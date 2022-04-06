Потік колумбійців, які виїжджають за кордон, перевищив допандемічний

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado este sábado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

Туризм - одна з галузей промисловості країни, яка продовжує демонструвати своє відновлення на тлі відставання економічної кризи, розв'язаної пандемією. Цієї середи були випущені нові цифри, які підтверджують прихильність колумбійців продовжувати подорожі.

Згідно з розрахунками Колумбійської асоціації туристичних та туристичних агентств (Анато), заснованих на цифрах Міграції Колумбії, 689,403 колумбійці виїхали за кордон у перші два місяці 2022 року, що означає реактивацію 95%.

У зв'язку з цим у звіті асоціації докладно про те , що лютий був першим місяцем після реактивації, в якому «перевищено допандемічні записи, коли відтік перевищив 300 000 колумбійців, що відповідає 5% зростанню, порівняно з більш ніж 287 000, які вийшли в той же місяць 2019 року ″.

Таким чином, стало відомо, що країнами з найвищим зростанням реєстрації відвідувань були Домініканська Республіка з 108 відсотків; Мексика з 85 відсотків; Чилі з 53 відсотків; Іспанія, з 40 відсотків; і США з 11 відсотків.

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За даними асоціації, очікується, що близько 133,000 колумбійців виїжджають за кордон до Великодня, що означатиме зростання на 6% порівняно з тим же сезоном 2019 року.

Інформація від ProColombia також уточнила в середу, що після двох років впливу на міжнародні повітряні потужності країни Колумбія вже перевищила 190,583 місця та 1142 щотижневі міжнародні частоти, які відбулися в лютому 2020 року. Сьогоднів країні вже 196 348 місць і 1147 частот.

суб'єкт господарювання також оголосив, що на сьогоднішній день 10 міст країни мають прямі міжнародні зв'язки з 42 міжнародними напрямками в 26 країнах. За даними OAG (Official Aviation Guide), Колумбія входить до 20 країн з найбільшою пропускною спроможністю повітря у світі, а в Латинській Америці - третя країна, після Бразилії та Мексики.

Так само суб'єкт господарювання уточнив, що деякі з нових авіакомпаній, що працюють в Колумбії , - це SKY, Viva Aerobús та Volaris, останні дві вперше висаджуються в Південній Америці. SARPAта JetAir також почали свою діяльність, ідо липня 2022 року очікується прибуття іспанської авіакомпанії Plus Ultra.

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