Домашні хитрощі для усунення мух в будинку

Можливо, у вас був неприємний момент з мухами , коли ви обідали або готували улюблену їжу. Ці маленькі літаючі комахи, швидкі і неприємні, як правило, більш шкідливі, ніж здаються, оскільки можуть вплинути на наше здоров'я, переносячи хвороби. Окрім їх присутності, звук, який вони випромінюють, відчутний для наших вух, стає дратівливим, і ми намагаємося зробити все, щоб вони пішли.

Щоб не довелося покладатися на популярну мухобойку , яка завжди рятує нас від неприємностей, ми можемо вдатися до деяких саморобних трюків, які легко виконати в будинку, щоб закінчити його присутність. Важливо пам'ятати, що цей вид з'являється, коли елемент приваблює їх відповідно до запаху, саме так вони розташовані у фруктах, горщиках, каструлях та у сміттєвих баках, де ми розміщуємо відходи.

Є кілька варіантів, які ми маємо під рукою, щоб викорінити їх, з природних методів, хімічними речовинами та навіть електричними пристроями. Уважно перегляньте кожен з них і виберіть, який з них найкраще відповідає вашим потребам вдома.

Чизнаєте ви, що... За даними Панамериканської організації охорони здоров'я, захворювання, що передаються домашніми мухами, включають черевний тиф, паратиф, холеру, бацилярну дизентерію, дитячу діарею, амебну дизентерію, лямбліоз, оксиуріоз, аскаридоз, трикуріоз та таеназ.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

TRUCOSКАСЕРОС ДЛЯ ЕЛІМІНАРНОЇ МОСКИ

1. Мішки, наповнені водою. Це один з хитрощів, які зберігаються в живих протягом багатьох років. Будьте уважні, його ефективність полягає в тому, що упаковка, яка буде використовуватися, повинна бути прозорою. Місце, де вони повинні бути розміщені, знаходиться на стелі, дверних коробках, колонках або іншій поверхні. Використовуйте деякі прядки або гумки. Будьте уважні, наукових доказів його ефективності немає, але вважається, що світло, відбите у воді, створює візуальний ефект, безпосередньо атакує очі мух. Деякі переконання стверджують, що є кращий ефект, якщо ми помістимо кілька монет всередину.

2. Давайте зробимо кілька пасток. Ця версія призначена для використання на відкритих просторах, оскільки запах, який він буде випромінювати, не приємний. Для цього нам потрібно зробити невеликі отвори в пластиковій пляшці прямо у верхній частині, де знаходиться носик. Рідина, яку ми збираємося додати, складається з суміші води, оцту та цукру. Намагайтеся не допускати, щоб рідина досягла зазорів, щоб вона не переливалася.

3. Давайте побудуємо паперову мухоловку. Давайте скористаємося мішками, які доставляються нам з хлібом, ті, що мають світло-коричневий колір. Ми збираємося нарізати їх на смужки. Ми можемо залишити їх розпущеними або зв'язати разом ниткою. Наступний крок - зробити суміш з половиною склянки води, ще одного цукру і додати 3 столові ложки меду. Коли він липкий, ми збираємося використовувати його для фарбування вирізів, які ми зробили, повісити їх, і це питання часу, щоб побачити, як вони прилипають.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

4. Для цього варіанту нам знадобиться пара лимонів. Ми збираємося розрізати їх навпіл і помістити кілька гвоздик в кожен шматочок. Ми покладемо це на невеликі тарілки, щоб розмістити їх на тих ділянках, де в будинку з'являються докучливі мухи.

5. Зробимо саморобний репелент. Нам знадобиться пляшка білого оцту, ємність з носиком для розпилення та вода. Давайте додамо чашку кожного елемента і дуже добре їх перемішуємо. Ми будемо розводити це на дверях та поверхнях, де ділянки не дуже світлі, оскільки їх можна пофарбувати або перетворити жовтуватий відтінок, хоча це трапляється не у всіх випадках.

6. Допоможіть собі з прикрасою. В наші дні рослини стали трендовими елементами для оформлення житлових приміщень. Деякі з них допомагають нам відсторонити мух, таких як лавр, м'ята, лаванда, розмарин, базилік, полин.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