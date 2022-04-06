Від алгебри до того, як побудувати свій будинок: безкоштовні курси, пропоновані UNAM

Автономний університет Мексики пропонує широкий спектр безкоштовних онлайн-курсів , починаючи від фінансового управління до агропродовольчої безпеки, все для через платформу під назвою Coursera, яка має освітню модель, яка фокусується на навчанні, а не стільки на сертифікації.

Coursera була розроблена в 2011 році групою вчених Стенфордського університету і революціонізує майбутнє багатьох шкіл. В даний час сайт співпрацює з більш ніж 200 провідними університетами і компаніями, такими як Google, Imperial College London, IBM, Іллінойс і Duke.

Щоб пройти курси, які надає UNAM, вам потрібно отримати доступ до платформи Coursera та вибрати той, який найбільше привертає вашу увагу. Післятого, як цей крок буде зроблений, необхідно буде зареєструвати деякі ваші особисті дані, щоб зареєструватися. Після реєстрації ви повинні вибрати, чи хочете ви отримати сертифікацію, лише те, що це означає символічний платіж; якщо ви не зацікавлені в сертифікації, витрат не буде. Ви зможете взяти їх за своїм графіком, вони будуть 100% онлайн і більшість з них - спеціалізовані програми середнього рівня, що надаються фахівцями з предметів, пропонованих кожним курсом.

Деякі курси, які ви можете знайти на платформі Coursera, запропонованої UNAM, є наступними:

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

ОсновиAndroid

Програміст Anahí Salgado дасть курс, щоб мати можливість маніпулювати найскладнішими інструментами Android і таким чином розробляти мобільні додатки. Це триватиме всього чотири тижні.

Особистіфінанси

Цей курс також буде викладати Норман Вольф дель Валле протягом трьох тижнів. Учасникам буде надано достатньо інструментів, щоб мати можливість здійснити гарне особисте фінансове планування та задовольнити їхні потреби, розуміючи мету захисту своїх активів.

Яксамостійно побудувати свій будинок

Викладав інженери Ернесто Рене Мендоса Санчес, німець Лопес Рінкон, Гектор Гузман Ольгін, Фернандо Хайме Енрікес та Марко Туліо Мендоса Росас. Цей курс призначений для вас, щоб вивчити основи та процедури, необхідні для побудови вашого основного будинку. Тривалість становить чотири тижні і дозволяє розмістити графіки, що знаходяться у вашому розпорядженні.

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

Фінансовеуправління та його роль в компанії

Цей курс має загальну тривалість чотири тижні і буде викладати Норман Вольф дель Валле. Він буде зосереджений на наданні інструментів, необхідних для того, щоб фінансовий адміністратор зрозумів, як планувати та контролювати грошові ресурси. Під час сесій буде представлена контрпропозиція англосаксонської моделі, тобто модель зацікавлених сторін, так що людина, яка приймає курс, матиме ширший погляд, ніж традиційна.

Основнаалгебра

Курс проведуть Карлос Ернандес, Емма Лам та Олена де Отейза. Тривалість становить чотири тижні і зосереджується на навчанні алгебри розуміти математичну мову, оскільки це важливо для розуміння світу в повсякденному житті.

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

Агропродовольчабезпека

Викладав маестро Емануель Пікадо Мата. Цей курс, розроблений Міжамериканським інститутом співпраці з сільського господарства (IICA) та Національним автономним університетом Мексики (UNAM), спрямований на надання теоретичних та практичних інструментів для розробки та реалізації національних стратегій агропродовольчої безпеки. Курс складається з чотирьох модулів, кожен тривалістю по 10 годин на тиждень.

Вступдо аудіовізуального виробництва

Викладав Ірен Анаіс Перада Агуадо, Вісенте Хінохоса Аларкон, Хуліо Сезар Перес Наварро. Курс буде зосереджений на навчанні основних інструментів для створення якісного аудіовізуального виробництва тривалістю чотири тижні.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:







