Grupo Firme оголосила про свою п'яту дату на форумі Sol в Мехіко

Враховуючи чудову реакцію своєї аудиторії,Grupo Firme вирішила оголосити свій п'ятий концертна Foro Sol в Мехіко, обрана дата цією регіональною групою є п'ятниця, 6 травня.

«Бенкети і зорі! З 4 концертами з розпроданими місцями на #ForoSol, Grupo Firmeоголошує П'ЯТУ дату, щоб продовжувати витрачати його в повній мірі зі своїми ролами», це було прочитано на Ocesa офіційнийобліковий запис Facebook.

Згідно з цією публікацією, попередній продаж квитків розпочнеться 7 квітня через платформу Ticketmaster для клієнтів Citibanamex ; з іншого боку, широка громадськість зможе придбати свої квитки з 8 квітня о 11:00.

На даний момент можна переглянути лише різні місця у Foro Sol, тому ще невідомо, чи матимуть ціни на цей п'ятий концерт Grupo Firme , однак ціни на інші чотири події були такі:

La nueva fecha para ver a Grupo Firme en el Foro Sol es el 6 de mayo (Foto: Instagram/@grupofirme)

-Верде A: 2 040 песо

-Зелений B: 1 440 песо

-помаранчевий A: 1200 песо

-помаранчевий B: 960 песо

-Зелений C: 600 песо

-помаранчевий C: 480 песо

-Генеральний суд: 1800 песо (ближче до сцени)

-Генерал Канча B: 720 песо

Слід зазначити, що в січні цього року група оголосила лише одну дату, але група, яка виконує El Toxico і El amor, не була для мене розпродана всі квитки на цей концерт всього за 45 хвилин. Зіткнувшисьз високим попитом, вони поступово відкривали більше днів для своїх подій, поки не досягли п'ятого.

AsÍ anunció su quinta fecha Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

Шоу Grupo Firme дало багато про що поговорити, оскільки вони надають своїй аудиторії кілька світяться браслетів, щоб учасники також знялися на концертах, а також запускаючи піротехніку до кінця шоу. Цібарвисті деталі принесли їм порівняння з Coldplay,оскільки британська група однією з перших об'єднала своїх помічників з цими аксесуарами.

З іншого боку, члени Grupo Firme повністю виконали обіцянку, яку вони дали своїм мексиканським фанатам, щоб порадувати їх, адже на прохання своєї аудиторії вони вирішили продовжити майже на годину свій перший концерт наForo Sol, розташований в мерії Iztacalco Мехіко.

«Ми сказали, що коли ми повернулися до Мексики, ми збираємося викинути будинок у вікно, кинути одного з тигрів», - чув Едуін Каз. Вистава мала закінчитися близько 22:45, але Grupo Firme зіграла щонайменше сім додаткових пісень, хоча вони вже закінчили свій виступ.

Захід у Foro Sol був продовжений ще на сім пісень Відео: TikTok/ @lasirena_oficial

Музиканти мексиканського регіонала знали, що ця акція може коштувати їм штрафу до 17 000 песо, але вони більше дбали про те, щоб надати ці додаткові хвилини музики і навіть запитали своїх шанувальників, чи хочуть вони продовжити шоу, незважаючи на можливі наслідки: «Якщо ви хочете залишитися, ми залишимося. Мизаплатили штраф і залишилися», - сказав вокаліст.

Зіткнувшись із захопленням глядачів, виконавці таких хітів, як Ya superame та Gracias , вирішили продовжувати грати, у відеороликах Tik Tok можна було побачити, що люди бігли від виходу на сцену, як тільки знову слухали музику.

На багатьох зображеннях, захоплених публікою, можна було побачити, що додатковий сюрприз більше не мав жодної гри світла, тому Grupo Firme грав лише під білими вогнями Foro Sol.

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