Габріель Боріч з Infobae: «Путін - самодержець, який веде неприйнятну війну агресії»

Погляди Габріеля Борича на Джо Байдена, Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна

Всього 36 років Габріель Боріч став найбільшою політичною новизною континенту, припинивши чергування при владі двох великих коаліцій, які правили його країною протягом останніх 30 років і ставши наймолодшим президентом в історії Чилі. Його приїзд до Ла-Монеди після масових соціальних протестів 2019 року і поки складається нова Конституція, був останньою ознакою того, що керівництво, яке служило виходу з диктатури Піночета та зростати зі стабільністю, спадом бідності та низькою інфляцією - рідкістю в регіоні - більше не було здатен надавати відповіді на виклики давніх і нових соціальних вимог.

У своїй країні і в Латинській Америці колишній студентський лідер і висхідна зірка «нових лівих» породжує ентузіазм і страхи в різних секторах. Перш ніж закінчити свою першу міжнародну поїздку до Буенос-Айреса, він отримав Infobae в посольстві Чилі на співбесіду.

-Вінблизький до того, щоб святкувати свій перший місяць як наймолодший президент в історії своєї країни, він насолоджується цим чи страждає?

-Це процес навчання протягом усього життя, викликів, які не припиняються. Президент дружньої республіки сказав мені, що бути президентом 21 століття - це постійно керувати кризами. І проблема полягає в тому, що якщо ви присвячуєте себе управлінню кризами, ви втрачаєте свій шлях. Тому дуже важливо, в той же час, коли один керує ситуацією, бути дуже зрозумілим, куди ви хочете піти. І я намагався турбуватися про те, щоб бути не думкою про ситуацію, а скоріше президентом, який думає про те, як підійти до корабля до порту, куди ми їдемо. Це непросто. Це, безумовно, принесе труднощі з точки зору соціологічних опитувань та подібних речей, але я думаю, що це правильно думати про довгострокову перспективу, а не про наступну годину.

-Чи можете ви добре спати, чи можете ви просто уявити, що робота попереду вас змушує вас мало спати?

Ні, зверніть увагу, що у мене є дар бути в змозі легко заснути, щоб піасере. Я маю на увазі, коли я хочу спати, я можу лягти і відпочити. Не так, як хотілося б, але у мене немає проблем зі сном. Насправді я багато мрію. У мене дуже благодатна уява в ті години.

-А ви пам'ятаєте сни?

-Я пам'ятаю сни і часто записав їх. Що божевільно, адже бачити підсвідомість іноді дивно.

-ВибірБуенос-Айреса як вашого першого міжнародного пункту призначення мав більше спільного з виконанням неформальної традиції серед чилійських президентів або з особистою любов'ю, яку ви проявили до Аргентини, до аргентинської культури, до книг, для музики, до аргентинського футболу?

-Це суміш. Коли ви стаєте президентом Республіки, ви входите, щоб заселити установу, яка більше, ніж ви самі. Тоді ви не можете прийти, намагаючись змітати все минуле і з певними традиціями, які також мають сенс. Давним-давно президенти Чилі та президент Бачелет також, перші офіційні візити були тут до сестри Аргентинської Республіки. Я хотів зберегти це, але також, як я вже згадував, міцний зв'язок з Аргентиною, тому що я з Патагонії. У нас немає гірського масиву, тому переправа набагато простіше. Ми поділилися Вогняною Вогненною і, як ви добре кажете, я виріс, слухаючи аргентинський панк спільно з чилійським і постійним обміном групами, насолоджуючись футболом. У мене була можливість зустрітися з деякими з моїх футбольних референтів, які прийшли привітати нас тут в посольстві, Піпо Горосіто, Бето Акоста, Поло Кінтеро, Чарлі Васкес, це була величезна честь. І зараз, останнім часом, теж, звичайно, все більше і більше літератури.

-Випредставляєте це дуже поетично і приємно, що в Патагонії немає кордонів, але дозвольте сказати вам, що, на відміну від цього, Патагонія також була місцем, де останнім часом було найбільше прикордонних конфліктів, і між аргентинцями та чилійцями виникло багато образи

-Але чому ти кажеш, що це місце, де найбільше...

-Ну, на каналі Бігль стався конфлікт, який майже призвів до війни в 78 році, тоді суперечка щодо континентального льоду в 90-х роках і тепер з'явилася нова суперечка щодо континентального шельфу... Все це призвело до великої образи, і коли я слухаю вас, це здається більше винятком, ніж правило того, що я чув серед патагонів.

-Подивіться, у Вогняній Землі, де ми ділимо територію, є Ріо-Гранде, у нас є Порвенір. А в Порвенір є братська раса, яка є однією з небагатьох рас Латинської Америки, яка є двонаціональною. Це автомобільна гонка, а не професійна, але це було запущено з 70-х років, який навіть мчав у 78 році. Отже, коли еліти певних територіальних місць борються і кричать або, можливо, якийсь сектор журналістики меншин кричать проти сусідів, правда полягає в тому, що це не представляє більшості людей. І те, що я бачив у Патагонії, це те, що братства набагато більше, ніж конкуренція, постійний трафік, постійна співпраця, і тому я думаю, що те, що ви згадали, є скоріше винятком. Зараз між сусідніми країнами завжди є суперництво, іноді сердечне, іноді більш абсурдне, але те, що я також хотів показати в цій поїздці, - це те, що ми можемо мати відмінності, наприклад, навколо континентального шельфу Антарктики, але якщо у нас є така різниця, у нас є сотня інших спільних речей, що об'єднати нас, і я збираюся працювати з особливим акцентом на тих, і я буду захищати свою точку зору, в якій ми маємо різницю.

