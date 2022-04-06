Керівник ПКМ назвав ПНП «дефіцитним»

Цієї середи Анібал Торресдав інтерв'ю колумбійським ЗМІ, де його консультували щодо кризи, з якою стикається Перу в умовах заходів, які він представив уряд Педро Кастільо.

Виступаючи з Bluradio, прем'єр-міністр розповів про демонстрації та протести, що відбулися 5 квітня, в яких понад 5000 людей намагалися зламати кордон поліції, щоб дійти до Конгресу Республіки.

Зіткнувшись з цим, він висловив та критикував дії поліції, описавши її як «дефіцитну» та не маючи підготовки чи достатньої кількості офіцерів для контролю за порушеннями, що сталися в столиці після надмірностей Державного міністерства, Національного журі виборів та Вищий суд Ліми, серед інших.

«Наша поліція, треба визнати, не існує в достатній кількості. З іншого боку, його підготовка, яку ми також визнаємо, є дефіцитним», - сказав він.

«Я просто наведу один приклад, ЗМІ також бачили тут за кордоном, що сім поліцейських не можуть заарештувати одну людину», - додав він.

El premier Aníbal Torres aseguró que los conflictos sociales se pueden resolver mediante el diálogo y la concertación. Foto: Andina

ПРОПЕДРО CAS

На запитання про постійність Педро Кастільо перед політичною, економічною та соціальною кризою в Перу, глава ПКМ не виключив, що він намагався «останні дні президента».

«У Перу все можливо. Цене нове в Перу, і воно походить від декількох років тому. Запопередній п'ятирічний період у нас було п'ять президентів і три конгреси. Цяситуація не подолана. Ми намагаємося подолати його і намагаємося вести діалог з іншою стороною, але інша сторона дивиться лише на власний інтерес, але не на монополії та олігополії, які встановлюють ціну для споживача», - сказав він Bluradio.

З огляду на це, він сказав, що основою будь-якого рішення є діалог, тому вони зустрічаються з конгресменами, щоб якнайшвидше відреагувати на цю кризу.

«Ми провели зустріч у Конгресі, ми завжди закликаємо, що ми повинні погодитися, спілкуватися та працювати разом, в єдності на благо країни, але з іншого боку ми виявляємо, що вони не хочуть визнавати таке ставлення виконавчої влади. Це сектор Конгресу, а не все», - додав він.

У цьому контексті Анібал Торрес заявив, що очевидна «некерованість», попереджена в деяких міжнародних ЗМІ, може бути пов'язана з політичною нестабільністю, яка залишилася там, де сектори не визнали перемогу Педро Кастільо, оскільки її ставили під сумнів з найдавніших днів.

Pedro Castillo nunca firmó decreto supremo que detenía toque de queda en Lima y Callao JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

«[Чи здається падіння Педро Кастільо неминучим?] Це може бути перспективою, в країні нічого не виключено. Це не новинка, але це політична невизначеність, яка існує вже кілька років», - підсумував він.

Крім того, під час свого інтерв'ю Анібал Торрес дав зрозуміти, що дія Педро Кастільо щодо незнімності на 5 квітня була погоджувався з командою слідства, оскільки було відомо, що він побачить зловживання, грабежі та грабежі. Він запевнив, що цей захід повинен захистити цілісність перуанців у Лімі та Кальяо.

«Вже вдень речі заспокоїлися протягом дня, ті претензії на заподіяння цих збитків були розведені. Ми відпустили населення, мобілізацію, яку планували вийти, але проникників не бракує, і саме вони завдали шкоди вчора», - пояснив прем'єр.

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