«Керувати національною збірною Колумбії для мене не є одержимістю»: Луїс Фернандо Суарес

Foto de archivo del director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Estadio Arena Baixada, Curitiba, Brasil. 20 de junio de 2014. REUTERS/Stefano Rellandini

Через тиждень після підтвердження ліквідації збірної Колумбії з Катару 2022 року майбутнє Триколор досить невизначене, оскільки Рейнальдо Руеда залишається на посаді тренера після провалу в краватці, де гол не був досягнутий.

Єкілька імен тренерів, які звучать, щоб замінити валлекаукано, який додав свою другу нездатність претендувати на національну збірну на подію чемпіонату світу і залишив своє місце в розпорядженні Колумбійської федерації футболу.

Останніми днями кілька аргентинських ЗМІ вказали, що фаворитом федерації є колишній тренер Чилі Марсело Бієльса, який нещодавно був звільнений з Лідса Юнайтед, де він був з 2018 року.

Таксамо вийшло ім'я співвітчизника аргентини Рамона Діаса, який в даний час очолює Саудівську Аравію Аль-Хіллаль і відповідав за парагвайську футбольну команду між 2016 і 2018 роками.

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На даний момент Колумбійська федерація футболу не прокоментувала ситуацію з Рейнальдо Руедою, який колись покинув вакансію, візьме на себе кермо Atlético Nacional.

З іншого боку, колумбійський тренер, який живе зовсім іншим подарунком, - Луїс Фернандо Суарес, якому вдалося потрапити в плей-офф з Коста-Рікою після важкого старту з Тікосом у кваліфікації Конкакаф.

Колишній тренер Atlético Nacional та Barranquilla Junior зможе претендувати на свій третій орбітальний раунд з Коста-Рікою, якщо він переможе Нову Зеландію. При цьому він приєднається до групи F разом з Іспанією, Німеччиною та Японією.

Слід зазначити, що всі ігри з репехажу будуть зіграні на нейтральному стадіоні, який має бути визначений між 13 і 14 червня 2022 року.

У діалозі з RCN Mundo Пайса підкреслила роботу, яку він виконав з місцевими гравцями збірної Коста-Ріки, яким була надана можливість.

Нещодавно Луїс Фернандо Суарес дав інтерв'ю Zona Libre de Smoke, де він розповів про свою поточну ситуацію з Коста-Рікою та, звичайно, колумбійською національною збірною.

Щодо варіанту очолити національну збірну Колумбії в майбутньому, він був зрозумілий і зауважив, що не одержимий ідеєю взяти в свої руки управління Триколор.

Він також посилався на ліквідацію національної збірної і стверджував, що предметна структуризація повинна бути здійснена якнайшвидше.

Нарешті, колишній тренер Equity піднесли факультети Хуана Карлоса Осоріо, який нещодавно залишив технічний напрямок Амеріки де Калі після поганих результатів у Лізі Dimayor Betplay.

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