У майстерні в Калі вони трансформували травматичну зброю в летальну зброю

Оформлені члени столичної поліції Сантьяго-де-Калі, в розпал контролю, що проводяться для боротьби зі злочинністю в столиці Долини, проклали простір, де була знайдена людина, яка, нібито, модифікувала травматичну зброю, щоб перетворити їх на летальні. Чоловік потрапив в полон в районі Моріхал Комфанді. суб'єкт, тепер у руках влади, вже мав у своїй справі передбачуване вчинення вбивства, яке сталося в листопаді 2021 року.

У будинку, де утримувався передбачуваний злочинець, знаходилася ручна зброя з планами, модифікованою зброєю, іншими готовими до переробки і марихуаною. Зокрема, вилучили травматичну гвинтівку, три травматичні пістолети, модифікований травматичний револьвер, чотири тисячі грамів сипучої марихуани і 200 сигарет цієї ж речовини. Чоловікив уніформі також взяли під свій контроль спеціалізовані знаряддя для модифікації зброї.

«Так само був знайдений план району, який відображає спосіб, яким підозрювані злочинці створюють ці дії, які впливають на безпеку громадян», - йдеться в поліції.

Влада пояснила, що те, що людина робила, змінювала зброю зброї, щоб змінити їх опір новому тиску та постачальникам. Ідея полягає в тому, щоб налаштувати зброю під звичайні патрони. Це змінює класифікацію цієї зброї від травматичного до летального.

«Що вони роблять, це змінити ствол або зміцнити стовбур, щоб протистояти цим тиском, крім цього вони повинні внести модифікацію до того, що є корпусом постачальника, щоб розширити його, оскільки довжина звичайного картриджа або бойового картриджа довша, ніж у травматичного картриджа (...) Обмінбочкою та відкриття житла постачальника може становити від 100 000, 150 000 до 200 000 песо», - пояснив мер Едісон Гайтан Баррера, член групи розшуку зброї лабораторії криміналістичної балістики Dijín, в інтерв'ю, поставленому до програми новин Canal Caracol, в 2021 році.

Полонений, підкреслює авторитет, зміг внести до 16 щомісячних модифікацій. Ці нові твори коштували дванадцять мільйонів песо на чорному ринку. Крім виготовлення та продажу цих артефактів, людина займалася питаннями торгівлі наркотиками. У будинку, де він потрапив у полон, був виявлений холодильник з мішками марихуани.

Тепер в руках правосуддя йому доведеться відповідати за звинувачення проти нього за злочини вбивства і незаконне носіння вогнепальної зброї. «Не повинно бути нормативної розмежування травматичної зброї та летальної зброї. Вони повинні бути в одній категорії. Урядповинен визнати, що це головне питання національної безпеки і не повинен розглядати це як адміністративну проблему реєстрації або регулювання. Травматичну зброю слід відразу ж вважати зброєю, яка повинна бути повністю обмежена застосуванням громадських сил», - розповів в цьому ж ЗМІ директор C-аналізу Даніель Ріко.

За даними влади, протягом 2022 року вилучено 520 травматичної зброї та 291 вогнепальну зброю. Дотравня 2021 року поліція оголосила про вилучення 4 371 травматичної зброї. Модифікованийтравматичний пістолет, згідно з інформацією з 2021 року, може коштувати близько 1 000 000 доларів. Богота, Медельїн та Калі на той рік були класифіковані як міста з найбільшою кількістю сповіщень про модифікацію зброї. У 2020 році влада повідомила, що в країну надійшло 216 082 нелетальної зброї, переважно з Туреччини.





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