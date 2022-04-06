Фернандо Белаунзаран порівняв AMLO з Альфредо Адаме: «Це ближче до найкращого карате»

ФернандоБелаунзаран, членПартії національної дії(PAN) порівняв президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадор (AMLO) з актором Альфредо Адаме , який вдень 5 квітня знову дав про що поговорити за головну роль в черговому бою під час прес-конференції.

Через свій офіційний акаунт у Twitter , платформі, де він висловив своє невдоволення виконанням Лопеса Обрадора в якості головного виконавчого директора, його національного проекту, який самоописується як Четверта трансформація ( Q4 ) та партія, яка привела його до Національного палацу, Рух за національну Регенерація (Морена) ); паніста вивалилася в Табаскене,порівнявши свою роль президента з боротьбою колишнього диригента ранкового Хоя.

«Я не хочу пригнічувати вас, друзі, але Альфредо Адаме ближче до того, щоб бути найкращим карате у світі, ніж @lopezobrador_, щоб бути найкращим президентом Мексики. Такі речі, як вони є», - написав Фернандо Белаунзаран у соціальних мережах.

El militante de Acción Nacional comparó a López Obrador con el conductor de "Hoy" (Foto: Twitter)

У другій половині дня 5 квітня Альфредо Адаме став об'єктом критики через те, що через соціальні мережі той момент, коли він намагався протистояти адвокату мисливця за привидами Карлосом Трехо, з яким він провів кілька зіткнень у ЗМІ настільки, наскільки він погодився на бій побитті два випадки, які не могли бути здійснені.

Адвокат, на прізвисько Монтальво, звинуватив Адама в тому, що він був тим, хто не з'явився на знамениту битву , яка відбудеться в серпні 2019 року і яку навіть називали «бією століття».

Після цього законний представник мисливців за привидами кричав акторові: «Ти був тим, хто не з'явився на прес-конференції».

Адаме встав зі свого місця і попрямував проти нього. Незважаючи на спробу інших людей зупинити його, актор спіткнувся над деякими стільцями, тому він застосував свою знамениту техніку «велосипедного удару», щоб уникнути удару Монтальво.

Alfredo Adame intetó replicar sus famosas patadas de bicicleta en otra pelea fallida (Foto: Captura de pantalla)

З іншого боку, це була не єдина публікація, в якій Фернандо Белаузаран виступив проти Лопеса Обрадора. Пізнішевін попросив генерального директора звернутися до скарг знаменитостей , які заявили, що стурбовані будівництвомСекції 5 поїзда Майя , одного зфлагманських проектів адміністрації AMLO.

«Послухайте їх, президент @lopezobrador_, вони громадяни Мексики, які висловлюють законну стурбованість, щоб уникнути непоправної шкоди. Не дискваліфікуйте і не наклепуйте їх, вони не ваші вороги. Вони закликають до діалогу між експертами та дослідженнями впливу на навколишнє середовище», - написала паніста, реагуючи на пост актора та продюсера Еудженіо Дербеса, який був одним із мексиканських розважальних діячів, які брали участь у кампанії «Sélvame del Tren».

«Ми просто хочемо, щоб їх почули і що вони враховували думки вчених, екологів та людей регіону. Екологічнашкода була б незворотною», - сказав комік.

Eugenio Derbez volvió a hablar del Tren Maya (Foto: REUTERS/Danny Moloshok) REUTERS

Перекладач Людовіко П.Луче, Наталії Лафоркад, Кейт дель Катілло, Омар Чапарро, Ана Клаудія Талансон, Рубен Альбарран, були одними зі знаменитостей, які були незадоволені будівництвом поїзда майя.

У відео, опублікованому в соціальних мережах 22 березня, знаменитості висловили стурбованість з приводу зрізання дерев у цьому районі, а також ймовірного руйнування найбільшої підземної річкової системи у світі. Крім того, вони звинувачували, що зміни були внесені без консультації громадян або проведення відповідних досліджень впливу.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



