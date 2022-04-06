Слони, суперечливий експортний успіх у Намібії

Багатопустелі, мало води і занадто багато слонів. Намібія, як і сусідня Ботсвана, протягом десятиліть вважалися піонерами в галузі захисту тварин на півдні Африки. Аледраматичні періоди посухи в останні роки викликали все більш екстремальну расу між людським населенням та дикими тваринами за цінне середовище проживання в пустельній країні. Слонизбивають паркани або завдають шкоди в різних місцях в пошуках води. У найважчих випадках пахідерми ставлять під загрозу життя людей у сільській місцевості. Осьчому уряд Намібії, що базується в столиці Віндгуку, почався в минулому році з продажу живих слонів, які зараз також експортуються в інші країни. Слонистали експортним успіхом в Африці, що викликає міжнародне невдоволення. Наприклад, організація захисту тварин Pro Wildlife розкритикувала уряд Намібії, який дозволив вивозити 22 слонів, що живуть у дикій природі, до сафарі-парку, розташованого поблизу Дубая. «Незрозуміло, що Намібія ставить на карту свою міжнародну репутацію за таку сумнівну угоду», - попереджає Даніела Фрейєр з Pro Wildlife. Біологвважає, що аргументи, які висунула Намібія, є «непереконливими». Згідно з його інформацією, уряд продав пахідерми близько 10 000 доларів на тварину покупцям в Намібії. Потім посередник продав їх сафарі-парку за вищою ціною. Занинішніми підрахунками, близько 23 000 слонів живуть у малонаселеній Намібії, яка налічує трохи менше 2,5 мільйонів жителів. Це являє собою значне збільшення кількості тварин порівняно з попередніми роками. І це призводить до більших проблем між людьми і тваринами. Щосьподібне стосується Ботсвани, сусідньої країни. Хоча кількість слонів зменшується в багатьох регіонах Африки, у цій невеликій державі, що не має виходу до моря, вона зросла - за офіційними повідомленнями - з 50 000 у 1991 році до приблизно 130 000 сьогодні, що становить майже третину всього населення пахідерму в Африці. Аукціонмисливських ліцензій на 70 слонів, що живуть у дикій природі в Ботсвані, також був поставлений під сумнів захисники тварин. Міністерство, відповідальне за національні парки, підкреслило в той час, що ліцензії на полювання надавалися лише для контрольованих мисливських регіонів. Крімтого, він зазначив, що до участі були допущені лише компанії Ботсвани, які могли розстрілювати слонів, а потім продавати їх міжнародним компаніям. «Полювання на трофеї слонів не є вирішенням конфлікту між людьми і слоном, а навіть посилює його. З іншого боку, у Ботсвані не надто багато слонів», - каже Мікеле Пікоер з Фонду захисту тварин EMS на базі Південної Африки. УНамібії Міністерство навколишнього середовища минулого року продав на аукціон приватним покупцям 57 слонів, з яких лише 15 залишилися в країні, за даними організації добробуту тварин Ifaw. Урядстверджував, що хоче зменшити кількість слонів і, в той же час, використовувати доходи для пом'якшення конфліктів між населенням і пахідермами. Намібійськійекономіці довелося зіткнутися з глибокою кризою через руйнівну посуху та пандемію коронавірусу. «Захоплення диких слонів жити в неволі для життя в парках розваг і зоопарках не тільки жорстоке, експорт також порушує міжнародні правила захисту видів», - зазначає Фрейєр. Насправдідикі африканські слони захищені Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES). Його положення чітко передбачають для Намібії, що слони можуть експортуватися лише для проектів збереження в Африці. Однак, за даними швейцарського фонду Франца Вебера, Намібія закликає юридичне тлумачення положень, щоб виправдати передачу спійманих диких слонів в полон за межами їх природного ареалу. На думку суб'єкта господарювання, це дуже спірне тлумачення. Намібійськаасоціація полювання (NAPHA) має інше сприйняття ситуації. «Вся дискусія зайва з наукової та юридичної точки зору, це емоційна бравада, яку підбурюють та підживлюють групи захисту тварин», - говорить він у заяві. Групиадвокації тварин, за даними НАПХА, не розглядають місцеві громади або їх права. дпа
Багатопустелі, мало води і занадто багато слонів. Намібія, як і сусідня Ботсвана, протягом десятиліть вважалися піонерами в галузі захисту тварин на півдні Африки.
