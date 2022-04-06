МВФ та Світовий банк підкреслюють «силу» колумбійської фінансової системи

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

У звіті «Фінансова стабільність», опублікованому 5 квітня, Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк (СБ) виділили Колумбію для різних змінних, які впливають на її економіку. У дослідженні висвітлюється фінансова стабільність, макропруденційна інституційність, дотримання принципів ефективного нагляду, основи врегулювання та управління криз, а також досягнення кліматичних ризиків у Колумбії.

У своєму звіті оцінювачі FSAP дійшли висновку , що в умовах стресових сценаріїв банки Колумбії демонструють рівні платоспроможності та ліквідності, які роблять їх стійкими до можливих економічних криз, що було очевидно під час кризи, спричиненої пандемією в 2020 та 2021 роках.

Вони також наголосили на досягненнях банківського нагляду відповідно до принципів ефективного нагляду Базеля. Зокрема, багатосторонні агентства вказують на те, що з 29 принципів банківського нагляду Базеля країна перейшла від 41% з них дотримано/широко в 2012 році до 90% у 2021 році.

Вони також зазначили, що «макропруденційний нагляд є ефективним і що система антикризового управління була значно посилена шляхом включення структурних реформ, які включають нові механізми та інструменти резолюції». Цедозволило ідентифікувати кризові інструменти та обмін інформацією та координацію в Мережі фінансової безпеки.

У звіті також було сказано про управління пандемією уряду Колумбії. Експерти зазначили, що нинішня адміністрація прийняла обґрунтовані рішення з цього питання.

Щодо фінансової інклюзії, Уряд запевнив, що він має сильну та стійку прихильність державного сектору, що разом із правовими та регуляторними реформами дозволило досягти цілей доступу, які повинні бути доповнені очікуваними розробками для цифрових платежів.

Вони також зазначили, що у сфері відмивання грошей та управління фінансуванням тероризму країна досягла значних успіхів у узгодженні своєї нормативної бази з переглянутим стандартом Цільової групи фінансових дій (FATF).

Ця піднесення є доповненням до останніх заяв ОЕСР міжнародних представників Організації, які назвали управління колумбійським освітнім сектором «успішним та ефективним», оскільки йому вдалося підтримати свої процеси в цифрових медіа під час пандемії. Було детально про те, що за цей час були посилені відповідні навички на ринку праці для навчання дітей та молоді в машинному навчанні, штучному інтелекті, програмуванні вихідного коду, креативних індустрій та цифрової анімації. Крім того, були запропоновані курси з інтегрованих послуг та реляційних баз даних.

Він також згадав про підготовку 107 000 вчителів у навичках та прийняття історичної політики справедливості: «Безкоштовне залучення публічної вищої освіти для найбільш вразливих людей та середнього класу, що розвивається, досягнувши 97% публічного вищого зарахування в нашій країні», - сказав уряд національним.

Серед цих віх він зазначив, що найбільший бюджет освіти в історії країни був доступний: догляд за раннім дитинством розширено до 2,5 мільйонів дітей та було доставлено понад 35 мільйонів пакетів допомоги з продуктами харчування. Крім того, на зміцнення освітньої інфраструктури було виділено понад 1,3 млрд доларів, представлених у 250 нових школах по всій країні та ще 166 до 7 серпня; тобто 12 000 нових аудиторій.

Він також згадав про підготовку 107 000 вчителів у навичках та прийняття історичної політики справедливості: «Безкоштовне залучення публічної вищої освіти до найбільш вразливих людей та середнього класу, що розвивається, досягнувши 97% державної вищої освіти в нашій країні», - сказав він.

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