сестрою, в якому вони задавалися питанням, як вони можуть одягатися на подію. Наразі, як відомо, Андреа Вальдірі не сказала жодного слова про ці публікації, зроблені сестрами Кальдерон.

У світі впливових осіб не бракує тертя та рифри, наприклад, Іна Кальдерон та Андреа Вальдірі мали деякі публічні розбіжності. Якщо говорити про це в контексті, минулого січня колишня зірка нашого телебачення дала звіт про свою критичну думку щодо останніх пластичних операцій, які проводила танцівниця барранкільї:

«... Я захоплююся Андреа, вона жінка-підприємець, кинута вперед, проста, мені є чому навчитися її, але вона стала товстою, вона стала товстою, що хірург не є, з повагою хірурга... але він залишив її жир... хірургія і розмова були втрачені, це правда», були слова Кальдерона в той час, висловлені з її мережі соціальні.

На цьому тлі Андреа Вальдірі опублікувала відповідну відповідь про критику Ііни Кальдерон до неї та її пластичного хірурга, серед яких, за її словами, вона підкреслила: «... ТиТи завжди казав мені, що захоплювався мною і тисячами речей, але не будьте лицемірними, тому що ви не пов'язуєте свою мову своїм мозком ви говорите одне, але думаєте інше. Ви кваліфікуєте роботу хірурга, коли ви бачили лише один процес... Коли у вас є соціальні мережі, використовуйте їх назавжди, а не для знищення...»

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:







