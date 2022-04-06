Вживання до 3 чашок кави щодня знижує ризик серцево-судинних подій та смерті

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

Протягом багатьох років кава значився винуватцем кількох проблем з серцем, таких як серцеві аритмії. Кілька фахівців навіть радили не приймати цей настій, щоб уникнути проблем з серцем. Однак останні дослідження вказали на те, що постійне споживання цього легендарного напою покращить якість життя його споживачів. У зв'язку з цим доктор Фернандо де Вале, кардіолог, що спеціалізується на аритмії та електрофізіології, Фонд Альянсу «Аритмія Аргентина», відхилив ці претензії та нагадав результати останніх наукових досліджень.

«На щорічному конгресі Американського коледжу кардіології, що проходив у Вашингтоні, доктор Пітер Кістлер і його колеги з Мельбурна, Австралія, представили результати великої бази даних і дійшли висновку, що споживання від 2 до 3 чашок кави в день зменшується на 8 до 15%, через 10 років ризик смерті та серцево-судинних подій, без збільшення частоти аритмій », - сказав фахівець з діалогу з Infobae.

За деякими оцінками, фібриляція передсердь (ФП), найбільш поширена серед клінічно важливих аритмій серця, вражає близько 33,5 млн осіб у всьому світі. Всесвітняорганізація охорони здоров'я (ВООЗ) також заявила , що серцево-судинні захворювання, включаючи аритмії, є основною причиною смерті у всьому світі, при цьому близько 17,7 мільйонів людей вмирають від цієї причини в 2015 році

“Es muy claro el rol causal de ciertas condiciones o hábitos en relación con las arritmias, pero carece de suficientes evidencias científicas cuando se trata del café”, señaló de Valais en diálogo con Infobae (Pexels)

«Причинно-наслідкова роль певних умов або звичок щодо аритмій дуже чітка, але наукових доказів недостатньо, коли мова йде про каву», - сказав де Вале. У зв'язку з цим експерт сказав, що «серед різних компонентів кавових зерен найвідомішим є кофеїн, зі стимулюючою дією на центральну нервову систему, серце і всю серцево-судинну систему», саме тому «кава, як правило, асоціюється з підвищеним ризиком страждати від серця захворювання і, навіть, аритмії (які можуть бути надшлуночковими - такими як фібриляція передсердь, яка є найпоширенішою - або шлуночкової)».

Серцеві аритмії виникають, коли серце реєструє нерегулярне серцебиття і виникає, коли електричні імпульси, що рухають серцебиттям, не працюють належним чином, тому воно може битися занадто швидко (тахікардія), або повільно (брадикардія), або нерегулярно. « Виходячи з переважно анекдотичного досвіду, 80% лікарів західного світу повідомляють про помітне зменшення або повне придушення кави у своїх пацієнтів з прискореним серцебиттям або аритмією », - сказав де Вале.

У той же час він нагадав ще одне дослідження, результати якого нещодавно були розповсюджені. Дослідження доктора Еун-Чонкіма та його колег (опубліковане в журналі JAMA Internal Medicine у 2021 році) оцінювало 386 258 осіб в середньому за 4,5 року . У дослідженні зазначалося, що добровольці із середнім віком 56 років знижували частоту виникнення різних аритмій на 3% після кожної додаткової дози кави, «незалежно від стану учасників повільних або швидких метаболізаторів».

Los recientes estudios señalaron beneficios cardiovasculares para los consumidores de café (Pexels)

Крім того, кардіолог, що спеціалізується на аритмії та електрофізіології, Fundación Aratmia Alliance Argentina, запевнив, що статистична методика дослідження «дозволила виключити елементи, які можуть заплутати, такі як споживання алкоголю, куріння, досягнутий рівень освіти та фізичний діяльність». Відзначаючи: «У дослідженні, заснованому на інтеграції інформації від 6 клінічних випробувань з 228,465 учасниками (що відомо як «мета-аналіз»), Мін Ченг та його колеги виявили додаткове зниження на 6% виникнення фібриляції передсердь на 30 мг кофеїну в день», ця патологія є тим» більше часта тривала аритмія і викликає не менше 1 з 4 або 5 ударів».

Варто зазначити, що помірне вживання кави вважається, згідно з даними спостережних досліджень, « від однієї до 3 чашок на день, що еквівалентно максимуму 270 мг кофеїну », - сказав експерт.

У цьому тоні де Вале перерахував кількість кави та її подальші стосунки з кофеїном, який вони містять:

- Кількість кофеїну в чашці кави (150 мл) становить 90 міліграм.

- Кількість кофеїну в чашці кави без кофеїну (150 мл) становить 3 міліграми.

- Кількість кофеїну в чашці чаю досягає 40 міліграм.

- Кількість кофеїну, що міститься в банці напою коли (330 мілілітрів), становить 40 міліграм.

« Слід зазначити, що при рівній вазі чай містить більше кофеїну, ніж кава, але, як правило, для приготування чашки використовується менше чаю, і, крім того, це залежить від часу занурення в гарячу воду », - сказав експерт. Нарешті, він уточнив: «В окремих випадках, коли існує чітка тимчасова зв'язок між виникненням аритмій та вживанням кави, слід уникати кави», додавши: «Хоча спостережні дослідження мають сумнівні аспекти і не повинні використовуватися для обґрунтування поведінки, вони, здається, показують, що у них немає достатньо доказів, щоб протиставити споживання кави з метою запобігання серцевих аритмій у широкої популяції». «Коротше кажучи, це відмінна новина для тих, хто любить каву», - підсумував експерт з Фонду «Альянс аритмії Аргентина» (www.corazonada.org)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: