Слони, суперечливий експортний успіх у Намібії

Багатопустелі, мало води і занадто багато слонів. Намібія, як і сусідня Ботсвана, протягом десятиліть вважалися піонерами в галузі захисту тварин на півдні Африки.

Аледраматичні періоди посухи в останні роки викликали все більш екстремальну расу між людським населенням та дикими тваринами за цінне середовище проживання в пустельній країні.

Слонизбивають паркани або завдають шкоди в різних місцях в пошуках води. У найважчих випадках пахідерми ставлять під загрозу життя людей у сільській місцевості.

Осьчому уряд Намібії, що базується в столиці Віндгуку, почався в минулому році з продажу живих слонів, які зараз також експортуються в інші країни.

Слонистали експортним успіхом в Африці, що викликає міжнародне невдоволення.

Наприклад, організація захисту тварин Pro Wildlife розкритикувала уряд Намібії, який дозволив вивозити 22 слонів, що живуть у дикій природі, до сафарі-парку, розташованого поблизу Дубая.

«Незрозуміло, що Намібія ставить на карту свою міжнародну репутацію за таку сумнівну угоду», - попереджає Даніела Фрейєр з Pro Wildlife.

Біологвважає, що аргументи, які висунула Намібія, є «непереконливими». Згідно з його інформацією, уряд продав пахідерми близько 10 000 доларів на тварину покупцям в Намібії. Потім посередник продав їх сафарі-парку за вищою ціною.

Занинішніми підрахунками, близько 23 000 слонів живуть у малонаселеній Намібії, яка налічує трохи менше 2,5 мільйонів жителів. Це являє собою значне збільшення кількості тварин порівняно з попередніми роками. І це призводить до більших проблем між людьми і тваринами.

Щосьподібне стосується Ботсвани, сусідньої країни. Хоча кількість слонів зменшується в багатьох регіонах Африки, у цій невеликій державі, що не має виходу до моря, вона зросла - за офіційними повідомленнями - з 50 000 у 1991 році до приблизно 130 000 сьогодні, що становить майже третину всього населення пахідерму в Африці.

Аукціонмисливських ліцензій на 70 слонів, що живуть у дикій природі в Ботсвані, також був поставлений під сумнів захисники тварин.

Міністерство, відповідальне за національні парки, підкреслило в той час, що ліцензії на полювання надавалися лише для контрольованих мисливських регіонів.

Крімтого, він зазначив, що до участі були допущені лише компанії Ботсвани, які могли розстрілювати слонів, а потім продавати їх міжнародним компаніям.

«Полювання на трофеї слонів не є вирішенням конфлікту між людьми і слоном, а навіть посилює його. З іншого боку, у Ботсвані не надто багато слонів», - каже Мікеле Пікоер з Фонду захисту тварин EMS на базі Південної Африки.

УНамібії Міністерство навколишнього середовища минулого року продав на аукціон приватним покупцям 57 слонів, з яких лише 15 залишилися в країні, за даними організації добробуту тварин Ifaw.

Урядстверджував, що хоче зменшити кількість слонів і, в той же час, використовувати доходи для пом'якшення конфліктів між населенням і пахідермами.

Намібійськійекономіці довелося зіткнутися з глибокою кризою через руйнівну посуху та пандемію коронавірусу.

«Захоплення диких слонів жити в неволі для життя в парках розваг і зоопарках не тільки жорстоке, експорт також порушує міжнародні правила захисту видів», - зазначає Фрейєр.

Насправдідикі африканські слони захищені Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES). Його положення чітко передбачають для Намібії, що слони можуть експортуватися лише для проектів збереження в Африці.

Однак, за даними швейцарського фонду Франца Вебера, Намібія закликає юридичне тлумачення положень, щоб виправдати передачу спійманих диких слонів в полон за межами їх природного ареалу. На думку суб'єкта господарювання, це дуже спірне тлумачення.

Намібійськаасоціація полювання (NAPHA) має інше сприйняття ситуації.

«Вся дискусія зайва з наукової та юридичної точки зору, це емоційна бравада, яку підбурюють та підживлюють групи захисту тварин», - говорить він у заяві.

Групиадвокації тварин, за даними НАПХА, не розглядають місцеві громади або їх права.

дпа