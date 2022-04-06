«Блок стримування»: Опозиційні сенатори зустрілися, щоб обговорити реформу електроенергії

Опозиційнісенатори зустрілися , щоб обговорити роль, яку вони зіграють, коли в Палату надійдуть дебати прореформу електроенергії , яку сприяли ПрезидентАндрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO ) та члени його загальнонаціонального проекту під назвоюЧетверта трансформація (Q4 )).

Через свої акаунти Twitter законодавці провели свою зустріч. Ті, хто познайомився, були: Мігель Анхель Осоріо Чонг та Клавдія Руїс Массіз Інституційної революційної партії ( PRI); Джулен Рементерия, національної дії ( PAN); Мігель Анхель Мансера, Демократичної революції ( PRD); Данте Дельгадо, національний лідер Рух громадян (MC); Клементе Кастаньєда, координатор помаранчевої партійної лави в Сенаті Республіки; а такожНенсі де ла Сьєрра, з групи множини.

На цій платформі державні чиновники супроводжували фотографію повідомленням і сказали, що вони «поділилися столом та ідеями» і назвали себе «блоком стримування».

«Приємно ділитися столом та ідеями з моїми колегами у блоці стримування @senadomexicano», - написала Клементе Кастаньєда. «Вгадайте, яка реформа президента не йде», - сказав Джулен Рементерія. «Повага, захоплення та дружба об'єднують нас , щоб поділитися днем навчання та прихильності», - додала Ненсі де ла Сьєрра.

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Крім того, на своїй ранковій конференції 5 квітня Лопес Обрадор закликав законодавців PAN та PRI бунтувати та проголосувати за реформу електроенергії в Палаті депутатів.

Лопес Обрадор заявив, що має інформацію, що деякі депутати PRI, «а в деяких з них навіть PAN», не згодні з позицією своїх партій, що, згідно з їхніми заявами, сприяє «захисту приватних компаній».

«Я впевнений, що вони будуть голосувати вільно і повстанці. І я закликаю це бунтувати так, щоб вони були справжніми популярними представниками, а не співробітниками груп інтересу. Нехайвони не будуть зрадниками країни. Нехайвони мають зарозумілість, щоб відчувати себе вільними», - сказав Табаскєньо.

У відповідь на заяви Лопеса Обрадора синьо-білий федеральний депутат Хорхе Тріана заявив , що опозиційні партії проголосують проти реформи електроенергії.

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

«Пане президент @lopezobrador_. Перефразовувати себе: «стрибає диера». У випадку з його контрелектричною реформою реальний акт заколоту - проголосувати ПРОТИ його бодріо ехеверріста, і звідти ми НЕ збираємося рухатися . ЦЕ НЕ ПРОЙДЕ», - написала паніста в соціальних мережах.

Останніми днями національний лідер триколор Алехандро Морено, Аліто , зазначив, що PRI також заперечуватиме реформу Лопеса Обрадора від Палати депутатів .

«На PRI ми розуміємо прихильність і довіру, які громадяни поставили в нас, тому ми будемо на правій стороні історії і будемо голосувати проти ініціативи реформи електроенергії Морени. Нашеголосування проти, ми не будемо схвалювати ініціативу щодо реформи електроенергії, навіть якщо уряду Морени це не сподобається», - сказав Аліто.

Як заявив PRI, це рішення було прийнято після 7 місяців вивчення ініціативи Табаскенео.

Національний лідер PRI прокоментував, що для своєї партії законодавчий орган не є «працівником влади», оскільки він назвав заходи, що здійснюються нинішньою адміністрацією в енергетичних питаннях, «дотепними та суперечливими».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:















