Гідроітуанго готується уникнути затоплення вниз за течією через збільшення потоку річки Каука через дощі

Foto de archivo. Trabajadores participan en la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Після попередження в Антіокії про збільшення потоку річки Каука, особливо в муніципалітетах, розташованих нижче за течією греблі Гідроітуанго , Емпреса Публікас Публікас де Медельїн (EPM) повідомив Blu Radio, що організація працює над тим, щоб запобігти повені нижче за течією мегапроектної гідроелектростанції.

За даними EPM радіостанції Богота, Центр технічного моніторингу Hidroituango постійно стежить за поведінкою річки, як вище, так і нижче за течією гідроелектростанції , щоб забезпечити її оптимальне функціонування та, у разі надзвичайної ситуації, мати можливість зробити рішення заздалегідь і так далі. охорона громад, які живуть в околицях греблі.

Загалом, Empresas Públicas де Медельїн запевнив Blu Radio, що вони відстежують понад 3000 змінних в Hidroituango через збільшення кількості опадів, які Ideam очікує відбутися протягом найближчих місяців в країні.

«Квітень і травень дуже дощові у більшій мірі Андського регіону. Дуже особлива рекомендація полягає в тому, що ми приймаємо найкращі рішення щодо профілактики, догляду та моніторингу навколо присутності цього першого сезону, який супроводжується явищем Ла-Нінья», - сказала директор Інституту гідрології, метеорології та екологічних досліджень (IDEAM) Йоланда Гонсалес.

EPM також повідомив газеті Portafolio, що для забезпечення постійного моніторингу та супроводу жителів району вони працюють рука об руку з органами управління ризиками катастроф Антіокії та муніципальними радами.

Imagen de archivo. Fuertes lluvias en Bogotá durante la temporada invernal. Foto: Colprensa - Juan Páez Juan Páez | Juan Páez

У своєму останньому прогнозі клімату Інститут гідрології, метеорології та екологічних досліджень (IDEAM) повідомив, що протягом квітня, травня та червня кварталів у Кордові, центрі Андського регіону та в деяких секторах Мета , збільшення опадів оцінюється від 20% до 30% вище середнього норми.

Що стосується прогнозів погоди для решти регіонів протягом квітня місяця, Інститут вказав, що для випадку з Сан-Андрес та Провіденсія, за оцінками, опади зростуть на 20% до 30% вище середнього історичного значення.

«У Карибському регіоні, Сан-Андрес, Провіденсія та Санта-Каталіна, це нормально, коли обсяги опадів зростають порівняно з березнем, головним чином на південь від Болівара та Сезаря, а також над Сьєрра-Невадо-де-Санта-Марта», - сказав Ідем.

Що стосується Тихоокеанського регіону та Амазонки, Ideam очікує опадів, близьких до історичних середніх показників протягом квітня.

Що стосується прогнозів на березень місяць, Інститут оголосив, що Тихоокеанський регіон та регіон Амазонки будуть найбільшими приростами опадів: від 20% до 30%.





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