Пояснення ФІФА після дебатів про «100-хвилинні матчі» було встановлено на Чемпіонаті світу в Катарі

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 FIFA president Gianni Infantino and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

Цієї середи основні новинні портали повторили передбачувану новину про те, що ФІФА встановить 100-хвилинні матчі під час ЧС-2022 в Катарі , революційну зміну футболу, яка запалювала дебати в соціальних мережах. Однак вся справа в неправильному тлумаченні деяких висловлювань Джанні Інфантіно.

Футбольний бос поїхав до Італії, щоб взяти участь у данині 100-річчю від дня народження Артеміо Франкі, колишнього президента УЄФА та віце-президента ФІФА . Під час перебування він консультувався з кількох аспектів, і в діалозі, який він мав з деякими ЗМІ, виникла дискусія про час гри в матчах.

Це те, що завдяки системі додавання хвилин після завершення правил 90 у футболі чистий час гри закінчується менше, ніж реальний. Щобдати контекст, мертвий час - без дії - часто перевищує 35 хвилин. «Концепція сюжету полягає в тому, що ви платите за 90 хвилин, а не за фактичні 50 хвилин гри», - сказав Інфантіно у заявах, опублікованих газетою Corriere dello Sport.

El Mundial FIFA comenzará el 21 de noviembre (Reuters) REUTERS

Хоча він визнав, що FIFA повинен працювати над цим, він попередив, що це непросто: «Для введення «ефективного часу» необхідна зміна регулятора IFAB. І тоді практичний шлях - це відновлення». IFAB(Рада Міжнародної футбольної асоціації) є органом, відповідальним за футбольні правила, тому жодне правило не може бути змінено без вашої згоди.

У цьому контексті Інфантіно сказав: «У Катарі 2022 року будемо очікувати 100-хвилинних матчів зі значними розширеннями». Цяфраза, сказана після нагадування, що зараз існує 10 змін на гру, була спотвореною та неправильно інтерпретована тим, що спричинило хвилю версій того, чи продовжить FIFA час гри. Але, якщо правильно проаналізувати, це можна прекрасно зрозуміти, оскільки сьогодні переважна більшість матчів тривають 100 хвилин, 90 правил, плюс ще 10 доповнень (деякі в першому таймі та інші в доповненні). п'ять замін на команду та перебої через VAR призвели до того, що матчі триватимуть довше, ніж передбачалося, але не через зміну правила, а спробувати відновити частину втраченого.

Проблема викликала такий ажіотаж, що ФІФА вкотре підкреслила зі своїх офіційних рахунків, що випущені версії є неточними: «Після деяких звітів і чуток, оприлюднених сьогодні, ФІФА хотів би уточнити, що не буде змін у правилах щодо тривалості футбольних матчів для ФІФА 2022 року Чемпіонат світу Катар 2022 або будь-які інші змагання».

Під час свого візиту до Палаццо Веккьо у Флоренції Інфантіно також запитали про можливість того, що Італія, яка втратила відбиття Катару 2022, впавши проти Північної Македонії, буде претендувати на чемпіонат світу у випадку, якщо будь-яка команда, наприклад Росія, буде покарана ФІФА. «Будьмо серйозно, - відповів лідер, закривши дискусію: «Як італієць, - додав він, - це неймовірна смуток, я хочу плакати, що Італія не на наступному чемпіонаті світу, але не тільки я, всі футбольні фанати», - закрив він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: