Фанат «Бенфіки» намагався обіграти Луїса Діаса, святкуючи гол за Ліверпуль

Луїс Діас все більше консолідується в лідерстві Англії «Ліверпуля». Його видатна здатність позбутися захисників і рішучості для того, щоб шукати мету, змусила німецького тренера Юргена Клоппа враховувати його більш регулярно для визначення важливих матчів.

Гуаджіро, який вже провів 13 матчів з командою Англії, був комфортний зі своєю командою та товаришами по команді, з якими йому вдалося швидко адаптуватися та з хорошим спілкуванням, про що свідчить кожен матч.

Діас залишається одним з найважливіших гравців сьогодні з точки зору колумбійців за кордоном, хоча він також виділяється як один з найкращих зимових підписів Ліги чемпіонів.

У матчі проти «Бенфіки», який був зіграний на корті Да Луз в Лісабоні, Ліверпуль як будинок прокотив табло з 3-1 в першому чвертьфінальному матчі, який стикається з португальською командою на чолі з Нельсоном Veríssimo проти «Червоних».

На 17-й хвилині Ібрагіма Конате відкрила рахунок для відвідувачів хрестом з кутового удару Робертсона, щоб 22-річний француз закінчив сильним заголовком, який би увійшов у гол Vlachodimos.

Цей перший гол був би прелюдією і моральним дулом на потім, понад 34′ Садіо Мане забити другий гол, після того, як Луїс Діас в голові допомоги залишив йому м'яч служив перед протилежним голом.

За 49 ′ хвилин Дарвін Нуньєс забив би знижку для «Бенфіки» після контратаки, яка почалася з суперечки повітряного м'яча Луїса Діаса, після захисної помилки Конате, команда Португалії забила.

Однак третій гол мав би підпис Колумбії після того, як Діас просочився пропуском, який поставив його віч-на-віч з воротарем Бенфіки, щоб розумно визначити свою мету 3 для Ліверпуля.

На святкуванні кавоварка підходить до трибуни, і відео фіксує момент, коли фанат «Бенфіка» кидає об'єкт до Діаза, поки його обійняли його товариші по команді після забивання 3-1 в 87' хвилині, яка запечатала перемогу Ліверпуля. (див. Друге 14 відео).

Луїс Діас вузько поранений фанатом у матчі «Бенфіка-Ліверпуль» за Лігу чемпіонів

Варто пам'ятати, що Луїс походить від гри в Португалії з Порто, командою, в якій йому вдалося помітити своєю технікою та скоринговими здібностями, а потім перейти до англійського футболу. Під час перебування в Порту він був ключовим 6 разів, коли він стикався з «Бенфікою», також тому, що аудиторія суперника не забула, коли колумбієць забив його у фіналі Суперкубка.

На щастя, з «Лучо» Діасом нічого не сталося, і момент майже залишився непоміченим для багатьох, будучи актуальним лише після захоплення зображення, яке було записано про святкування Діаза.

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