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-Процю різницю, яка існує щодо континентального шельфу в Південній Атлантиці, чи змогли ви поговорити з президентом Альберто Фернандесом, зокрема, який механізм ви плануєте використовувати для вирішення цієї різниці?

Ми не обговорювали деталей, але я дуже впевнений, що це буде зроблено дипломатичними каналами, сподіваюся, що не потрібно буде досягати будь-якого іншого типу тіла, і в будь-якому випадку це паралельний шлях, який не зупинить процес співпраці та інтеграції у всіх інших сферах, якими ми є працюючи над, енергетичною, культурною, медичною політикою, економічною та багатьма іншими.

-Насамітах між президентами оголошується багато проектів, а потім робиться мало. Навіть у випадку з Аргентиною та Чилі є проект, низькогірний тунель Агуа-Негра, між Сан-Хуаном та Кокімбо, який був оголошений президентом Крістіна Кірхнер, був знову оголошений Маурісіо Макрі разом із Себастьяном Піньєрою, але жодного каменю там ще не закладено...

Це не одна з тих, про які я згадував. Ми збираємося його вивчити. Він мав фінансування від IDB. Ми зацікавлені у сприянні інтеграції кордонів з Аргентиною. У Катамарка є багато можливостей, в Санта-Крус, в Неукені, є багато місць, де це можна зробити, і з Aguas Negras у нас є деякі екологічні спостереження та зручності, але я не сумніваюся, що ми збираємось це вирішити. Альберто сказав мені, що немає одержимості, що він знаходиться в певному місці, це може бути на 15 кілометрів далі або більше тут, справа в тому, що він знаходиться в тому місці, де він найкраще підходить обом країнам, і ми збираємося це переглянути.

-Якщовам довелося сказати дві речі, які швидко рухатимуться...

-Біокеанічний коридор на півночі, який також включає Парагвай, Бразилію, північну Аргентину та Чилі, - це те, що для нас надзвичайно важливо. Ми збираємося надати пріоритет цьому, і вважаємо, що це може бути надзвичайно важливим інструментом інтеграції торгівлі для зв'язку Тихого океану з Атлантикою та скорочення часу подорожей продукції, що експортується сьогодні через Панамський канал або через південні канали і мати можливість пройти набагато швидше. Я сподіваюся поїхати до Парагваю протягом другої половини цього року, щоб побачити питання будівництва на річці Парагвай, і, сподіваюся, незабаром я зможу відкрити цей крок, який принесе велику користь усім цим регіонам. Ще одне питання, яке нам здається надзвичайно важливим, - це питання газу. У нас встановлена частина галузі, не на 100%, а частина, щоб мати можливість рухатися вперед у зрідженому газі. Ми знаємо, що у вас є дуже важливі запаси у Вака-Муерта, що це ще не пов'язано з центральною мережею, і ми вважаємо, що там ми можемо робити свопи або шукати різні альтернативи, які енергетично доповнюють нас не тільки в області газу, але і з поновлюваними, нетрадиційними енергіями або чистими енергії, такі як водневий зелений на півдні. Є дві дуже конкретні речі, на яких я сподіваюся, що ми отримаємо результати найближчим часом. Крім того, є речі, які не настільки відчутні. Всякий раз, коли ми говоримо про відносини між країнами, ми говоримо про торгівлю. У нас торгова біржа більше п'яти мільярдів доларів, чилійські інвестиції в Аргентині генерують близько 125 000 робочих місць. Ми прийшли з підприємцями різних секторів, малими та середніми компаніями, кооперативами, великими компаніями... ми сподіваємось, що зможемо збільшити чилійські інвестиції в Аргентину і, навпаки, що аргентинські інвестиції в Чилі зростуть, надаючи їм всю впевненість у юридичній визначеності, яка потрібна для них. Але не тільки срібло - це двосторонні відносини. Ми хочемо сприяти культурному обміну. У нас давно є спільна культура, з якої ми випили один одного і де нові вирази мистецтва... сьогодні ми були в Аргентинському музеї образотворчих мистецтв, але також вчора у нас було шоу, де була музика з нової латиноамериканської пісні, навіть реп, що проходить повз співака різноманітного жанру... тоді у нас набагато більше, де ми можемо рости і рости.

-Нажаль, останнім часом чилійські столиці, які покинули Аргентину, зробили новину...

-Але, мате, не завжди бачите негативну сторону! Це вірно до певного періоду, але в минулому році торгівля між Чилі та Аргентиною зросла на 30%. Тож я сподіваюся, що ми зможемо консолідувати цю цифру і що обидві країни зможуть надати правову визначеність інвесторам, щоб було ефективно привабливо інвестувати в кожну з наших країн.

-Очікувалося, що під час вашого візиту до Конгресу ви зустрінетеся з віце-президентом Крістіною Фернандес. Чи були у вас новини про те, чому цього не сталося?

-Я розумію, що він був у Калафате чи Санта-Крус. Це був державний візит, де ми зустрілися з судовою владою, президентом Верховного Суду, президентом Палати депутатів Серхіо Масса, президентом Нації та заступником президента Сенату. Якби тут була сенатор Крістіна Кірхнер, я був би радий зустрітися з Крістіною. Я думаю, що ми всі повинні зробити все можливе, щоб наші країни працювали добре, і якщо ми зможемо співпрацювати над чимось, я повністю доступний.

