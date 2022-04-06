Інфонавіт: як отримати кредит на чоловік у розмірі понад 2 мільйонів песо

ІнститутНаціонального житлового фонду (Infonavit) пропонує різні іпотечні кредити, щоб працівники могли отримати об'єкти при покупці майна або, якщо цього не вдається, продовжуючи або переробляючи свої будинки. У разі, якщо можливість придбати будинок або квартиру ділиться з вашим партнером, залежність дозволяє об'єднати кредити між подружжям і таким чином отримати більшу суму кредиту.

У зв'язку з цим Infonavit оголосив, що ті, хто зацікавлений у придбанні позики через цю модальність, зможуть отримати до 2 мільйонів 217 700 песо, залежно від зарплати та кредитної історії обох заявників. Таким чином, кредит Infonavit Spousal дозволяє зацікавленим сторонам придбати та придбати новий або б/у будинок, придбати іпотечний будинок або квартиру, а також відремонтувати або почати будувати нерухомість з нуля, якщо у них є земля.

Однією з головних вимог, щоб мати можливість подати заявку та отримати доступ до цього кредиту, є те, що подружжя перебувають у шлюбі за захистом мексиканського права. Крім того, вони також повинні бути правовласниками Мексиканського інституту соціального забезпечення (IMSS), мати дійсні трудові відносини та відповідати 1080 балів на житловому субрахунку, які необхідні Інститутом для надання будь-якого виду кредиту.

Los matrimonios interesados en obtener un crédito de más de 2 millones de pesos podrán realizar la solicitud ante el Infonavit, pero no se debe perder de vista que el monto de la hipoteca se entregará en función del salario, el tiempo laborado y el historial de cada trabajador (Foto: Archivo)

Длязастосування також повинні бути виконані наступні вимоги:

1. Будьте законно одружені і мати свідоцтво про шлюб, яке захищає спорідненість. Крім того, їм доведеться відвідувати разом, щоб подати запит на заявку.

2. Обидва заявники повинні мати активні трудові відносини та сприяти Infonavit.

3. Обоє повинні працювати під час подачі заяви і робити це не менше двох з половиною років без перерви.

4. Майно, яке ви маєте намір придбати, не повинно знаходитися в будь-якій зоні ризику і не повинно бракувати жодних послуг, крім того, що його схвалено технічним висновком, що вказує, що його довговічність становить, принаймні, 30 років.

Щобподати заявку, зацікавлена пара повинна дотримуватися цієї процедури:

- Заяву на реєстрацію повинні подати обоє подружжя, а також інші формальності.

- Завершити та завершити обидва в повному обсязі онлайн-семінар SABER, в якому бенефіціари дізнаються, як працюють іпотечні кредити, надані Infonavit

- Обоє з подружжя повинні відповідати всім необхідним вимогам за Програмою «Зелена іпотека»в залежності від установки аксесуарів, що економлять: воду, електроенергію і газ.

-Зібрати і зібрати власне досьє з наступними документами:

1. Заявка на зарахування кредиту

2. Свідоцтво про народження в оригіналі та копії

SABER es un taller con el cuál podrás conocer información relevante para tomar buenas decisiones en cuanto a los tipos de crédito que tiene Infonavit. (Foto: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

3. Офіційне посвідчення особи, може бути посвідчення виборця, паспорт, посвідчення особи з фотографією, водійське посвідчення або картка Національної військової служби (SMN)

4. Свідоцтво про шлюб в оригіналі та копії

5. Виписка з банку продавця, електронна оцінка та технічний висновок будинку віком не старше 6 місяців та копія права власності на житло.

6. Формалізаціяреєстрації заяви обох подружжя в найближчому офісі по догляду за Інфонавітом.

7. Вибір нотаріуса обома подружжям і вручення різних документів

8. Перейдіть на портал Infonavit My Account , щоб перевірити підтвердження наявності повідомлення про збереження документа. Згодом обоє повинні відвезти його в компанію для підписання та печатки.

9. Виконати обоє подружжя вручення повідомлення нотаріусу, коли визначений день підписання скоєного, і закрийте процес наданого кредиту.

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