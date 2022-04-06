Іка: в Панамериканському Півдні зафіксовані нові блокпости і зіткнення

Накілометрі 278 Панамериканського Півдня, біля входу в місто Іка , працюють в агроекспортному секторі взявдорогу для запобігання проїздутранспортнихзасобів і зіткнувся з поліцейськими які намагалися розчистити місцевість. Такожбули зафіксовані насильницькі дії проти міжпровінційних транспортних автобусів і важких вантажівок, які намагалися проїхати.

Слід зазначити, що минулої неділі 4 та 5 квітня була викликана зупинка перевізників. Очікується, що дороги будуть звільнені цієї середи, проте працівники агроекспортного сектору вирішили заблокувати Панамериканський південь на невизначений термін.

Серед їх запитів - зниження ціни на паливо, вартість продуктів у базовому сімейному кошику та президент Педро Кастільо діалог з ними, оскільки не визнає домовленостей, досягнутих з урядом , і які вони вважали, були прийняті іншими профспілками, які їх не представляють.

Раніше поліція вже розчистила кілометр 300 панамериканського Півдня; однак вони зіткнулися з новими пікетними лініями від протестувальників на кілометрі 278, на висоті району, відомої як Чайнатаун.

Згідно з повідомленням América Noticias, протестуючі змусили деяких важких водіїв використовувати свої транспортні засоби для блокування доріжок.

На даний момент 300 військ намагаються розчистити трасу. Багато автобусів вважали за краще розвернутися і піти від бойових дій.

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