Ціна долара досягла найнижчих рівнів за останні місяці в Колумбії, але повертається до зростання

Un cajero cuenta billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambios en Ankara, Turquía. 11 de noviembre, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

У понеділок, 4 квітня, долар досяг репрезентативної ринкової ставки TRM в 3690 песо; це означає, що протягом березня обмінний курс знизився більш ніж на 130 доларів , це пов'язано з національними факторами, такими як збільшення процентної ставки Banco de la República , з метою містять інфляцію та міжнародні фактори, такі як високі ціни на нафту та конфлікт між Росією та Україною.

В даний час репрезентативна ринкова ставка торгується в середньому на рівні 3 723,79 доларів, що означає різке зростання на 33 песо, порівняно з поведінкою останніх днів. Директорекономічних досліджень Banco de Bogota Каміло Перес щойно розповів про ці зміни в TRM, запевняє, що макроекономічний прогноз банку оцінює, щоінфляція закінчиться рік на рівні 6,4% і що долар досягне 3800 песо.

Деякі експерти вважають, що ціни на нафту не повинні впливати на ціну долара, але на даний момент в Колумбіїце є одним з головних факторів, по суті, 33% від загального експорту складають паливо, це одне з основних засобів для входження доларів в країну.

Ціна на нафту укупі з конфліктом в Україні збільшила витрати на енергоносії. З кінця лютого орієнтир нафти Brent , який використовувався для позначення європейського ринку, стояв вище 100 доларів, це призвело до переоцінки різних валют в регіоні, наприклад, Бразилії, Чилі та Перу. Крімтого, санкції, введені проти Росії, можуть «принести користь» країні, оскільки дозволяє їй отримувати більш високий дохід від продажу палива і вуглеводнів.

Деякі аналітики вважають, що виборча ситуація також буде чинником цього падіння цін на валюту, Ана Віра, головний економіст Inon Capital, повідомила Portafolio: «Опитування показали, що є можливість для кандидата, крім Густаво Петра, щоб виграти, що змушує деяких отримувати прибуток з високим рівнем ставки облігацій державного боргу, що призводить до значного припливу капіталу, що впливає на курс валют»

Але Віра не єдина, хто відносить ціну долара до виборчого середовища, Андрес Лангебеек, директор з економічних досліджень Grupo Болівар, приніс низьку ціну валюти до результатів останнього опитування щодо наміру президента: «відбулося широке поширення опитування останніх днів в економічних засобах. J.P.Morgam зробив спеціальний на цю тему, наприклад. Я б сказав, що це так, тому що з точки зору цін на нафту ми не на рівні 130 доларів США», - сказав він Валора Аналітік.

Поведінкаколумбійського песо дуже вражає, враховуючи, що це була найбільш знеціненою валютою у світі в 2021 році. Цязміна прогнозу пояснюється у звіті Scotiabank Colpatria, починаючи з того, як на валюту вплинуло, наприклад, збільшення товарів,

Крім того, за його оцінками, протягом цього року ціна долара залишиться далеко від 4 тисяч песо,

Без сумніву, ціни будуть постійно змінюватися, і особливу увагу доведеться приділяти виборчим рухам, які будуть представлені в найближчі тижні, оскільки, як зазначалося вище , наміри голосування, опитування та пропозиції кандидатів безпосередньо впливають на ТРМ.

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