-Уці години в Аргентині ви напевно розмовляли і змогли дізнатися про труднощі, з якими стикається урядова коаліція...

-Я його знаю, я його знаю...

-Томущо тут труднощі були від самого початку до нинішнього моменту, коли Президент і його віце-президент не розмовляють один з одним. Я не знаю, чи дали вони вам якісь рекомендації, тому що ви також збираєтеся керувати в коаліції, де є помітні відмінності, деякі, які вже оприлюднені. Ви боїтеся мати подібні труднощі і намагатися навчитися чомусь із того, що відбувається в Аргентині?

-Дивись, у нас багато труднощів. Дійсно, у нас є політичні традиції, які не однакові, і довгий час ми перебували в протистоянні, тому нам є багато чого навчитися з тієї майстерності та управління, що перонізм також історично мав збирати різні бачення в одному тілі і мати можливість рухати речі вперед. Тепер ми не є копією чи копією нікого. Ми створюємо власний проект. Чилі має давню коаліційну культуру. У XX і 21 століттях всі уряди, крім диктатури та однопартійного уряду Едуардо Фрея Монтальви, були коаліційними урядами. І тому я не сумніваюся, що ми це зробимо.

-Вашіприхід до влади генерували новини у всьому світі, і головна характеристика, яка була зроблена з вас, є еталоном «нових лівих». Чи влаштовує вас ця характеристика і, якщо так, то чим «нова ліва» відрізняється від «старої лівої»?

-Я думаю, що в молодості чи новизні немає чесноти. Якщо ви підтверджуєте або намагаєтеся підтвердити свою промову в молодості або новизні, ви встановлюєте термін придатності дуже рано. Сподіваюся, що нас будуть судити за нашими роботами, за нашими діями і тим, як ми відстоюємо свої переконання та принципи. Зрозуміло, що у лівих є обов'язок постійно переосмислювати себе. Якщо після вивчення 20-го століття та розпаду того, що вважалося соціалістичним табором, в Латинській Америці був період, який називався виграним десятиліттям, який також не закінчився добре, тому що він не мав наступності, і тому, що деякі проекти, які там виявлялися, не тільки не мали спадкоємність, але також мала відхилення, які не є бажаними, я думаю, важливо, щоб ми мали, збираючи як успіхи, так і невдачі та помилки, здатність винаходити себе, і ми знаходимося в цьому процесі. Що це означає, зокрема? Ми повинні включати нові вимоги, нові програми, екологічну, боротьба з кліматичною кризою людини є центральною. Вона повинна бути центральною для нашої політики не тільки на державному рівні, але і на Латиноамериканському та глобальному рівнях. Порядок денний фемінізму, який не є секторальним порядком денним, але повинен пронизувати всю державну політику, є чимось надзвичайно важливим. Нові відносини, які ми маємо з корінними народами, які існують до утворення національних держав, також актуальні. І, до речі, стара туга лівих - це побудова держав, які гарантують універсальні соціальні права незалежно від розміру гаманця або місця колиски, і в цьому нам є чому повчитися з історії.

Язбираюся зупинитися на одному з цих пунктів. Чилі та Аргентина переживають подібний конфлікт, ще більш гострий в Чилі, ніж в Аргентині, з екстремістськими групами Мапуче, які не визнають авторитет національної держави. Вони взяли зброю і закликають до історичної відикації, а їхні прабатьківські землі повернутися до своєї влади. Ви сказали, що хочете поговорити з ними, але позавчора координатор Арауко Маллеко (CAM) підтвердила, що не планує з вами діалог, вона знущається над вашими «хорошими вібраціями» і «прогресує» профіль і підтверджує, що продовжить свою збройну боротьбу за відновлення своїх предків. Що ви з цим робите?

-Це історичний конфлікт, який датується принаймні 1860 роком, у неназваному процесі в Чилі умиротворення Арауканії, що було скоріше процесом узурпації та утилізації. І з тих пір це мало різні епоха. З 1990-х років насильство зростає, і є такі, хто прагне побачити це лише з точки зору громадського порядку. Відсутність громадського порядку, злочинність та насильство є наслідком набагато глибшого історичного та політичного конфлікту, який є відносинами між державою та народом, який має право на існування як таке, з усім, що це означає, не лише у патерналістичній та туристичній перспективі. І ми прагнемо рухатися вперед, як це зробили інші країни по всьому світу, такі як Нова Зеландія, Канада чи сама Болівія, навколо національного визнання існування різноманіття народів всередині нашої країни, а також права на самовизначення, що не те саме, що сецесія, як деякі люди вимагати та дезінформувати. Я обговорював це довго з Jacinta Arden, прем'єр-міністром Нової Зеландії. Можна спробувати і інші альтернативи. Тепер, що реконструкція довіри до чогось, що так пошкоджено, очевидно, коштуватиме великої роботи, яку потрібно виконати під мотузкою, багато роботи, яку потрібно виконувати в тиші, не прикидаючись виграти її від комунікаційних маневрів. Тепер, до речі, треба також встановити певні межі, і ті, хто вважає, що шлях зброї - це шлях вирішення історичного політичного конфлікту такого роду, з моєї точки зору вони помиляються, але також, як президент Чилі, я маю обов'язок виконувати закон і верховенство права.

