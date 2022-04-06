Енріке де ла Мадрид запевнив, що реформа електроенергії AMLO «порушує міжнародні договори»

Енрікеде ла Мадрид, син колишнього президентаМігеля де ла Мадрида(1982-1988), заявив, щоРеформа електроенергії, яку просуваєАндрес Мануель Лопес Обрадор(AMLO), «порушує міжнародні договори про торгівлю, інвестиції та навколишнє середовище».

Через свій акаунт у Twitter син колишнього президента довіряв, що Верховний суд нації ( SCJN ) «захистить наші права».

«Як можна стверджувати, що Закон про електроенергетику поважає Конституцію, коли порушує міжнародні договори про торгівлю, інвестиції та навколишнє середовище, тим самим завдаючи шкоди нашим роботам і заробітній платі? Ми впевнені, що @SCJN відстоюватиме наші права», - написав син колишнього президента в соціальних мережах.

El hijo del expresidente se mostró en contra de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter)

Крім того, торговий представник США Кетрін Тай зазначила, що реформа електроенергії ставить американських інвесторів під загрозу 10 мільярдів доларів . Ця інформація була представлена йому за допомогою листа до глави Міністерства економіки МексикиТетяні Клутьє31 березня.

У документі зазначено, що підприємці уряду та енергетичного сектору США в північній країні висловили стурбованість реформою, яку Лопес Обрадор та члени його загальнонаціонального проекту під назвою Четверта трансформація ( Q4 ) просували зі своїх окопів.

Тайтакож наполягав «призупинити дії, які їх стосуються , і забезпечити захист прав американських інвесторів та експортерів».

La SCJN discutirá sobre si las reformas son o no constitucionales (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

«У дусі товариства та постійного серйозного бажання зміцнити нашу спільну конкурентоспроможність, я хочу повідомити вам, що я розгляну всі варіанти, доступні в рамках T-MECдля вирішення цих проблем», - йдеться у заяві Кетрін Тай мексиканському чиновнику.

Крім того, SCJN перенесли на четвер, 7 квітня, проект міністра Лорети Орттіс, який запропонував оголосити конституційність змін до Закону про електроенергетику, які були проведені в 2021 році, які були оскаржені державою Коліма, Федеральна комісія з економічної конкуренції (Cofece) і опозиційні законодавці.

У своєму законопроекті міністр і колишній федеральний депутат Морена пропонує Верховний суд визнати дійсність цих реформ, оскільки вважає, що вони не порушують міжнародні договори, віддаючи перевагу ЗЗЄ. Крім того, він прокоментував, що це не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Зісвого боку, міністр Хав'єр Лайнес Потісек висловився за неконституційність реформ, затверджених у березні 2021 року, тоді як більшість членів палати заявили, що вони відходять від деяких центральних аспектів проекту Лоретти Ортіс.

AMLO confió en que legisladores voten libremente sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Під час ранкової конференції у вівторок, 5 квітня, головний виконавчий директор закликав законодавців від Партії національних дій (PAN) та Інституційної революційної (PRI)повстанців та проголосувати за реформу електроенергіїв Палаті депутатів.

Лопес Обрадор заявив, що має інформацію, що деякі депутати PRI, «а в деяких з тих, хто навіть PAN», не згодні з позицією своїх партій, що, згідно з їхніми заявами, сприяє «захисту приватних компаній».

«Я впевнений, що вони будуть голосувати вільно і повстанці. І я закликаю це бунтувати так, щоб вони були справжніми популярними представниками, а не співробітниками груп інтересу. Нехайвони не будуть зрадниками країни. Нехайвони мають зарозумілість, щоб відчувати себе вільними», - сказав Табаскєньо.

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