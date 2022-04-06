Іка: Ось як було досягнуто перемир'я для вільного руху на Панамериканському шосе Південь

Миттєвеперемир'я. Робітникисільського господарства та транспортники з регіону Іка досягли домовленості з поліцією і вирішили допускатипроходження, протягом двох годин (до 14:00) автобусів, вантажівок та приватних транспортних засобів , які були мілину на Панамериканському шосеПівденьз понеділка, 4 квітня.

Дороги були відкриті в районах Чайнатауна, в кілометрі 278, і Expansión, на кілометрі 290, біля входу в район Салас-Гваделупе.

ЯКПРИЙШЛО ПЕРЕМИР'Я?

Як ви пам'ятаєте, минулої неділі о 11:50 ввечері почався страйк великовантажних перевізників через збільшення палива і який повинен був закінчитися у вівторок увечері. Однакміру сили також взяли фермери в цьому районі, які протестують проти подорожчання деяких продуктів.

Саме тому, на початку середи, коли поліція намагалася очистити сліди, протестувальники знову намагалися взяти сліди і почалося протистояння з правоохоронцями. Поліціюперевершували протестувальники, які в кінцевому підсумку вийшли на дорогу в кілометрах 278 (Чайнатаун) і 290 (Розширення).

Вранці напад був зафіксований на декількох міжпровінційних транспортних автобусах. Деякі пасажири навіть повідомляли, що їх пограбували і розграбували.

Відбулисянові сутички з поліцією і 24-річний померлий (Yonhy Quito Contreras) був зафіксований в результаті удару по голові.

Крім того, були також напади на поліцейську дільницю Віллакурі (кілометр 276), які вони намагалися спалити, але поліції вдалося захистити поліцейський пост і прагнути звернутися до діалогу.

Після кількох годин переговорів мітингувальники вирішили відкрити дорогу на дві години. Вони вказали, що сподіваються поговорити з якимось міністром держави, щоб досягти рішень і вимагали, серед іншого, закриття Конгресу.

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

Лідери заперечували, що вони викликали виправдання, що сталися сьогодні вранці, і заперечували, що ці акти насильства здійснювали інфільтратори.

МІНІСТРВНУТРІШНІХ СПРАВ В ІКА

Міністр внутрішніх справ Альфонсо Чаваррі повідомив, що їде до цього міста, щоб посилити роботу поліцейських.

Керівник внутрішніх справ заявив, що подорожує з 150 агентами Національного управління спеціальних операцій (диноів), які будуть підтримувати війська в цьому районі, перед лицем дорожніх блокад деякими вандалами.

Опівдні Альфонсо Чаваррі вже пролітав над територією і розмовляв з протестувальниками.

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

ВОНИПРОСЯТЬ ВТРУЧАННЯ

З іншого боку, президент Палати туризму та зовнішньої торгівлі Паракас (Капатур) Едуардо Яурегі закликав якомога швидше припинити проблеми, що виникають на Панамериканському шосе Південь , щоб не впливати на регіон у всіх його районах.

Він заявив, що хоча ця ситуація особливо не впливає на Паракас, оскільки проблеми знаходяться далі на південь, це не заважає більш серйозному втручанню правоохоронних органів, навіть з розвідувальними стратегіями захоплення вандалів, які несуть відповідальність за знищення платних зборів площа Чайнатауна, кілометр 278.

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