Борний, про те, як він буде намагатися вирішити конфлікт з радикальними групами Мапуче

-А що б включало це самовизначення? Відновити частину своєї землі?

-Це стосується відновлення території та того, що може існувати автономія з цієї території.

-У деяких умовах, і це те, що зараз обговорюється в Установчому, де певні конфлікти певних характеристик між корінними громадами можуть розглядатися під адмапу, а не бути доставленими, наприклад, до місцевих поліцейських судів. Тоді є різні механізми, я наполягаю, є успішні приклади цього в Канаді, Новій Зеландії, також Норвегії чи деяких північних країнах. Болівія має кращі стосунки, ніж ми сьогодні, і я вважаю, що ми можемо вчитися на цьому і мати мирне вирішення цього або принаймні рухатися в цьому напрямку. Є й інша проблема: коли є видобувна діяльність, така як лісове господарство, на території, яка є конфліктною, лісогосподарська діяльність також повинна розуміти, що вони не можуть залишатися там, ніби нічого іншого.

-Навіть, якщо ви орендували цю землю, і ви там давно працюєте...

- Ну, це розмови, які ми повинні мати. Ніхто тут не збирається в односторонньому порядку нічого нав'язувати нікому. Це має бути розмова, яка є важкою, і я наполягаю на переговорах, які не оголошуються пресою, але було б наївно ігнорувати, що діяльність лісового господарства сьогодні в секторі Ла Арауканіам в провінції Арауко, не є частиною проблеми.

Вамбуде важко з людьми, які не визнають вас президентом. Це буде важка робота...

- І добре. Я не можу змусити всіх подобатися мені, але я легітимний президент усіх, хто живе на території Чилі, і в цьому сенсі я повинен виконувати повноваження, які люди вирішили, що вони мені наказали.

-Висказали під час своєї кампанії, що Чилі визнали колискою неолібералізму в Латинській Америці, і що ви збираєтеся переконатися, що це також могила неолібералізму. Я хотів би, щоб ви сказали мені: чи визначаєте ви як «неолібералізм», що відбувалося в Чилі з часів диктатури Піночета до сьогоднішнього дня?

-Неолібералізм в Чилі був встановлений наприкінці 1970-х років, з проведеним експериментом або економічним переконвертацією, проведеним учнями Мілтона Фрідмана, відомими як Чикаго Бойз у плані праці в системі соціального забезпечення, яка є системою AFP, в стимулі для певних галузей, таких як справедливо лісове господарство, в дочірній концепції держави, яка пронизує всю нинішню Конституцію і яка після стількох років диктатури неминуче пронизала чилійське суспільство. Це не речі, які змінюються указом, це культурні зміни, які займають багато часу. Я не очікую, що за чотири роки нашого мандату ми зможемо змінити все, що нам не подобається, але я сподіваюсь, що нам вдасться зробити поворот керма, не кермо Формули-1, а гігантського керма крейсера, одного з тих повільніших, що важко зробити це, тому що нам доводиться тримати його твердим, і неолібералізм з точки зору не тільки економічно, але і з точки зору індивідуалізму або того, хто може бути врятований у сфері соціальних прав, те, що ми дійсно зацікавлені в її подоланні.

-Алетоді неолібералізм також був частиною лівої центральної узгодженості, яка керувала Чилі більшу частину часу з моменту повернення демократії...

- Але ми все ще з тією ж Конституцією! І що, як важливі представники того, що були постдиктатури демократичних урядів, інженерія, з якою була складена чилійська інституційна основа, була зроблена, з точки зору її творців, так що, навіть якщо їхні опоненти перемогли, вони не могли істотно змінити правила гра. І це те, що в Чилі вони не лише приватизували наше здоров'я, пенсії, освіту, але вони приватизували саму концепцію держави, і це те, що ми, пристосовуючись до дискусій, які відбувалися в останній раз у світі, повинні просто змінити. У Чилі ми повинні створити систему соціального забезпечення, набагато сильнішу державну освіту, ми повинні створити систему охорони здоров'я, яка не залежить від кількості грошей, які ви маєте в кишені, якості здоров'я, до якого ви отримуєте доступ, і це стосується саме інституційних рамок.

-Чи вважаєте ви, що модель, яку Чилі застосував за 30 років з моменту демократичного відновлення, була провальною?

-Я думаю, що робити такі категоричні судження та слова настільки категоричними, що вони дуже точні, але те, що вони не використовуються для складання політики і не служать для складання складних історичних аналізів, було б помилкою з мого боку. Я маю критичний погляд на перехідний процес, але мені також здається зрозумілим, що він мав незаперечні успіхи, такі як сила своїх інститутів або значне скорочення бідності, що сталося з часу уряду Айлвіна. Ще за часів адміністрації президента Лагоса відбулося досить значне зниження нерівності, недостатньо, але значущого для умов чилійської нерівності. Тоді сказати, що все було неправильно, що це був провал, як кажуть інші, що це був рай Латинської Америки, що ми ягуари, я не знаю, що... Ні того, ні іншого. У нас було світло і тінь, і нам потрібно вчитися на нашому досвіді, щоб поліпшити його.

-Визнаєте, що порівняно з нестабільністю, яку пережили більшість країн Латинської Америки, Чилі зазнав значного зростання ВВП протягом цього періоду, він досяг найвищого індексу людського розвитку в Латинській Америці, низької бідності, низької інфляції...

