Епа Колумбія виявила мільйонну, яка, за його словами, дасть Андреа Вальдірі у своєму шлюбі

Хоча Андреа Вальдірі та Феліпе Сарума ніколи не вийшли публічно, щоб заперечувати чи підтвердити чутки про їхні любовні стосунки, нещодавно було відомо, що пара запросила інших громадських діячів до їхнього шлюбу . Наприклад, Епа Колумбія - одна із знаменитостей, яка розкрила деталі запрошення, яке він отримав на весілля, а нещодавно також розповів про грошову лаю, яку він збирається подарувати Вальдірі та Саруму в їх особливий день.

У новому раунді запитань у своєму Instagram Даніді Баррера, більш відомий як Epa Colombia, відповіла на сумніви щодо шлюбу барранкільєри, яка є її великим другом. «Чи правда, що Андреа виходить заміж?» Один з її послідовників запитав її, і бізнес-леді зазначила, що «так, любов, це серйозно, це не турбує. Я відчуваю себе дуже щасливим за неї, я знаю, що в той день я буду плакати, коли вони грають пісню та ринг».

Крім того, вона додала, що щастя для шлюбу подруги пов'язано з тим, що «вона багато страждала з любов'ю, вони їй платили погано, але через стільки часу прийшла справжня і ось чого варта». Потім бізнес-леді відповіла на особисте та захисне запитання, коли вони запитали її, хто збирається супроводжувати її до шлюбу, і вона звернулася до свого нового партнера, який отримав критику від своїх послідовників.

«Для чого я вам скажу? Щоб ти продовжував погано ставитися до мене і судити мене?» а потім додав, що «Я не міг продовжувати обманювати себе, тому любов, ви повинні дати мені можливість зустріти нові кохання. Подивіться, що Андреа пройшла через п'ять любові, і остання прийшла, а друзі я йду за другою просто».

Потім вони допитали її, який подарунок вона збирається дати щасливій парі, і вона вказала, що її нова дівчина сказала, що в конверті вона збирається дати їм 500 000 доларів , тому що у неї на той час не було багато грошей. Однак Epa Colombia виявила, що зі свого боку вона збирається дати парі хорошу суму грошей.

Epa Colombia подарує Андреа Вальдірі мільйон у шлюбі

Одкровення Epa Колумбії були розділені на кількох облікових записах пліток, і користувачі мережі не врятували своєї думки. «З такою кількістю грошей та дощу конвертів»; «Навіть якщо ви одягаєтесь і платите багато, ви не можете стерти поганий образ, який у вас є»; «Він не думав, що він дасть йому всі ці гроші, те, що він йому дасть, - це кератини на весь рік», були деякими коментарями.

Кілька днів тому були розкриті запрошення на весілля відомої пари впливових осіб, а також великий список відвідувачів та деталі, які вони їм дадуть.

Крім того, барранквільєра розмістила публікацію з фігурою Лего двох хлопців, які, мабуть, відправляли б гостям.

«Квітень наближається з усім», - написала Андреа Вальдірі в одній зі своїх історій, тому передбачається, що цей місяць буде обраним творцями контенту, щоб піти присягати вічній любові на вівтарі. «Все з вами було таємницею, чи не так?» «Якщо запрошення вже завантажені, чому вони цього не підтверджують?» «Я уявляю, що шлюб буде в стилі», «Ви бачили, що там написано «дощ конвертів»? Я можу уявити дурниці, яку вони збираються забрати» і «Я думаю, що це чистий сюжет, і вони навіть не хлопці» ; ось деякі коментарі, які вони отримали.

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