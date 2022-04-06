Фернандо Белаунзаран порівняв AMLO з Альфредо Адаме: «Це ближче до найкращого карате»

ФернандоБелаунзаран, членПартії національної дії(PAN) порівняв президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадор (AMLO) з актором Альфредо Адаме , який вдень 5 квітня знову дав про що поговорити за головну роль в черговому бою під час прес-конференції.
Через свій офіційний акаунт у Twitter , платформі, де він висловив своє невдоволення виконанням Лопеса Обрадора в якості головного виконавчого директора, його національного проекту, який самоописується як Четверта трансформація ( Q4 ) та партія, яка привела його до Національного палацу, Рух за національну Регенерація (Морена) ); паніста вивалилася в Табаскене,порівнявши свою роль президента з боротьбою колишнього диригента ранкового Хоя.
«Я не хочу пригнічувати вас, друзі, але Альфредо Адаме ближче до того, щоб бути найкращим карате у світі, ніж @lopezobrador_, щоб бути найкращим президентом Мексики. Такі речі, як вони є», - написав Фернандо Белаунзаран у соціальних мережах.
У другій половині дня 5 квітня Альфредо Адаме став об'єктом критики через те, що через соціальні мережі той момент, коли він намагався протистояти адвокату мисливця за привидами Карлосом Трехо, з яким він провів кілька зіткнень у ЗМІ настільки, наскільки він погодився на бій побитті два випадки, які не могли бути здійснені.
Адвокат, на прізвисько Монтальво, звинуватив Адама в тому, що він був тим, хто не з'явився на знамениту битву , яка відбудеться в серпні 2019 року і яку навіть називали «бією століття».
Після цього законний представник мисливців за привидами кричав акторові: «Ти був тим, хто не з'явився на прес-конференції».
Адаме встав зі свого місця і попрямував проти нього. Незважаючи на спробу інших людей зупинити його, актор спіткнувся над деякими стільцями, тому він застосував свою знамениту техніку «велосипедного удару», щоб уникнути удару Монтальво.
З іншого боку, це була не єдина публікація, в якій Фернандо Белаузаран виступив проти Лопеса Обрадора. Пізнішевін попросив генерального директора звернутися до скарг знаменитостей , які заявили, що стурбовані будівництвомСекції 5 поїзда Майя , одного зфлагманських проектів адміністрації AMLO.
«Послухайте їх, президент @lopezobrador_, вони громадяни Мексики, які висловлюють законну стурбованість, щоб уникнути непоправної шкоди. Не дискваліфікуйте і не наклепуйте їх, вони не ваші вороги. Вони закликають до діалогу між експертами та дослідженнями впливу на навколишнє середовище», - написала паніста, реагуючи на пост актора та продюсера Еудженіо Дербеса, який був одним із мексиканських розважальних діячів, які брали участь у кампанії «Sélvame del Tren».
«Ми просто хочемо, щоб їх почули і що вони враховували думки вчених, екологів та людей регіону. Екологічнашкода була б незворотною», - сказав комік.
Перекладач Людовіко П.Луче, Наталії Лафоркад, Кейт дель Катілло, Омар Чапарро, Ана Клаудія Талансон, Рубен Альбарран, були одними зі знаменитостей, які були незадоволені будівництвом поїзда майя.
У відео, опублікованому в соціальних мережах 22 березня, знаменитості висловили стурбованість з приводу зрізання дерев у цьому районі, а також ймовірного руйнування найбільшої підземної річкової системи у світі. Крім того, вони звинувачували, що зміни були внесені без консультації громадян або проведення відповідних досліджень впливу.
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