-Але подивіться, що сталося в нашій країні в 2019 році...

Звичайно, існували також судові позови, які були під землею, чи не було?

-Вони були повністю під землею. Ми походимо з соціальних рухів. Тепер, коли я походжу з соціальних рухів або те, що я походжу від кого ми були критиками останніх урядів, не означає, що я вважаю, що все було зроблено неправильно. Якщо кожен, хто приходить до уряду, вважає, що раніше все було зроблено неправильно, правда полягає в тому, що рухатися вперед дуже важко, оскільки країни побудовані не з нуля. Чилі мав значні темпи зростання протягом 20 років, але ми були із застійною економікою протягом 10 років, і це не вина ні Піньєри, ні Бачелет, це відповідальність цілого суспільства, частиною якого я є, яке не змогло оновити модель розвитку з точки зору вдосконалення продуктивність, поліпшити, наприклад, продуктивні зв'язки, поліпшити, наприклад, технологічні трансферти, поліпшити, перш за все, перерозподіл багатства. Чилі залишається глибоко нерівною країною. Так чи все не так? Ні. Ми рай на землі? Ні. Чи можемо ми стати набагато краще? Так. І ми хочемо зробити це інституційно. Проведення глибоких реформ, які є структурними, і це означає перерозподіл багатства для тих, хто його породжує, хто в основному є працівниками та працівниками.

-Однієюз характеристик чилійської демократії за останні 30 років було чергування двох лівих і центральних коаліцій. Це порушує його прихід до влади разом з коаліцією більше ліворуч, ніж попередня. Чи вважаєте ви, що, в свою чергу, більш права коаліція може виникнути як реакція, і це відкриє поляризацію чи розлом, який вже існує в інших країнах, але з яких Чилі досі, здавалося, був осторонь?

-Але якщо праве крило, яке існувало довгий час в Чилі, захищало Піночет. Він поїхав до нього до Лондона, заперечував порушення прав людини. Засуджувати його він почав лише тоді, коли були виявлені срібні пограбування. Тоді чому ти називаєш мене центр-право? Що означає центрорігт? Вони виступали за найжорстокіші приватизації... Але зрозуміло, що сьогодні у світі є ультраправо, який має різні прояви, від Орбана в Угорщині, Трампа в США, Болсонаро, я думаю, що у Букеле також є щось з авторитарних відхилень, які турбують. І вони також існують в Чилі. Ми побили кандидата в другому турі, який був явно і ультраправим. Це вже існує в Чилі, і вона вже сформувала партію під назвою Республіканці, яка має представництво в Конгресі, що сталося з Vox в Іспанії. Отже, це не новинка, і кожна дія містить в собі реакцію. І тому важливо, щоб для того, щоб внести структурні зміни, ми будуємо більшість, які здатні підтримувати їх з часом і не впасти в готовність сказати: оскільки я думаю, що це правильно, я збираюся підштовхнути це будь-яким способом, навіть якщо це не більшість у чилійському суспільстві. Важливим є те, що нам вдається з'єднатися або бути співучасником з більшістю здорового глузду людей. Якщо ні, ми збираємося бути в постійному маятнику, і що постійний маятник створює тріщини.

-Осьщо сталося в Аргентині, в Бразилії, в останні роки...

-Ми приїхали до Аргентини з делегацією, до якої увійшли представники переважної більшості політичних партій, включаючи правих сил, які були урядом з президентом Себастьяном Піньєрою, тому що є певні питання, які є державною політикою, і я б очікував, що не тільки міжнародні відносини це відбуватиметься в цій рамках, але також такі питання, як енергетична політика або нова Конституція, яку ми робимо, вихід плебісциту, який ми маємо, є місцем зустрічі між чилійцями та чилійцями, а не точкою поділу. Я не боюся великого консенсусу і поперечного консенсусу, справа в тому, хто в них бере участь. Довгий час під домовленостями розумілися лише частина еліти. Сьогодні мобілізовані та організовані люди є невід'ємною частиною трансформації регіональних суспільств

Борник пояснює, як він планує не відлякати вкладників і інвесторів

-Щеоднією характеристикою Чилі в останні десятиліття була його велика комерційна відкритість. Це повинна бути країна регіону з найбільш підписаними угодами про вільну торгівлю. Зі США, з Китаєм, з Європейським Союзом... Як ви думаєте, ми повинні переглянути цю відкритість та мати більш протекціоністську політику?

-Я дуже виступаю за відкриття торгівлі між народами. Я думаю, що бажано, щоб у нас були договори з різними народами, і жодна країна, тим більше в ці дні, не буде врятована автоархічно. Або рятуємо себе разом, або топимо окремо. І я очікував, що Чилі буде розташований переважно в Латинській Америці, і ми відновимо і посилимо всю необхідну нам співпрацю в наших країнах регіону, а звідти, до речі, ми дивимося на решту світу. Центр світу колись знаходився в Середземному морі, потім в Атлантиці, сьогодні знаходиться в Тихому океані, а величезне узбережжя Чилі дає нам важливе значення, яке, на мою думку, буде ключовим у торгівлі Латинською Америкою до Тихого океану. Я виступаю за дотримання договорів з найбільшою кількістю країн світу, але будьте обережні, без цих договорів, які обмежують наш шлях розвитку. Це означає перегляд багатостороннього, тому що ми хочемо мати можливість вирішити власну долю.