Аледраматичні періоди посухи в останні роки викликали все більш екстремальну расу між людським населенням та дикими тваринами за цінне середовище проживання в пустельній країні.
Слонизбивають паркани або завдають шкоди в різних місцях в пошуках води. У найважчих випадках пахідерми ставлять під загрозу життя людей у сільській місцевості.
Осьчому уряд Намібії, що базується в столиці Віндгуку, почався в минулому році з продажу живих слонів, які зараз також експортуються в інші країни.
Слонистали експортним успіхом в Африці, що викликає міжнародне невдоволення.
Наприклад, організація захисту тварин Pro Wildlife розкритикувала уряд Намібії, який дозволив вивозити 22 слонів, що живуть у дикій природі, до сафарі-парку, розташованого поблизу Дубая.
«Незрозуміло, що Намібія ставить на карту свою міжнародну репутацію за таку сумнівну угоду», - попереджає Даніела Фрейєр з Pro Wildlife.
Біологвважає, що аргументи, які висунула Намібія, є «непереконливими». Згідно з його інформацією, уряд продав пахідерми близько 10 000 доларів на тварину покупцям в Намібії. Потім посередник продав їх сафарі-парку за вищою ціною.
Занинішніми підрахунками, близько 23 000 слонів живуть у малонаселеній Намібії, яка налічує трохи менше 2,5 мільйонів жителів. Це являє собою значне збільшення кількості тварин порівняно з попередніми роками. І це призводить до більших проблем між людьми і тваринами.
Щосьподібне стосується Ботсвани, сусідньої країни. Хоча кількість слонів зменшується в багатьох регіонах Африки, у цій невеликій державі, що не має виходу до моря, вона зросла - за офіційними повідомленнями - з 50 000 у 1991 році до приблизно 130 000 сьогодні, що становить майже третину всього населення пахідерму в Африці.
Аукціонмисливських ліцензій на 70 слонів, що живуть у дикій природі в Ботсвані, також був поставлений під сумнів захисники тварин.
Міністерство, відповідальне за національні парки, підкреслило в той час, що ліцензії на полювання надавалися лише для контрольованих мисливських регіонів.
Крімтого, він зазначив, що до участі були допущені лише компанії Ботсвани, які могли розстрілювати слонів, а потім продавати їх міжнародним компаніям.
«Полювання на трофеї слонів не є вирішенням конфлікту між людьми і слоном, а навіть посилює його. З іншого боку, у Ботсвані не надто багато слонів», - каже Мікеле Пікоер з Фонду захисту тварин EMS на базі Південної Африки.
УНамібії Міністерство навколишнього середовища минулого року продав на аукціон приватним покупцям 57 слонів, з яких лише 15 залишилися в країні, за даними організації добробуту тварин Ifaw.
Урядстверджував, що хоче зменшити кількість слонів і, в той же час, використовувати доходи для пом'якшення конфліктів між населенням і пахідермами.
Намібійськійекономіці довелося зіткнутися з глибокою кризою через руйнівну посуху та пандемію коронавірусу.
«Захоплення диких слонів жити в неволі для життя в парках розваг і зоопарках не тільки жорстоке, експорт також порушує міжнародні правила захисту видів», - зазначає Фрейєр.
Насправдідикі африканські слони захищені Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES). Його положення чітко передбачають для Намібії, що слони можуть експортуватися лише для проектів збереження в Африці.
Однак, за даними швейцарського фонду Франца Вебера, Намібія закликає юридичне тлумачення положень, щоб виправдати передачу спійманих диких слонів в полон за межами їх природного ареалу. На думку суб'єкта господарювання, це дуже спірне тлумачення.
Намібійськаасоціація полювання (NAPHA) має інше сприйняття ситуації.
«Вся дискусія зайва з наукової та юридичної точки зору, це емоційна бравада, яку підбурюють та підживлюють групи захисту тварин», - говорить він у заяві.
Групиадвокації тварин, за даними НАПХА, не розглядають місцеві громади або їх права.
дпа