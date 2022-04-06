Джуліан Зуччі пам'ятає, коли Педро Кастільо попросив вийти на марш проти уряду Перу

Маршна площі Сан-Мартін зупинка перевізників і обов'язкова соціальна іммобілізація , яка була указана на ніч минулого понеділка, 04 квітня цього вівторка 5 квітня, у посланні президента Педро Кастільо нації він не був чужим жодному перуанському громадянину чи іноземцю, який живе в Перу.

Це справа аргентинця Джуліана Зуччі, який приєднався до довгого списку фігурами перуанського шоу-бізнесу, які висловилися про національну ситуацію. Хоча пара з Джидди Еславипідкреслила, що вони ніколи не були залучені до політичних рішень людей, цього разу вони не може повернути глухе вухо.

«Ви знаєте, що я зазвичай не вступаю в політику, я не відчуваю себе експертом. Я просто ще один громадянин. Я навіть не брав участі, коли був другий тур, тому що свобода вибору належала людям, і більшість вибрав Кастільо, і я поважаю його», - почав говорити актор в історіях на своєму офіційному акаунті в Instagram.

Однак вона не вагаючись поділилася зі своїми більш ніж 1 мільйонами підписників відео, яке було розміщено користувачем на TikTok, де нинішній президент Республіки розглядається як лідер.

«Боляче, що людям доводиться виходити на вулиці, щоб щось трапилося, але деякий час тому пан Кастільо попросив про це», - сказав колишній реаліті-шоу, а потім передають відео Педро Кастільо.

Як видно, нинішній президент запросив громадян з усього Перу вийти на вулиці, щоб протестувати проти уряду, щоб «видалити» корупціонера, коли він був лише людиною народу.

«Моя роль - розважати і намагатися підбадьорити людей, але я відчуваю себе зобов'язаним не грати німим і говорити те, що я відчуваю» , - додав актор, який підкреслив, що хаос у Лімі буде боляче йому, тому що він знаходиться на межі випуску п'єси.

Джуліан Зуччі пам'ятає час, коли Педро Кастільо просив піти в марш. ВІДЕО: Інстаграм





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