-Останнівихідні Нью-Йорк Таймс опублікував статтю, в якій повідомлялося, що Мадрид, як і раніше, стає притулком багатьох латиноамериканців середнього класу, а не мільярдерів, з країн, де перемогли ліві сили, які бояться втратити свої заощадження, постраждати від збільшення податкові або нові положення, які накладають перешкоди для їх бізнесу чи професій. Ви боїтеся, що щось подібне станеться в Чилі?

- Сподіваюся, ні. Я не хочу ставити податкову реформу, над якою ми працюємо як щось змагальне. Що, на мою думку, важливо те, що країна, яка не є згуртованою, не може зростати. А Чилі - країна, яка практично не виросла протягом 10 років. Отже, нам потрібно краще розподіляти багатство. Тоді ви повинні бути обережними, щоб розмістити стимули там, де вони належать, щоб не зруйнувати інвестиції. Треба бути обережним для однієї мети, крім розвитку зростання, тому що бувають випадки, коли деякі ростуть багато, а інші взагалі не ростуть, а середні приховують дуже великі нерівності. Чилі - дуже нерівна країна. Але я б нікому не сказав, що ми збираємося забрати свої заощадження, ми не на цій зупинці. Ми збираємося розподілити краще, і найбагатші верстви суспільства повинні зробити більший внесок.

-Якви збираєтеся провести реформу пенсійної системи, яка є однією з ваших цілей, не забираючи заощаджень тих, хто економив у AFP?

- Але чому б ми їх забрали?

-Ну, ось це робилося так...

Ми не хочемо брати чиїсь заощадження. Те, що працівники врятували все своє життя, і це залишиться таким. Що ми говоримо, це те, що ми повинні побудувати систему соціального забезпечення, де, крім індивідуальних заощаджень, існують колективні заощадження, які дозволяють нам генерувати буфер, який є загальним, щоб пенсії більшості наших співвітчизників були гідними. Сьогодні середня пенсія в Чилі досягає близько 40% зарплати, тому більшість людей, які досягають пенсійного віку, опиняються в негідних умовах життя. Ми не збираємось вирішувати, що з тим, хто може, ми не збираємось це вирішувати, сказавши лише «збережіть більше». Ми також повинні створити спільний фонд, і це те, що ми просуваємо, поважаємо, і я хочу бути дуже зрозумілим, 100% заощаджень, які працівники мають на своїх рахунках.

-Президенте, ви сказали про свою міжнародну політику, що хочете перебазувати її на тому, що Чилі є частиною Латинської Америки, а звідти зміцнити регіональний блок. Під час його кампанії було дуже зрозуміло, на відміну від інших лідерів латинської Америки, дистанціюватися від Ніколаса Мадуро, Даніеля Ортеги, Куби... але вчора на прес-конференції в Casa Rosada він, здавалося, зробив крок назад, коли сказав, що його багато про це запитували і не запитував його так багато про порушення прав, які існують у вашій країні, в Чилі або в Колумбії. Зазвичай це спосіб, коли те, що відбувається у Венесуелі чи Нікарагуа, мінімізується або розбавляється, порівнюючи їх із порушеннями прав людини, які, очевидно, існують у різних частинах світу. Як ви думаєте, вони однаковий рівень серйозності?

-Очевидно, вони не одного рівня. Я маю на увазі, жоден з них не має такого ж рівня, як інший. Це абсолютно різні реалії.

-Але які з них для вас серйозніші?

- Але що ви хочете? Що ви робите як рейтинг порушень прав людини? Мені здається, що ті, що в Південному Судані жахливі...

-Ні, ну, в Латинській Америці ми говоримо. Наш регіональний блок - Латинська Америка...

-... мені здається, що окупація палестинського народу Державою Ізраїль, в порушенні міжнародних договорів, страшна. Мені здається, що Нікарагуа репресії противників режиму Ортега абсолютно неприпустимі. Мені здається, що вихід 6 мільйонів венесуельців - це трагедія на континентальному та глобальному рівні, але чому логіка сказати «це серйозніше, ніж інше». Щоб побачити, як я ліва? Я думаю, що це дуже погано через права людини. Причина прав людини, частина її благодаті, полягає в тому, що вона універсальна і тому не може бути просунута відповідно до кольорів уряду, який їх порушує. І там, це питання, яке я бачу з роздратуванням, оскільки в кожній країні йдеться про використання криз з прав людини в інших країнах для внутрішньої політики, і, нарешті, здається, що він проклятий про однокурсника, який страждає у в'язниці в Нікарагуа, що для них важливо, намагається зробити точка в політиці, щоб спробувати вдарити уряд дня. Це не моя тема. Я буду захищати права людини скрізь, в кожній країні і незалежно від кольору Уряду, який їх порушує.

-Цеідеально. Але як у випадку Чилі, так і в Колумбії ніхто не сумнівається, що вони є демократіями, де є верховенство права і де можуть статися порушення прав людини, які необхідно відпустити та розслідувати. Чи вважаєте ви, що у Венесуелі чи Нікарагуа існує демократія, є верховенство права?

Я говорив це багато разів, я не знаю, куди вказує ваше запитання. Мені здається, що найсвіжіші вибори в Нікарагуа не відповідають жодним демократичним стандартам

-А у Венесуелі?

