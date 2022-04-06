«Дон Джедіондо» засудив, що йому загрожують проблеми з оплатою своїх ресторанів

Минулого тижня колумбійський комік Педро Гонсалес, визнаний «Дон Джедіондо», опинився в середині суперечок після того, як група людей протестувала перед одним із ресторанів, яким він володіє. Урозпал дебатів, що виникли в соціальних мережах з приводу очевидного порушення домовленостей коміком, повідомлялося, що проти нього та його сім'ї надійшли загрози. Яквін пояснив, він став жертвою переслідувань і домагань.

«Він сказав мені, що якщо я не дав йому кілька мільйонів, він буде суєти на мене, що мені довелося продати деякі рахунки поганим людям, і найтривожніше, що невідомий чоловік пішов шукати мою дружину, яка, на щастя, не була в будівлі», - сказав «Дон Джедіондо» у свідченнях, зібраних радіо Каракол.

«Люди, які ходили до торгового центру Colina, не є купцями в Корабастосі, але це люди, надіслані одним із постачальників, яким ми зобов'язані борг, який, повторюю, не може бути виплачений, поки ми не отримаємо дозвіл Нагляд», - додав він у своїх свідченнях.

За його словами, цей постачальник переслідає його та його сім'ю з 2020 року. У серпні того ж року, наприклад, саме тоді він отримав дзвінок з проханням мільйонера суму грошей. Заклики тривали, за його словами, як і загрози. «Він сказав, що йому (постачальнику) довелося продати деякі рахунки, якими ми зобов'язані поганим людям, тому ці погані люди збиралися звинувачувати нас», - сказав Гонсалес.

Так само він каже, що пережив засмучений момент, коли чоловік пішов шукати дружину за місцем роботи. Жінка повинна була покинути країну». Минулого тижня, поки я був у робочій поїздці до Австралії, невідомий чоловік тричі їздив до наших офісів, в районі Гайтана Боготи, шукаючи свою дружину. Вінне хотів ідентифікувати себе, той, хто відвідував його, був бухгалтером і сказав: «ні, мені вона потрібна», і він сказав, що прийшов від постачальника, якому ми заборгували гроші. Нащастя, вона не була в цих трьох випадках. Вона, злякавшись, купила квиток і поїхала в Майамі, бо побоюється за своє життя», - сказав він.

За словами коміка, належні платежі будуть здійснені, однак він сказав, що чекає уряд через Супесоціедади, щоб доставити реквізити платежів. Саме в січні 2020 року його ресторан «Don Jediondo Sopitas y Parilla» був прийнятий наглядом компаній до закону про реорганізацію бізнесу, після того, як він заявив, що перебуває в кризі.

«Ми чекаємо, коли зможемо почати платити. Активи є, гроші є, але ми не можемо порушити закон, і нам доводиться чекати уряду через Supersociedades, щоб розповісти нам, як ми можемо почати платити (...) Нагляддозволить нам платити за те, що включено до січня 2020 року. (...) Це купці Корабастоса, які працювали з Ла-Сабаною і що Ла Сабана зобов'язаний їм. Ми, в свою чергу, зобов'язані La Sabana», - підкреслив гуморист.

«Приємні ці підприємства завжди загвинчують чесних людей. Сьогодні в торговому центрі Parque Colina Bogotá. Не діліться, повторюю, не діліться», - читають вони в трелі, в якій була виставлена присутність демонстрантів поза місцем. Всередині плакатів ви могли прочитати повідомлення, такі як «Дон Джедіондо, купці Корабастоса, ми просимо вас заплатити нам!» або «Перестаньте передавати речі третім особам, щоб вкрасти. Покладіть обличчя на злодіїв!» .





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