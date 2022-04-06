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Середа 6 Квітень 2022
Україна

«Блок стримування»: Опозиційні сенатори зустрілися, щоб обговорити реформу електроенергії

Мігель Анхель Осоріо Чонг, Клаудія Руїс Массі, Мігель Анхель Макера, Данте Дельгадо, Клементе Кастаньєда та Ненсі де ла Сьєрра «поділилися столом та ідеями»

Newsroom Infobae

6 Квітень 2022

Опозиційнісенатори зустрілися , щоб обговорити роль, яку вони зіграють, коли в Палату надійдуть дебати прореформу електроенергії , яку сприяли ПрезидентАндрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO ) та члени його загальнонаціонального проекту під назвоюЧетверта трансформація (Q4 )).

Через свої акаунти Twitter законодавці провели свою зустріч. Ті, хто познайомився, були: Мігель Анхель Осоріо Чонг та Клавдія Руїс Массіз Інституційної революційної партії ( PRI); Джулен Рементерия, національної дії ( PAN); Мігель Анхель Мансера, Демократичної революції ( PRD); Данте Дельгадо, національний лідер Рух громадян (MC); Клементе Кастаньєда, координатор помаранчевої партійної лави в Сенаті Республіки; а такожНенсі де ла Сьєрра, з групи множини.

На цій платформі державні чиновники супроводжували фотографію повідомленням і сказали, що вони «поділилися столом та ідеями» і назвали себе «блоком стримування».

«Приємно ділитися столом та ідеями з моїми колегами у блоці стримування @senadomexicano», - написала Клементе Кастаньєда. «Вгадайте, яка реформа президента не йде», - сказав Джулен Рементерія. «Повага, захоплення та дружба об'єднують нас , щоб поділитися днем навчання та прихильності», - додала Ненсі де ла Сьєрра.

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)Galo Cañas

Крім того, на своїй ранковій конференції 5 квітня Лопес Обрадор закликав законодавців PAN та PRI бунтувати та проголосувати за реформу електроенергії в Палаті депутатів.

Лопес Обрадор заявив, що має інформацію, що деякі депутати PRI, «а в деяких з них навіть PAN», не згодні з позицією своїх партій, що, згідно з їхніми заявами, сприяє «захисту приватних компаній».

«Я впевнений, що вони будуть голосувати вільно і повстанці. І я закликаю це бунтувати так, щоб вони були справжніми популярними представниками, а не співробітниками груп інтересу. Нехайвони не будуть зрадниками країни. Нехайвони мають зарозумілість, щоб відчувати себе вільними», - сказав Табаскєньо.

У відповідь на заяви Лопеса Обрадора синьо-білий федеральний депутат Хорхе Тріана заявив , що опозиційні партії проголосують проти реформи електроенергії.

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)
El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

«Пане президент @lopezobrador_. Перефразовувати себе: «стрибає диера». У випадку з його контрелектричною реформою реальний акт заколоту - проголосувати ПРОТИ його бодріо ехеверріста, і звідти ми НЕ збираємося рухатися . ЦЕ НЕ ПРОЙДЕ», - написала паніста в соціальних мережах.

Останніми днями національний лідер триколор Алехандро Морено, Аліто , зазначив, що PRI також заперечуватиме реформу Лопеса Обрадора від Палати депутатів .

«На PRI ми розуміємо прихильність і довіру, які громадяни поставили в нас, тому ми будемо на правій стороні історії і будемо голосувати проти ініціативи реформи електроенергії Морени. Нашеголосування проти, ми не будемо схвалювати ініціативу щодо реформи електроенергії, навіть якщо уряду Морени це не сподобається», - сказав Аліто.

Як заявив PRI, це рішення було прийнято після 7 місяців вивчення ініціативи Табаскенео.

Національний лідер PRI прокоментував, що для своєї партії законодавчий орган не є «працівником влади», оскільки він назвав заходи, що здійснюються нинішньою адміністрацією в енергетичних питаннях, «дотепними та суперечливими».

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