- І мені здається, що те, що ми робимо сьогодні в Міжнародній контактній групі, у Венесуелі, в якій співпрацює Чилі, яка проводиться в Мексиці, щоб наступні вибори у Венесуелі були визнані, легітимними для всіх людей, що живуть у Венесуелі, а також для всієї громади за кордоном, це надзвичайно важлива робота. Подивіться, що сталося в Barinas тільки зараз. Що сталося в Барінас?

-Нарешті сім'я Чавеса втратила владу...

- А що було визнано?

-Так

- А це був прорив?

-По-перше, з ним билися. Двічі вибір повинен був бути зроблений

-Ну, я знаю, і його визнали. Іншими словами, мені здається, що наша роль сьогодні повинна бути співпрацювати на всіх рівнях, наприклад, у випадку Венесуели, у Міжнародній контактній групі, щоб демократія та воля венесуельського народу досягли успіху. А також, я сподіваюся, що венесуельці, яким довелося виїхати з різних причин і покинули свою країну, також можуть бути частиною виборів. Я думаю, що це також має бути важливою віхою, але, звичайно, це не наш шлях.

-Чи можуть демократичні лідери зробити щось інше, щоб відновити демократію в цих країнах?

-Я бачу, що Міжнародна контактна група у випадку з Венесуелою - це те, що останнім часом досягла найбільшого прогресу. Тому що це багато роботи, що тихо і менш холодно. Коли група лідерів вирішила поїхати до кордону з Колумбією, майже зробивши новорічний відлік у Кукуті, щоб спробувати змінити ситуацію у Венесуелі, чи справді це допомогло? Як ви вважаєте, що допомогло поліпшити ситуацію? Я б сказав ні, тому тут мова не йде про те, хто носить накидку і стає супергероєм і намагається мати більше лідерства. Ні, ці роботи робляться тихіше і не маючи подвійного стандарту. Я думаю, що це головне з точки зору прав людини. У Чилі були жорстоко порушені права людини під час громадянської військової диктатури від 73 до 90 років, і ми отримали велику підтримку, наприклад, від венесуельського народу. Тоді ми будемо як «Ах, ні, якщо це зробить Мадуро, я краще дивлюся на бік, тому що це повинно бути зліва. Ні, я не збираюся на це падати.

-Багатопрогресивних латиноамериканських лідерів, які прийшли до уряду пізніше, були розслідувані за корупцію, в деяких випадках з дуже вагомими доказами. Але вони захищали себе, відстоюючи теорію «закону», яка стверджує, що їх переслідують істеблішмент та економічні еліти, які разом із справедливістю винаходять помилкові причини для того, щоб вони переслідували їх за свої політичні ідеї. Чи згодні ви з цим?

Я думаю, що кожен випадок має бути проаналізований по його заслугах. Я не знаю судових подробиць кожного з них. Я бачив, наприклад, випадок Ділми, в якому мені здається, що, очевидно, була операція корумпованих політичних секторів, щоб спробувати позбутися свого керівництва. Але я не знаю конкретного випадку кожного з них. Зрозуміло, що були ситуації корупції, які є неприйнятними, і що це неактуально, якщо особа, яка здійснює корупційні дії, називається, як вона називається, і тому в будь-якому з цих випадків необхідно розслідувати, і тому також важливо підтримувати незалежність судів, що є те, що також у певних частинах Латинської Америки були сильно піддані сумніву. І, знову ж таки, немає значення, ліва вона чи права, корупція та поширеність приватних інтересів над загальними інтересами країни не можуть бути легітимізовані відповідно до кольору людини, яка це робить, і я збираюся захищати це строго в моїй країні, де вона належить мені і це моє декларування принципів по відношенню до світу теж.

-Хто ваш улюблений латиноамериканський лідер за останні десятиліття?

-Я глибоко поважаю Альваро Гарсія Лінера. Я думаю, що його інтелектуальна розробка та його виступ у віце-президентстві Болівії були дуже цікавими. Проблема цих питань полягає в тому, що вони змушують вас робити дуже категоричні судження про людей, які мають світло і тінь...

-Убудь-який час, як президент, ви повинні приймати категоричні судження...

-Ну, я взяв кілька в цьому інтерв'ю. Але я також з досвіду знаю суперечки, яким вони піддаються.

-Всіправильно. Я дам вам три імена світових лідерів у цьому випадку, і дати мені найбільш конкретне визначення, яке ви можете: Джо Байден

-Я вважаю надзвичайно цікавим, що ви робите в галузі глобальних податків. Мені здається, що це порядок денний з Латинської Америки, ми повинні домовитися про спільну позицію. Я мав можливість поговорити з ним... Одна з речей, про яку я абсолютно зрозуміла, - це те, що Чилі не може підпорядкувати себе будь-якій владі, і тому ми збираємось проводити політику автономії з точки зору міжнародних альянсів, які ми збираємось захищати. Зараз очевидно, що у нього було багато проблем, і коли ви бачите природу того, якою стала Республіканська партія Трампа, я уявляю, що це повинно бути дуже важко.

-СіЦзіньпін

-У мене були суперечки, коли я був заступником з послом Китаю в Чилі щодо справи Гонконгу, тому що він поставив під сумнів подорож деяких чилійських депутатів. І я, без причини, вважаю прийнятним для посла з іншої країни ставити під сумнів погляди національних парламентарів. Тепер, я думаю, що у нас є Китай... Я не знаю Сі Цзіньпіна особисто... Зараз у нас був лише епістолярний обмін, але ми повинні намагатися читати Китай у довшому історичному вимірі, який набагато довше, ніж наш. Ми були виховані в західному декалог, який повністю опудає схід. Ми почали знати Китай з часу вторгнення в Маньчжурію в 1930 році і раніше ми майже нічого не знали. Отже, мені не вистачає фону, щоб дати вам ще глибшу думку.

