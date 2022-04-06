Дієго Ребальяті і його роздратування від того, як Спортинг Крістал діяв перед матчем: «Іноді доводиться показувати своє обличчя»

Нарешті, після кількох назад і назад, Спортинг Крістал закінчився грою і програв 2-0 до Фламенго на Національному стадіоні. Звичайно, він не мав підтримки своїх шанувальників, які вже придбали понад 80% доступних квитків. Дієго Ребальяті, спортивний журналіст, розлютився про те, як діяло керівництво «Спортинг Крістал» перед матчем Копа Лібертадорес, який ніколи не розповідав шанувальникам, що відбувається до незадовго до заручини.

«Я не знаю, роблять вони це навмисно чи ні, чи це політика, і я не знав цього детально. Протягом дня ходили чутки про те, зіграний матч чи ні зіграний, чи був він зіграний з аудиторією або без аудиторії. Я розумію, що 70, 80% квитків було продано. Не було людини, про яку Крістал вийшов поговорити, або навіть сказати: «Ти знаєш що, ми не знаємо, що відбувається «Нам потрібно поговорити з кимось із уряду», - сказав панеліст у програмі Movistar Deports «Аль Ангуло».

«Я впевнений, що домовленості були зроблені, вони, мабуть, працювали 24/7. Я не сумніваюся в його професіоналізмі, його відданості клубу. Але якщо вони хочуть, щоб люди продовжували підтримувати їх, як це робили вболівальники сьогодні, хтось із керівництва повинен вийти і поговорити. Інодідоводиться показувати своє обличчя, тому що людям потрібен хтось відвідує, щоб пояснити їм, що відбувається. Це лідерство», - продовжив він.

Зрештою, він рекомендував, як вони повинні працювати у футбольному клубі, на відміну від компанії. «Бути менеджером клубу - це не бути менеджером публічно торгуючої компанії, розмовляти з акціонерами і раз на рік давати пояснення. Футбол залучає людей, аудиторії, вболівальників, і це вимагає іншого лідерства. УCristal ніхто не виходить, щоб показати свої обличчя, хтось повинен виходити на вулицю і говорити, заради хорошого і поганого », - підсумував він.

Годинами годин і через ситуацію, яку країна пережила під час комендантської години, шанувальники «Спортинг Кристал» не знали, чи закінчиться матч проти Фламенго за «Копа Лібертадорес».

СПОРТИВНИЙКРИСТАЛ 0-2 Фламенго

Фламенго знадобилося лише два голи, один у першому таймі та один у другому, щоб показати свою перевагу над «Спортинг Кристал» на Національному стадіоні. «Менгао» дебютував тріумфом у 2022 році Copa Libertadores після дня, повного невизначеності в Лімі через висоти, що виникли після комендантської години, продиктованого Педро Кастільо.

Бруно Енріке відповідав за відкриття балів після появи в цьому районі з кросовером пострілом, щоб перемогти Алехандро Дуартеса. «Целести» знайшли певні шанси, але вони не змогли забити гол нічиєї. У 86 Матеузіньо з'явився, щоб забити кінцевий гол, з'явившись праворуч і закінчуючи прямим і схрещеним пострілом.