Верховний суд Бразилії відмовився видати турецького бізнесмена проти Реджепа Таїпа Ердогана

FILE PHOTO: Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Albanian Prime Minister Edi Rama (not picture) attend a news conference, in Tirana, Albania January 17, 2022 REUTERS/Florion Goga/File Photo

Першапалата Верховного суду Бразилії у вівторок одноголосно відмовилася видати турецького бізнесмена Якупа Сагара, опонента уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана, який звинувачує його в приналежності до руху Хізмета.

Вищий судовий орган країни спростував запит, поданий урядом Туреччини, вважаючи, що « частина звинувачень» проти Сагара « явно політично мотивована».

Він також заявив, що « не доведено», що Хізмет, створений турецьким кліриком Фетхуллою Гюленом, є « терористичною» організацією, як стверджують влада цієї країни.

Сагарзвинувачують у належності, разом із 83 іншими, до того руху, який у липні 2016 року «здійснив би спробу збройного перевороту проти турецького уряду, який мав на посаді прем'єр-міністра нинішнього президента Ердогана», - йдеться у записці Верховного суду.

У листопаді минулого року Верховне правосуддя Олександр де Мораес, відповідальний за справу, наказав в'язницю Сагар у цілях екстрадиції, але після допиту він наклав на нього лише низку запобіжних заходів.

El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil (EFE/Joédson Alves/Archivo) EFE

Бізнесмен, власник швейної фірми в Сан-Паулу, живе в Бразилії з грудня 2016 року разом зі своєю дружиною та дочкою. Крім того, він отримав статус біженця на початку цього року.

За словами турецької влади, Сагар буде нести відповідальність за збір коштів, які нібито служили б для фінансування «злочинної діяльності» Хізмета, включаючи «обстріл турецьких державних установ».

Однак на слуханні у вівторок суддя Де Мораес наголосив на «політичному» характері частини звинувачень і підтвердив, що суд не схвалює екстрадицію громадянина, «якщо є ризик, що його судять виняткові судді».

«Одним із стовпів верховенства права є незалежність судової влади, яка повинна бути автономною та вільною від тиску, примусу та переслідувань», - сказав він.

У своєму голосуванні Де Мораес зазначив, що «турецький уряд заарештував 2745 суддів та прокурорів за передбачувані злочини проти самого уряду, служивши психологічним примусом до інших фахівців, які залишилися на посаді».

«Очевидно та ганебно, що (турецька) судова влада зазнає нападу на свою автономію та незалежність. Неупереджений суддя - це безпека народу від державного свавілля, і, в даному випадку, немає можливості, що так і буде», - сказав він.

Окрім відмови у проханні про екстрадицію, Де Мораес також відкликав запобіжні заходи, раніше вжиті проти Сагара.

(З інформацією від EFE)

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