-ВолодимирПутін

«Мені здається, що він самодержець, я думаю видно, що він веде війну агресії. Мені вдалося трохи більше вивчити російську, загальноросійську культуру, переважно з 1917 року, також щось раніше, і я вважаю, що те, що сьогодні робить Путін, є неприйнятним і має бути неприйнятним для міжнародної спільноти. Однак мені здається, що логіка міжнародних санкцій дуже хороша, коли вони звикли тиснути, наприклад, у цьому випадку для припинення війни, але коли цілий народ в кінцевому підсумку завдає шкоди рішеннями кількох правителів, я думаю, нам також потрібно вміти їх переглядати і що вони не найкращий спосіб йти.

«Я просто збирався запитати його про кілька країн, які вже просять, щоб Путіна судили за військові злочини... Ви бачили образи Бучі?

-Образи Бучі, вибухи в Маріуполі... абсолютно неприйнятні, і цей рекорд, безумовно, повинен бути представлений в установленому порядку перед Міжнародним кримінальним судом, і будуть міжнародні трибунали, які повинні будуть сказати. Я не суддя, але не сумніваюся, що це потрібно розслідувати.

-Триопитування останніх днів у Чилі, Кадем, Пульсо Сіудадано та Зворотній зв'язок означають важливий стрибок у відмові від його керівництва приблизно 15 балів лише за перші тижні уряду. Як ви читаєте ці опитування і як ви ставитеся до цього?

-Я уявляю, що коли ви починаєте займати позицію з певних питань, ви не можете бути золотою монетою, і всім це подобається, і я не збираюся правити думати про опитування наступного тижня. Я думаю, що дуже важливо, щоб, як Президент Республіки, я можу зазирнути за межі ситуації, обговорити з усіма і поговорити з усіма секторами, що таке загальне благо, навіть якщо це непопулярно в певний час. Звичайно, завжди хотілося б, щоб опитування давали вам найкращі результати, але це не те, що викликає у мене особливе занепокоєння щодо опитувань популярності даної фотографії. Тенденції доведеться побачити, і, нарешті, це цінується в довгостроковій перспективі.

-Іте, що ці опитування також показали вперше, це те, що зараз більшість чилійців можуть відхилити нову Конституцію у вихідному плебісциті, який є обов'язковим для вступу в силу.

-Виїзний плебісцит відбудеться 4 вересня. З іншого боку, у нашого керівництва залишилося чотири роки. Тоді у нас є плебісцит, який набагато ближче, і, звичайно, я думаю, що ми повинні взяти до уваги тих, хто підтримує установчий процес і хто хоче вперше мати нову конституцію демократичну, рівну, за участю корінних народів... тому що нарешті, я думаю, що на практиці Конституція диктатури вже закінчилася, ми повинні сприймати її з турботою. Ми будемо працювати разом, щоб переконатися, що плебісцит виходу є місцем зустрічі, а не точкою поділу.

-Що було б, якби її відхилили?

-Триває дискусія. Але я думаю, що це було б дуже поганою новиною для Чилі. І тому я вважаю за краще не ставити себе на цю сцену, а робити все можливе, щоб створити достатньо консенсусу, щоб він був прийнятий і, сподіваємось, з великою більшістю.

Кажуть, що всі президенти запам'ятовуються за одну-дві речі, не більше. За які одну-дві речі ви хотіли б запам'ятати?

-Ще рано говорити. Ця одержимість тим, як один збирається ввійти в історію через три тижні. Думаю, вам краще запитати мене на третій рік. Ми говорили про це в новому інтерв'ю там. Але тепер ми повинні заспокоїти цю тривогу статуї м'яса.

-Термінв Чилі сьогодні становить 4 роки без можливості переобрання. Думаєте, цього достатньо? Чи хотіли б ви, щоб це було реформовано в Конституцію?

-Подивіться на політологію, про це багато обговорюється. Справа Чилі дуже особлива, будучи президентською системою лише чотири роки. Я схильний думати, що цей період бажано збільшити, або шляхом переобрання, або збільшуючи термін на пару років.

-Ранішебуло довше в Чилі...

-Так, це було 6 років протягом 20 століття загалом. Ті, хто в Лагосі та Фрей, було 6 років. Бачелет і Піньєра правили 4 роки. Я думаю, ми повинні шукати золоту середину, але в будь-якому випадку мені дуже зрозуміло, що мене обрали на чотирирічний термін, і я думаю, що саме це має бути застосовано до мене.

-Останнєі фундаментальне: хто збирається розбухнути на чемпіонаті світу в Катарі

- (Сміється) Дивись, я все ще сумую. Це та жахлива залежність від надії, що ми чилійці маємо, що до останньої гри, я думав, що ми можемо кваліфікуватися. Але я бажаю вам всього найкращого Аргентини. Не тільки тому, що я тут. Я не знаю, чому є як група людей, які схожі на Анти-Мессі. Я маю максимальну повагу до Lionel, і я хотів би це, якби гравець його калібру, а також з величезними гравцями, які має команда Аргентини, сьогодні може мати кубок. Я думаю, що це було б джерелом континентальної радості.